Vắc xin Covid-19 'made in Việt Nam' thứ 2 được tiêm thử nghiệm trên người

Theo Bộ Y tế, sáng 21.1, lễ triển khai nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc xin Covid-19 Covivac sẽ được tổ chức tại Hà Nội.

Vắc xin Covid-19 Covivac do Việt Nam nghiên cứu, phát triển sẽ được tiêm thử nghiệm trên người ẢNH: NGỌC THẮNG

Đây là vắc xin Covid-19 “made in Việt Nam” thứ 2 được Bộ Y tế cho phép tiêm thử nghiệm trên người. Nghiên cứu do Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư và Trường đại học Y Hà Nội triển khai trong 3 giai đoạn. Dự kiến mũi tiêm đầu tiên vắc xin Covivac thực hiện vào ngày 20.2. Sẽ có 120 người tình nguyện được tiêm vắc xin, nhằm đánh giá an toàn và liều tiêm hiệu quả nhất.

Vắc xin Covivac do Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế (IVAC, Bộ Y tế) tại Nha Trang nghiên cứu, phát triển. TS Dương Hữu Thái, Viện trưởng IVAC, cho biết giai đoạn 1 của thử nghiệm lâm sàng kéo dài trong 3 tháng, dự kiến sẽ tiêm cho 120 tình nguyện viên, lứa tuổi 18 - 59. Nếu các giai đoạn TNLS thuận lợi, cho kết quả tốt, Covivac được cấp phép, đi vào sản xuất đầu năm 2022, với công suất ban đầu khoảng 60 triệu liều/năm; giá thành phù hợp với người Việt Nam.

Chiều 19.1, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (BCĐ) thông báo ghi nhận bệnh nhân (BN) Covid-19 mới, là ca nhập cảnh. Đây là BN Covid-19 thứ 1.540 tại Việt Nam, được cách ly ngay tại Đà Nẵng. Theo BCĐ, 16.663 người tiếp xúc gần ca bệnh và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, phòng dịch Covid-19. Trong số 1.540 BN Covid-19 ghi nhận tại Việt Nam đến nay, 1.402 ca đã được điều trị khỏi.

Theo Liên Châu-Lê Hảo (TNO)