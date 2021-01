Chiều nay, 19.1, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo bệnh nhân Covid-19 mới, là ca nhập cảnh. Ngoài ra, theo Ban Chỉ đạo, sẽ có thêm vắc xin Covid-19 “made in Việt Nam” được tiêm thử nghiệm.



Mũi vaccine COVID-19 Nano Covax liều cao nhất đã được tiêm thử nghiệm

Việt Nam đã làm chủ công nghệ sản xuất vắc xin Covid-19. ẢNH THÚY ANH



Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo), ca mắc mới được công bố chiều nay là bệnh nhân Covid-19 thứ 1.540 tại Việt Nam, là ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Đà Nẵng, Bệnh nhân 1540 (nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại P.Phúc Lợi, Q.Long Biên, TP.Hà Nội. Ngày 13.1, bệnh nhân từ Mỹ quá cảnh Hàn Quốc, nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN431, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Đà Nẵng.



Kết quả xét nghiệm ngày 17.1 cho thấy bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.



Trước đó, trên chuyến bay này đã ghi nhận 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Đà Nẵng.



Theo Ban Chỉ đạo, 16.663 người tiếp xúc gần ca bệnh và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, phòng dịch Covid-19. Trong số 1.540 bệnh nhân Covid-19 ghi nhận tại Việt Nam đến nay, 1.402 ca đã được điều trị khỏi.



Bệnh nhân diễn biến nặng



Ngày 19.1, Tiểu ban Điều trị Covid-19 tổ chức Hội chẩn điều trị bệnh nhân Covid-19 diễn biến nặng. Đây là bệnh nhân nữ 79 tuổi, từ Mỹ về Việt Nam ngày 13.1, có tiền sử đái tháo đường và cao huyết áp, thể trạng gầy. Ngày 14.1, bệnh nhân có kết quả dương tính Covid-19. Bệnh nhân này có người nhà ở Mỹ mắc bệnh Covid-19.



Ngày 17.1, bệnh nhân nữ nêu trên xuất hiện khó thở nhẹ, người mệt, đi cầu phân lỏng, ăn uống kém. Ngày 19.1, bệnh nhân hơi khó thở, chụp X quang phổi có dấu hiệu mờ.



Tại buổi hội chẩn, các chuyên gia đánh giá bệnh nhân đang có những dấu hiệu nặng lên. Do đó, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng phải theo sát các diễn biến của người bệnh. Hội đồng chuyên môn đề nghị các bác sĩ điều trị trực tiếp cần đánh giá toàn bộ tình trạng tổn thương phổi; xem xét siêu âm màng phổi; đánh giá tình trạng tim mạch và tình trạng hô hấp của người bệnh.



Đặc biệt, phải tăng cường công tác dinh dưỡng cho người bệnh vì bệnh nhân thể trạng gầy, không để bệnh nhân suy kiệt. Hội đồng chuyên môn cũng có những đề xuất về việc sử dụng thuốc, các chỉ số về chức năng thở, xét nghiệm phân, cấy vi sinh xem xét tổng thể các chỉ số của người bệnh...





Sau 60 người đầu tiên được tiêm thử nghiệm vắc xin Nanogen "made in Việt Nam", 120 người tình nguyện sẽ được tiêm thử nghiệm vắc xin Covid-19 "made in Việt Nam" Covivac vào tháng 2 tới. ẢNH THÚY ANH





Theo Bộ Y tế, sáng 21.1, lễ triển khai nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng (TNLS) vắc xin Covid-19 Covivac sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Đây là vắc xin Covid-19 "made in Việt Nam" thứ hai được Bộ Y tế cho phép tiêm thử nghiệm trên người tình nguyện khỏe mạnh. Vắc xin này do Viện Vắc xin và sinh phẩm (Bộ Y tế) tại Nha Trang nghiên cứu sản xuất.



Nghiên cứu TNLS lần này do Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư và Trường ĐH Y Hà Nội thực hiện trong 3 giai đoạn. Dự kiến mũi tiêm đầu tiên vắc xin Covivac sẽ thực hiện vào khoảng 20.2 tới. Sẽ có 120 người tình nguyện được tiêm vắc xin trong giai đoạn 1 (thực hiện trong 3 tháng), nhằm đánh giá an toàn và liều tiêm hiệu quả nhất.



