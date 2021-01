Thái Lan có thêm 2 ca tử vong, Singapore đóng cửa với du khách Nam Phi

Ngày 1/1, Thái Lan thông báo đã ghi nhận thêm 2 ca tử vong và 279 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên thành 7.163 ca, trong đó phần lớn là do lây nhiễm trong nước.



Phun thuốc khử trùng nhằm ngặn chặn sự lây lan của COVID-19 tại một khu chợ ở tỉnh Samut Sakhon, Thái Lan, ngày 21/12/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)



Ngày 1/1, Thái Lan thông báo đã ghi nhận thêm 2 ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tử vong ở nước này lên thành 63 người kể từ khi bùng phát dịch bệnh vào tháng 1/2020.



Thái Lan cũng xác nhận có thêm 279 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên thành 7.163 ca. Theo lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của chính phủ quốc gia Đông Nam Á này, phần lớn các trường hợp mắc mới là do lây nhiễm trong nước, trong khi chỉ có 6 ca là ngoại nhập.



Hiện 6 tỉnh, thành, trong đó có thủ đô Bangkok đã được xác định là "vùng kiểm soát tối đa," buộc người dân phải giảm quy mô tổ chức lễ mừng Năm mới hoặc xem các chương trình phát sóng trực tiếp các sự kiện ở nhà.



Theo Tiến sỹ Taweesilp Visanuyothin, người phát ngôn Trung tâm quản lý tình hình dịch COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA), điều tối quan trọng bây giờ là người dân cần tuân theo những quy định do chính quyền cấp tỉnh đưa ra, chính phủ đang yêu cầu các tỉnh trưởng thực thi các biện pháp nghiêm ngặt hơn bao gồm các biện pháp phong tỏa ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.



Thay cho việc áp dụng phong tỏa trên toàn quốc vào thời điểm dịch bùng phát đầu năm 2020, Chính phủ Thái Lan đang áp dụng hệ thống phân vùng dịch, với các tỉnh được xếp vào các loại khu vực khác nhau tùy thuộc vào số lượng ca bệnh mới và tốc độ lây lan.



Các tỉnh trưởng có trách nhiệm tuyên bố khu vực nào được chỉ định là vùng kiểm soát đối đa, vùng kiểm soát, vùng giám sát chặt chẽ và vùng giám sát, đồng thời áp dụng các quy định riêng về cách ly đối với những người đến địa phương.



Kể từ ngày 30/12, Chính phủ Thái Lan đã cấm tất cả các cuộc tụ tập có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh, ngoại trừ tổ chức trong phạm vi gia đình và các hoạt động của chính phủ.



Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức tại các khu vực "kiểm soát" và "kiểm soát tối đa." Những người vi phạm sẽ phải đối mặt với án phạt có thể lên tới 2 năm tù giam và/hoặc phạt tiền lên đến 40.000 bạt (khoảng 1.300 USD).



Cùng ngày, Bộ Y tế Singapore cho biết nước này sẽ ngừng cho phép nhập cảnh với các du khách có lịch sử di chuyển gần đây đến Nam Phi do lo ngại sự xâm nhập biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm cao hơn đang lưu hành tại quốc gia nằm ở cực Nam châu Phi này.



Quy định mới của Singapore bắt đầu có hiệu lực từ ngày 4/1.



Cảnh vắng lặng ở Homigot, điểm du lịch nổi tiếng thu hút du khách tới ngắm bình minh, đặc biệt trong dịp Năm mới, ở thành phố cảng Pohang, Hàn Quốc. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)



Cũng trong ngày 1/1, theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc thông báo sẽ yêu cầu người nước ngoài nộp kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV2 trước khi nhập cảnh, bắt đầu tại các sân bay vào tuần tới, khi quốc gia này đẩy mạnh cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19.



Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), khách nước ngoài phải làm xét nghiệm PCR trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành đến Hàn Quốc.



Quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 8/1 tới đối với du khách nhập cảnh Hàn Quốc bằng đường hàng không và ngày 15/1 đối với du khách nhập cảnh bằng đường biển.



Các ca nhiễm COVID-19 hàng ngày của Hàn Quốc hiện dao động trên dưới 1.000 ca, chủ yếu là các vụ lây nhiễm tập thể ở các nhà thờ, các cuộc tụ họp riêng tư và một trại giam. Hàn Quốc cũng phát hiện 5 ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV2 xuất hiện ở Anh.



Hàn Quốc đã tạm dừng tất cả các chuyến bay từ Anh cho đến ngày 7/1 tới để ngăn chặn biến thể virus này lây lan, đồng thời yêu cầu tất cả các hành khách đến từ Anh và Nam Phi phải nộp giấy chứng minh họ có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV2.

Theo Thanh Bình-Mạnh Hùng (TTXVN/Vietnam+)