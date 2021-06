Tối 16/6: Việt Nam ghi nhận 155 ca mắc mới, riêng Bắc Giang có 90 ca

Bản tin dịch COVID-19 tối 16/6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 155 ca mắc COVID-19 tại 10 tỉnh, thành phố, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 423 trường hợp.



Theo bản tin Bộ Y tế về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, tính từ 12h đến 18h ngày 16/6 có 155 ca mắc mới (BN11481-11635), gồm 6 ca cách ly sau khi nhập cảnh và 149 ca ghi nhận trong nước.



6 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (2), Kiên Giang (2), Quảng Nam (1), Khánh Hòa (1).



149 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (90), Thành phố Hồ Chí Minh (45), Bắc Ninh (10), Nghệ An (2), Hà Nam (1), Bắc Kạn (1); trong đó 135 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.



Như vậy, trong ngày 16/6, Việt Nam ghi nhận thêm 423 ca mắc mới, gồm 9 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (4), Kiên Giang (2), TP. Hồ Chí Minh (1), Quảng Nam (1), Khánh Hoà (1); 414 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (279), Thành phố Hồ Chí Minh (99), Bắc Ninh (27), Hà Tĩnh (4), Nghệ An (3), Hà Nam (1), Bắc Kạn (1); trong đó 398 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.



Tính đến 18h ngày 16/6, Việt Nam có tổng cộng 9.980 ca ghi nhận trong nước và 1.655 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 8.410 ca, trong đó có 1.816 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.



24 tỉnh gồm Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đà Nẵng, đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.



Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 2.249.313 mẫu cho 4.999.746 lượt người.



149 ca ghi nhận trong nước



Bắc Giang: 90 ca



Ca bệnh BN11481-BN11512, BN11514-BN11532, BN11534, BN11536-BN11538, BN11540, BN11542-BN11544, BN11546, BN11548, BN11550, BN11552-BN11553, BN11555-BN11559, BN11561-BN11563, BN11565-BN11580, BN11582, BN11584 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.



Hà Nam: 1 ca



Ca bệnh BN11513 ghi nhận tại tỉnh Hà Nam: nam, 41 tuổi, địa chỉ tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; được phát hiện trong khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 16/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.



Bắc Kạn: 1 ca



Ca bệnh BN11533 ghi nhận tại tỉnh Bắc Kạn: nữ, 25 tuổi, địa chỉ tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 15/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.



Bắc Ninh: 10 ca



Ca bệnh BN11541, BN11545, BN11547, BN11549, BN11551, BN11554, BN11560, BN11564, BN11583, BN11585 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 4 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 2 ca liên quan đến ổ dịch Tiên Sơn, 2 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc. Kết quả xét nghiệm ngày 16/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.



Thành phố Hồ Chí Minh: 45 ca



Ca bệnh BN11588-BN11632 ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh: 26 ca là các trường hợp F1, 5 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 2 ca liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, 12 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.



Nghệ An: 2 ca



Ca bệnh BN11633, BN11634 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: là F1 của BN11440.



6 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh



Ca bệnh BN11535, BN11539 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Ngày 14/6/2021, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 15/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.



Ca bệnh BN11581 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam: nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 27/5/2021, từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3751 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 16/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam.



Ca bệnh BN11586 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh: nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Ngày 14/6/2021, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 16/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.



Ca bệnh BN11587 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh: nam, 49 tuổi, địa chỉ tại thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 2/6/2021, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 16/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.



Ca bệnh BN11635 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa: nam, 20 tuổi, địa chỉ tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Ngày 11/6/2021, từ Anh nhập cảnh Sân bay Cam Ranh-Khánh Hòa trên chuyến bay VN50 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 16/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Phòng khám Ninh Sim, tỉnh Khánh Hòa.



Tình hình điều trị



47 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN2860, BN3918, BN3955, BN4005, BN4177, BN4240, BN4514, BN5202, BN5268, BN5367, BN5441, BN5461, BN5518, BN5838, BN5872, BN6016, BN6067, BN6101, BN6151, BN6212, BN6214, BN6230, BN6232, BN6240, BN6242, BN6282, BN6288, BN6298, BN6300, BN6303, BN6373, BN6388, BN6716, BN6724, BN6725, BN6900, BN7068, BN7094, BN7254, BN7280, BN7384, BN7393, BN7397, BN7398, BN7400, BN7416, BN7425.



Số ca âm tính với SARS-CoV-2: Lần 1 (340 ca), lần 2 (91 ca), lần 3 (44 ca).



Số ca tử vong là 61 ca. Số ca điều trị khỏi là 4.590 ca.

