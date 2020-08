Mỹ cam kết sẽ cung cấp vaccine COVID-19 miễn phí cho người dân

Nếu vaccine COVID-19 chứng minh có hiệu quả, Mỹ cam kết cung cấp vaccine miễn phí cho người dân.



Nga: 20 nước đề nghị mua 1 tỉ liều vắc-xin Covid-19

Mỹ cam kết cung cấp vaccine COVID-19 miễn phí cho người dân. Ảnh: AFP



AFP dẫn lời ông Paul Mango, quan chức cấp cao của Bộ Y tế, cho biết sẽ không bỏ qua hoặc giảm bớt sự nghiêm ngặt khi đánh giá và phê duyệt vaccine COVID-19.



Washington đã đầu tư hơn 10 tỉ USD vào 6 dự án vaccine COVID-19 và đã ký hợp đồng đảm bảo cung cấp hàng trăm triệu liều vào tháng 1.2021 nếu chúng được phê duyệt sau các thử nghiệm lâm sàng. Chính phủ Mỹ sẽ tự chi trả chi phí vaccine COVID-19.



Tuy nhiên, Francis Collins, Giám đốc Viện Y tế Quốc gia (NIH), bày tỏ “sự lạc quan một cách thận trọng” hơn khi cho biết, ít nhất 1 trong 6 loại vaccine mà Mỹ đầu tư sẽ có vào cuối năm nay.



Những người chỉ trích Tổng thống Donald Trump cho rằng chính phủ có thể bỏ qua các biện pháp phòng ngừa an toàn để công bố 1 loại vaccine trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 3.11 - cáo buộc mà ông Mango đã bác bỏ.



“Chúng tôi không hề giảm bớt sự nghiêm ngặt đối với những quy định để đánh giá và phê duyệt vaccine”, ông Mango khẳng định.



Trong tuần này, Nga đã phê duyệt 1 loại vaccine ngay cả trước khi bắt đầu giai đoạn cuối cùng.



Ông Anthony Fauci, quan chức về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ cho biết trong cuộc hội thảo trực tuyến do National Geographic tổ chức rằng, ông hy vọng vaccine COVID-19 của Nga chắc chắn chứng minh được tính an toàn và hiệu quả, nhưng cũng bày tỏ hoài nghi về điều này.

https://laodong.vn/the-gioi/my-cam-ket-se-cung-cap-vaccine-covid-19-mien-phi-cho-nguoi-dan-827911.ldo

Theo HỒNG HẠNH (LĐO)