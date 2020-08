Chiến lược lựa chọn vaccine COVID-19 ở Châu Á

Indonesia, Philippines đang “để mắt” tới vaccine COVID-19 của Trung Quốc; Singapore và Nhật Bản hợp tác với các hãng dược phẩm của Mỹ; Thái Lan và Ấn Độ tự phát triển vaccine. Mỗi quốc gia ở Châu Á có lựa chọn khác nhau dựa trên tính toán của riêng mình.



Những liều vaccine Covid-19 đầu tiên sẽ được tiêm cho ai?

Nóng: Kết quả bất ngờ từ thử nghiệm tiêm vaccine chống Covid-19 do Nga sản xuất

Nghiên cứu vaccine COVID-19 ở Đại học Chulalongkorn, Thái Lan. Ảnh: AFP



Những nước đi đầu phát triển vaccine COVID-19



Trung Quốc là một trong những quốc gia đi đầu trong cuộc đua vaccine toàn cầu. Vào tháng 7, truyền thông Trung Quốc đưa tin, vaccine do công ty công nghệ sinh học CanSino Biologics có trụ sở tại Thiên Tân hợp tác với một đơn vị nghiên cứu quân sự của Trung Quốc phát triển đã cho kết quả hứa hẹn trong thử nghiệm ở người. Mặc dù vaccine đang bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 3, song Trung Quốc cho biết vaccine đã được sử dụng trong quân đội nước này. CanSino trở thành công ty đầu tiên có vaccine COVID-19 được chấp thuận để sử dụng hạn chế.



Các công ty khác của Trung Quốc, bao gồm Sinovac có trụ sở tại Bắc Kinh và Sinopharm thuộc sở hữu nhà nước, cũng đã tiến hành giai đoạn 3. Vaccine của Sinovac sẽ tiến hành thử nghiệm giai đoạn cuối ở Brazil, trong khi vaccine của Sinopharm sẽ thử nghiệm ở UAE.



Trên thế giới, vaccine của công ty công nghệ sinh học Mỹ Moderna cũng đã thử nghiệm giai đoạn 3, vaccine của Đại học Oxford Anh và AstraZeneca, công ty dược phẩm Đức Bio Bioechech và công ty dược phẩm khổng lồ Pfizer của Mỹ cũng đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.



Nga cũng hy vọng sẽ đưa hai loại vaccine - một loại của Viện nghiên cứu Gamaley và Bộ Quốc phòng và loại còn lại của phòng thí nghiệm nghiên cứu nhà nước Vector có trụ sở tại Siberia - vào thị trường vào cuối năm nay. Gamaley đã hoàn thành các thử nghiệm lâm sàng và Bộ trưởng Y tế Nga cho hay, Nga đang chuẩn bị chiến dịch tiêm chủng rộng rãi vào tháng 10 này.



Các nước Châu Á “để mắt” tới vaccine nào?



Ở Châu Á, một số quốc gia đã lựa chọn sử dụng vaccine do Trung Quốc sản xuất hoặc hợp tác phát triển với đại lục, trong khi các quốc gia khác chọn vaccine của các hãng dược phẩm phương Tây.



Công ty dược phẩm nhà nước Bio Farma của Indonesia - nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á - đã hợp tác với công ty Sinovac Trung Quốc để phát triển vaccine COVID-19 kể từ tháng 4. Dự kiến vaccine sẽ được thử nghiệm giai đoạn 3 vào cuối tháng này và nếu thành công sẽ sản xuất tới 250 triệu liều mỗi năm.



Philippines - đối phó với sự gia tăng chưa từng thấy của làn sóng COVID-19 thứ 2 - cũng đang để mắt đến một loại vaccine do Trung Quốc sản xuất. Tháng trước, Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết ông đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp Manila có quyền tiếp cận ưu tiên vaccine COVID-19. Philippines hiện có hơn 112.000 ca nhiễm và được dự báo sẽ vượt Indonesia để trở thành nước có số ca nhiễm nhiều nhất ở Đông Nam Á.



Tương tự, Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới của Malaysia, Khifer Jamaluddin, tuần trước đã nói chuyện với Trung Quốc để bày tỏ mong muốn được tiếp cận vaccine sớm, mặc dù trước đó ông cho biết nước này cũng đang xem xét các vaccine do Mỹ và Anh sản xuất.



Singapore đang tài trợ nghiên cứu của công ty công nghệ sinh học Mỹ Arcturus Therapeutics để bảo đảm nhận được những liều đầu tiên của bất kỳ loại vaccine thành công nào. Arcturus hợp tác với Trường y Đại học Duke-NUS Singapore hiện đang trong giai đoạn đầu thử nghiệm trên người với mục tiêu sản xuất 30 triệu liều vaccine một mũi - Bloomberg đưa tin hôm 5.8. Ông Ooi Eng Eong - Phó Giám đốc chương trình bệnh truyền nhiễm mới nổi của Đại học Duke-NUS, cho biết, số liều vaccine sản xuất trong các đợt đầu tiên có thể sẽ vượt quá số lượng mà Singapore cần và có thể được phân phối cho các quốc gia khác.



Pfizer và BioNTech đồng ý cung cấp cho Nhật Bản 120 triệu liều vaccine trong nửa đầu năm 2021. Tổng thư ký Ủy ban vaccine quốc gia Thái Lan Siriroek Songsivilai cho hay, nước này có thể sử dụng vaccine của Pfizer, ước tính có giá 19,80 USD/liều. Mặt khác, Thái Lan cũng đang hướng tới phát triển vaccine của riêng mình để sẵn sàng sử dụng vào cuối năm 2021.



Yếu tố quyết định lựa chọn vaccine



Khi quyết định mua loại vaccine nào, sự an toàn và hiệu quả sẽ là những cân nhắc hàng đầu, nhưng chi phí cũng không thể không tính đến - tờ SCMP dẫn lời bà Kavitha Hariharan, công ty môi giới bảo hiểm và quản lý rủi ro toàn cầu Marsh & McLennan Advantage, cho biết. Đặc biệt, giá cả là yếu tố quan trọng đối với các nước đang phát triển có dân số lớn và có chi phí chăm sóc sức khỏe trên đầu người tương đối thấp.



Jeremy Lim - PGS tại Trường Y tế Công cộng Saw Swee Hock, Đại học Quốc gia Singapore, nói thêm rằng, lý do địa chính trị cũng là một yếu tố cân nhắc khi một số quốc gia lựa chọn vaccine. Leong Hoe Nam, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm có trụ sở tại Singapore cho biết: “Nếu nhìn vào Philippines và Malaysia, bạn sẽ thấy có một sự bảo trợ mạnh mẽ của Trung Quốc đối với các nước đó và chúng tôi cũng thấy Trung Quốc cung cấp vật tư y tế cho họ để họ có thể dễ dàng nhận được cung cấp vaccine từ Trung Quốc.



Tiêm chủng hàng loạt cũng là một vấn đề cần quan tâm một khi có vaccine. Bà Hariharan của Marsh & McLennan cho biết, một số quốc gia có tình trạng bài vaccine và một thách thức khác là khả năng chi trả. Các khoản đồng thanh toán hoặc tự trả có thể khiến một số người không được tiêm vaccine.

Theo SONG MINH (LĐO)