Bộ Y tế thông báo khẩn người đến 31 địa điểm cần liên hệ y tế

Bộ Y tế đề nghị người đến 31 địa điểm tại Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng và Hà Nội cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất, gọi đến đường dây nóng... để được tư vấn hỗ trợ y tế.



Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn - một địa điểm được Bộ Y tế thông báo khẩn. (Ảnh: TTXVN phát)





Tối 28/1/2021, Bộ Y tế ra thông báo khẩn đề nghị những người đến 31 địa điểm tại Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội cần liên hệ ngay với các cơ quan y tế.



Các địa điểm gồm:



I. Hải Dương:



1. Ngày 17/1: Trường Tiểu học Chu Văn An, Sao Đỏ, Chí Linh

2. Ngày 23-24/1: Đám cưới tại thôn Quế Lĩnh, Thượng Quận, Kinh Môn

3. Ngày 23/1: Đám cưới tại Hoàng Tân, thôn Đạo Xá, Chí Linh

4. Ngày 24/1: Đám cưới tại thôn Ngư Uyên, Long Xuyên, Kinh Môn

5. Ngày 20-26/1: Chợ xóm dân cư Dương Nham, Phạm Thái, Kinh Môn

6. Ngày 20-22/1 và 24-25/1: Chợ Hoàng Tiến, Hoàng Tiến, Chí Linh

7. Ngày 23/1: Phòng khám đa khoa Côn Sơn, QL37, Cộng Hoà, Chí Linh

8. Ngày 23/1: Lẩu nấm Trần Phố, Sao Đỏ, Chí Linh

9. Ngày 23-24/1: Siêu thị Lan Chi, Kinh Môn

10. Ngày 23-24/1: Siêu thị Lan Chi, Sao Đỏ, Chí Linh

11. Ngày 23/1: Quán tạp hóa Cường Na, Đìa Mối, An Sinh, Kinh Môn

12. Ngày 24/1: Chợ Sao Đỏ, TT. Sao Đỏ, Chí Linh

13. Ngày 24/1: Cửa hàng Thế giới Di động, Cách Ngã 3 Sao Đỏ 50m, về phía Hải Dương

14. Ngày 24/1: Cửa hàng Mẹ và bé, Bến Tắm, Chí Linh

15. Ngày 24/1: Tiệm Trà Chanh 1975, số 233 Nguyễn Trãi, Sao Đỏ, Chí Linh

16. Ngày 25/1: Hiệu thuốc Tiến Huyền, đối diện chợ An Sinh, An Sinh, Kinh Môn

17. Ngày 25/1: Nhà thuốc Hùng Nhung, số 110 đường Hữu Nghị, Chí Linh

18. Ngày 26/1: Phòng khám Đa khoa Hải Dương, Sao Đỏ, Chí Linh

19. Ngày 26/1: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, số 119, Nguyễn Trãi, Sao Đỏ, Chí Linh

20. Ngày 26/1: Nhà Thuốc Thềm Xuyến, Nguyễn Trãi, Sao Đỏ, Chí Linh

21. Ngày 27/1: Chợ Thanh Tân, Lê Lợi, Chí Linh

22. Ngày 27/1: Chợ Khê Khẩu, Văn Đức, Chí Lính

23. Ngày 27/1: Chợ An Sinh, An Sinh, Kinh Môn



II. Hải Phòng



24. Ngày 25/1: Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng



III. Quảng Ninh



25. 18-21h ngày 21/1: Nhà hàng Trung Sơn, Vân Đồn

26. Ngày 23/1: Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long, 10A Lê Thánh Tông, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long

27. Ngày 23/1: Nhà hàng lẩu ếch cổng vàng cơ sở II, 68 khu 9 TT Cái Rồng (cách Cảng Cái Rồng 200m)

28. Ngày 24/1: Chợ Bắc Mã, Xã Bình Dương, thị trấn Đông Triều

29. Từ ngày 15-28/1: Hành khách trên các chuyến bay xuất phát từ Sân bay Vân Đồn và đến Sân bay Vân Đồn



IV. Hà Nội



30. Ngày 20/1: Đám cưới tại thôn Xuân Dương, Xã Kim Lũ, Sóc Sơn

31. Ngày 21/1: Đám giỗ tại thôn Xuân Dương, Xã Kim Lũ, Sóc Sơn



Bộ Y tế đề nghị người đến 31 địa điểm trên cần:



- Liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ;

- Gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình:

+ 1900.9095 (Bộ Y tế)

+ 0969.082.115/0949.396.115 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội)

+ 0988.123.951 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương)

+ 0903.265.275 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Phòng)

+ 0979.362.473 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh).

Theo Thùy Giang (Vietnam+)