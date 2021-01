Bí thư Vương Đình Huệ: Dịch bệnh Covid-19 rất phức tạp, rủi ro ở Hà Nội rất lớn

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhận định tình hình dịch bệnh Covid-19 rất phức tạp, 2 ổ dịch rất gần với Hà Nội nên rủi ro ở Hà Nội cũng rất lớn.





Ngày 28-1, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội họp dưới sự chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ.





Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chỉ đạo tại cuộc họp



Sau khi nghe các quận huyện báo cáo, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội và ngành y tế nói rõ nhận định về nguy cơ của Hà Nội. Phó Giám đốc phụ trách CDC Hà Nội Trương Quang Việt thông tin tại Hà Nội có 23 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 1553 tại Quảng Ninh, trong đó có 9 trường hợp âm tính, còn lại đang chờ kết quả.



Nhận định ổ dịch ở Hải Dương đã có từ trước đó khoảng 10-14 ngày, ông Việt cho rằng phải khoanh vùng các đối tượng tiếp xúc tính từ ngày 14-1 trở lại đây. CDC Hà Nội cũng xác định có ổ dịch trong cộng đồng tại khu vực này trước khi xác định ca dương tính khi từ Việt Nam nhập cảnh vào Nhật Bản.



Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ ngắt lời và đặt câu hỏi: "2 ổ dịch trên có liên quan đến nhau không?". Ông Việt trả lời: "Đây là 2 ổ dịch độc lập, vì các đối tượng này khá độc lập. Trường hợp tại Hải Dương được xác định là biến chủng virus SARS-CoV-2 tại Anh, là biến chủng virus siêu lây nhiễm; nguồn lây có thể đến từ các chuyên gia kỹ thuật trong khu công nghiệp. Còn tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), nguồn lây có thể liên quan đến các đối tượng nhập cảnh trái phép".



Còn theo ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, với 2 ổ dịch lớn, số người nhiễm cao ở Quảng Ninh và Hải Dương, thông báo của phía Nhật Bản, đây là chủng virus biến thể mới với tốc độ lây lan nhanh hơn chủng cũ đến 70%. Từ đó, nguy cơ của Hà Nội là rất lớn và Hà Nội sẽ có thể có thêm nhiều ca nhiễm mới trong cộng đồng.



Bí thư Vương Đình Huệ nhắc nhở ngành y tế cần rà soát ngay việc đảm bảo hậu cần phòng chống dịch như đồ bảo hộ, mẫu xét nghiệm cũng như chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở cách ly cũng như điều trị trong mọi tình huống.



Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh ngay từ hội nghị đầu năm, TP đã đặt ra mục tiêu tổng quát là thực hiện mục tiêu "kép" trong tình hình mới. Trong đó, có việc ưu tiên thời gian, công sức và nguồn lực cho việc phòng chống Covid-19 bên cạnh việc lấy lại đà tăng trưởng về kinh tế. "Vì vậy, việc các ổ dịch phát sinh ở Quảng Ninh và Hải Dương đã trong dự liệu của Chính phủ, của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và TP cũng đã tính toán sẵn sàng cho các trường hợp thế này. Tinh thần chúng ta luôn chủ động, không hoang mang lo lắng. Chúng ta đã vượt qua 3 đợt dịch. Đây là lần thứ 4 và lần đầu của năm 2021. Chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm…" - ông Vương Đình Huệ nói.



Bí thư Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh tình hình thực tế dịch bệnh rất phức tạp, rủi ro ở Hà Nội cũng rất lớn. "Việc địa bàn 2 ổ dịch rất gần với Hà Nội, việc giao lưu, đi lại, giao thương với Thủ đô là rất lớn. Với tốc độ lây nhiễm của chủng virus nhanh, số ca dương tính cao, vì vậy công tác phòng chống dịch cần phải "Phải nhanh hơn, nhạy bén hơn, quyết liệt và quyết đoán hơn. Covid-19 nhanh hơn mà mình chậm là thua. Hành động kịp thời mới có thể thắng lợi" - Bí thư Hà Nội nêu rõ.



Nhấn mạnh đây là thời điểm quan trọng vì làm tốt công tác phòng chống dịch sẽ vừa bảo vệ sức khỏe của người dân Thủ đô vừa đảm bảo an toàn cho sự thành công của Đại hội Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo ngay sau hội nghị, lãnh đạo UBND TP cần có ngay công điện để quán triệt chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ, các chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP để kích hoạt ngay hệ thống phòng chống dịch xuống tận tổ dân phố. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc ngay trên tinh thần 4 tại chỗ.



Nhắc nhở, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở quận huyện phải chủ động ra quyết sách theo các nguyên tắc chung về phòng chống dịch không chờ chỉ đạo cấp trên, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn chứng: "Như nếu có nguy cơ, việc cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn, quận huyện đều có thể quyết định được, không cần chờ xin ý kiến".



Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu TP kích hoạt hệ thống phòng dịch ở mức độ cao hơn và khẳng định chưa nhất thiết phải giãn cách xã hội nhưng hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người như liên hoan, tổng kết cuối năm… nghiêm túc thực hiện "5K" của Sở Y tế, nhất là phải đeo khẩu trang, khử khuẩn, đo thân nhiệt; các nơi công cộng càng phải để ý, chỗ nào không an toàn thì không hoạt động.



Lưu ý việc công khai minh bạch, chia sẻ thông tin là hết sức quan trọng, ông Vương Đình Huệ khẳng định phải công khai minh bạch thông tin thường xuyên để mỗi người dân có ý thức tự phòng chống bệnh cho bản thân, phòng bệnh cho cộng đồng. Các kịch bản trước đây phải được kích hoạt lại. Nhân lực thì sử dụng cả sinh viên các trường đại học, cao đẳng y tế. Chuẩn bị kỹ mà nếu bị "ế" như bệnh viện dã chiến Mê Linh, bệnh viện dã chiến ở sân vận động Đà Nẵng thì càng tốt.



Các đơn vị phải chủ động chuẩn bị đầy đủ các vật tư y tế cho công tác xét nghiệm, không để "nước đến chân mới nhảy". Các đội phản ứng nhanh tại cơ sở phải chủ động theo tinh thần 4 tại chỗ, phù hợp với tình hình.



Yêu cầu các đơn vị phải bám sát Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ nhưng ở mức cao hơn, Bí thư Thành ủy Hà Nội giao nhiệm vụ: "Chính phủ yêu cầu trong 10 ngày phải cơ bản phong tỏa, kiểm soát được dịch. Vậy thì TP cũng phải đặt ra mục tiêu khoảng 3 ngày để truy vết tất cả các trường hợp tiếp xúc, không thể chậm hơn".



"Chúng ta phải quyết tâm một lần nữa chiến thắng dịch bệnh này để bảo vệ bình yên cho Thủ đô" - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh



Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch và để nhân dân đón tết an toàn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu các đơn vị đặt mức cảnh báo cao hơn so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và TP; chủ động và sẵn sàng trước mọi tình huống; cập nhật thông tin liên tục; chủ động giám sát; lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp từ Chí Linh, Hải Dương về từ ngày 14-1.



Ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, thông tin trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 quốc gia chiều nay, ông đã nhận được thông tin Hải Phòng là địa bàn thứ 3 có dịch Covid-19 ngoài cộng đồng. Hà Nội có một bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai, sau đó ở trọ tại quận Cầu Giấy. Tình hình hiện nay rất khác so với 1 tuần trước, Hà Nội có nguy cơ dịch bệnh xuất hiện ngoài cộng đồng rất cao, cực kỳ cao, ở mức báo động đỏ.



Theo B.H.Thanh (NLĐO)