Vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới: Việt Nam có tính chuyện nhập khẩu?

Trước đó, tại cuộc họp tại Geneva về các thử nghiệm lâm sàng hôm 11.8, phát ngôn viên của WHO Tarik Jasarevic, cho hay: WHO và các cơ quan y tế Nga hiện đang thảo luận về khả năng cấp chứng nhận tiền thẩm định vaccine của WHO. Nhưng việc tiền thẩm định bất kỳ loại vaccine nào cũng đòi hỏi phải xem xét và đánh giá nghiêm ngặt tất cả các dữ liệu về tính an toàn và hiệu quả của vaccine.



Hiện có hơn 100 loại vaccine COVID-19 tiềm năng đang được phát triển trên khắp thế giới để cố gắng ngăn chặn đại dịch. Theo dữ liệu của WHO, ít nhất 6 vaccine đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trên người.