Gia Lai thông tin về 2 trường hợp tiếp xúc với F0 tại bar New Phương Đông-TP. Đà Nẵng

(GLO)- Chiều 9-5, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai có Thông báo số 40 thông tin về 2 trường hợp tiếp xúc với F0 tại bar New Phương Đông-TP. Đà Nẵng; công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.





Theo đó, trường hợp N.H.N (sinh năm 1997)-hộ khẩu thường trú tại tổ 1, phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Qua xác minh, ngày 23-4-2021, N.H.N cùng bạn là N.T.S (sinh năm 1991)-hộ khẩu thường trú tại tổ 3, phường An Tân, thị xã An Khê đi Quảng Nam, ở tại khách sạn New Sky. Tại đây, N.H.N ở cùng phòng với N.T.S và một người khác tên L (hiện L. đã được tỉnh Quảng Nam đưa đi cách ly tập trung).



Khoảng 21 giờ 30 phút đến 23 giờ 30 phút ngày 2-5, 3 công dân trên đi đến quán bar New Phương Đông, TP. Đà Nẵng chơi sau đó về lại khách sạn New Sky ngủ.



Khoảng 20 giờ ngày 3-5, N.H.N đón xe Thuận Tiến (BKS 81B-004.76, tài xế M.T.T, địa chỉ tổ 1, phường An Tân, thị xã An Khê) từ Đà Nẵng về An Khê.



Ngày 4-5, xe về An Khê lúc 3 giờ 30 phút, N.H.N về thẳng nhà tại tổ 1, phường An Bình, thị xã An Khê. Gia đình lúc này có cha là ông N.V.C (sinh năm 1967) và mẹ là bà N.T.G (sinh năm 1968). Từ ngày 7-5 đến nay, ông N.V.C và bà N.T.G đi đám cưới tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Từ 3 giờ 30 phút đến 13 giờ ngày 4-5, N.H.N ngủ tại nhà. Sau 13 giờ, đến nhà N.T.S-tổ 3, phường An Tân, thị xã An Khê rồi cùng N.T.S đi đến nhà của N.M.Q (tên khác Quang Bẹp) ở tổ 3, phường An Bình, thị xã An Khê để uống nước. Tại đây, N.H.N có tiếp xúc với N.M.Q, Điệp (em của Quang), N.K.K-tổ 5, phường An Bình, thị xã An Khê. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày về nhà ăn cơm.

Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh tổ chức họp khẩn chiều 9-5 nhằm triển khai cấp bách các biện pháp phòng-chống dịch. Ảnh: Như Nguyện

Khoảng 20 giờ ngày 4-5, N.H.N tiếp tục đến nhà N.T.S ở tổ 3, phường An Tân cùng S. đi uống nước tại quán Mộc-số 37 đường Trần Hưng Đạo, tổ 4, phường Tây Sơn, thị xã An Khê. Tại đây có tiếp xúc với C.V.N-tổ 3, phường An Bình, thị xã An Khê, T.T.T (tên thường gọi É ọ)-tổ 5, phường An Bình, thị xã An Khê và N.T.T (con trai của Vinh cà te)-tổ 7, phường An Bình, thị xã An Khê. Đến khoảng 22 giờ 30 phút, chở S về nhà rồi về nhà, không đi đâu khác.



Lúc 7 giờ 45 phút ngày 5-5, ăn sáng tại quán phở chị Sa, tổ 1, phường An Bình, thị xã An Khê. Lúc 8 giờ 30 phút, đến Trạm Y tế phường An Bình tiêm vắc xin Td. Thời điểm tiêm vắc xin có P, H, Đ, H là nhân viên Trạm Y tế phường và T (bác sĩ Trung tâm Y tế tăng cường). Sau khi tiêm xong, đến nhà N.T.S-phường An Tân và cùng S đến nhà N.M.Q-phường An Bình để uống nước. Đến 12 giờ, đưa S. về phường An Tân sau đó về nhà, không đi đâu.



Khoảng 8 giờ ngày 6-5, ăn sáng một mình tại quán Hoa Nắng-đường Trần Phú, phường Tây Sơn; sau đó đến nhà N.T.S tại phường An Tân, cùng S lên quán Mộc-37 Trần Hưng Đạo, tổ 4, phường Tây Sơn, thị xã An Khê. Tại đây có tiếp xúc với C.V.N, T.T.T và N.T.T. Đến trưa cùng ngày về nhà, không đi đâu.



Khoảng 10 giờ ngày 7-5, N.H.N đến nhà N.T.S tại phường An Tân rồi cùng nhau đi xã Nghĩa An, huyện Kbang, đến nhà một người tên Mít-gần trạm kiểm lâm huyện Kbang. Tại đây, chỉ tiếp xúc với anh Mít. Đến 14 giờ, đến quán nước tại góc đường Quang Trung và Đào Duy Từ, phường An Bình uống nước. Tại đây tiếp xúc với C.V.N, T.T.T, N-tổ 3, phường An Bình, thị xã An Khê và C.T.V-tổ 6, phường An Bình, thị xã An Khê. Đến 17 giờ, đưa S về nhà, sau đó về thẳng nhà. Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, N.H.N cùng S, N, T, N, V, K uống nước tại quán Mộc-đường Trần Hưng Đạo, phường Tây Sơn. Đến 22 giờ về nhà, không đi đâu.



Ngày 8-5, khoảng 8 giờ 30 phút, đến quán tạp hóa cô Huệ (đối diện Ngân hàng Vietcombank, đường Nguyễn Du, phường An Phú, thị xã An Khê) mua sữa. Sau đó đến nhà N.T.S, cùng S đến nhà N.M.T (phường An Bình) để uống nước. Tại đây, có tiếp xúc hơn 10 người. Đến 14 giờ cùng ngày, đi cùng N.T.S đến tiệm cắt tóc “Lãnh địa đàn ông” (gần ngã tư nhà thờ giáo xứ An Khê, đường Đỗ Trạc, phường An Phú, thị xã An Khê) sau đó về nhà. Khoảng 22 giờ, N.T.S nhờ N.H.N đến Trung tâm Y tế thị xã khám bệnh vì có triệu chứng sốt, khó thở.



Hiện trường hợp N.H.N sau khi khai báo y tế đã được đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Từ ngày 3-5 đến nay, N.H.N chỉ tiếp xúc với những người nêu trên, khi về nhà không tiếp xúc với hàng xóm xung quanh. Khi từ vùng dịch về, N.H.N không khai báo y tế theo quy định.



Trường hợp còn lại là N.T.S (sinh năm 1991)-hộ khẩu thường trú tổ 1, phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Ngày 2-5, từ 21 giờ đến 24 giờ, đến quán bar New Phương Đông-TP. Đà Nẵng, sau đó quay về Quảng Nam ở tại khách sạn New Sky.



Ngày 3-5, đón xe Thuận Tiến (BKS 81B-004.76, tài xế M.T.T, địa chỉ tổ 1, phường An Tân, thị xã An Khê) từ Đà Nẵng về An Khê. Sau đó về nhà vợ ở tổ 9, phường An Phú, thị xã An Khê (hộ ông T.V.T).



Ngày 4-5, khoảng giờ trưa cùng N.H.N (sinh năm 1997)-ở phường An Bình về nhà mẹ đẻ ở tổ 1, phường An Tân (không có gặp, tiếp xúc với ai). Khoảng 14 giờ đến 15 giờ cùng N.H.N đi xe máy đến uống nước tại quán Mộc-số 37 đường Trần Hưng Đạo, phường Tây Sơn, thị xã An Khê cùng với N (ở tổ 3, phường An Bình), Tr, Th (phường An Bình). Đến khoảng 16 giờ thì về nhà vợ ngủ.



Ngày 5-5, khoảng 8 giờ, ăn sáng cùng N.H.N ở quán bánh xèo bà Yến gần ngân hàng Vietcombank (đường Hai Bà Trưng, phường An Phú), trong quán có 1 cặp nam nữ ngồi bàn trong (không biết tên). Đến khoảng 9 giờ đi uống nước ở quán Mộc-đường Trần Hưng Đạo, phường Tây Sơn, thị xã An Khê đến 10 giờ về nhà vợ, không đi đâu cả.



Từ 10 giờ đến khoảng 13 giờ 30 phút ngày 6-5 đánh bida tại quán ông Thắng-tổ 2, phường An Tân, thị xã An Khê cùng V.H.K.K.A.Đ (tên khác Loi), V.T.D.K.A.T (tên khác Nhảy), Bờm, L, N, N (làm nghề đúc tượng). Các trường hợp trên đều ở phường Ngô Mây, thị xã An Khê. Khoảng 13 giờ 30 phút, cùng với N.H.N lên nhà Quang Bẹp ở đường kem (có đeo khẩu trang). Tại đây gặp khoảng 10 người (không biết rõ họ tên), đến 16 giờ thì về nhà vợ. Khoảng 20 giờ đến quán Mộc uống nước cùng N.H.N, N và T; đến 22 giờ về nhà vợ ngủ.

Khoảng từ 9 giờ đến 10 giờ ngày 7-5, N. T. S cùng N.H.N đi xã Nghĩa An, huyện Kbang vào nhà anh Mít (gần trạm kiểm lâm huyện Kbang). Đến khoảng 13 giờ thì về nhà vợ, không đi đâu cả.



Ngày 8-5, khoảng trưa N. T. S tiếp tục lên nhà Quang Bẹp ở đường kem (phường An Bình) khoảng 1 giờ đồng hồ thì về. Do thấy mệt, tức ngực nên lên mạng tìm hiểu các triệu chứng nhiễm Covid-19 và gọi điện thoại cho bạn tại Đà Nẵng và được biết thông tin có người tại quán bar New Phương Đông dương tính với Covid-19 nên đã cùng N.H.N đến Trung tâm Y tế thị xã An Khê khám và được cách ly ngay y tế. Hiện N. T. S đã được đưa đi cách ly tập trung theo quy định.



Tỉnh đã lấy 8 mẫu (gồm 2 trường hợp nêu trên và 6 cán bộ y tế tại Trạm Y tế phường An Bình, thị xã An Khê) chuyển lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xét nghiệm. Đến thời điểm hiện tại, các mẫu trên đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.



Về 2 trường hợp N.H.N và N.T.S có yếu tố dịch tễ liên quan tới quán Bar New Phương Đông-TP. Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch đã yêu cầu tiến hành cách ly tập trung, thực hiện phun hóa chất khử khuẩn tại khu vực nhà ở và các địa điểm 2 công dân nêu trên đã đến. Chỉ đạo đơn vị chức năng, các xã, phường tiếp tục xác minh đầy đủ thông tin các trường hợp có tiếp xúc với 2 trường hợp nêu trên; áp dụng biện pháp cách ly tại nhà, hướng dẫn theo dõi sức khỏe của các trường hợp tiếp xúc theo đúng quy định. Xem xét, xử lý nghiêm việc không khai báo y tế của 2 trường hợp trên khi đi từ vùng dịch về.



Bam Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị người dân đi từ vùng dịch về tỉnh Gia Lai hoặc có tiếp xúc với 2 trường hợp trên liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất hoặc điện thoại đường dây nóng (bác sĩ Trâm: 0397.735.382; bác sĩ Vân: 0936.386.278) để được hỗ trợ, tư vấn về y tế.



Mọi người dân cài đặt và khai báo thông tin sức khỏe cá nhân, phản ánh các thông tin về dịch bệnh qua các ứng dụng NCOVI, Bluezone, Vietnam Health Declaration; chấp hành việc thực hiện thông điệp 5K; thực hiện việc kiểm soát vào-ra tại các điểm cần kiểm soát bằng cách quét mã QRcode.



NHƯ NGUYỆN