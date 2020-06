WHO khuyến cáo thế giới không lơ là trong ứng phó Covid-19

Trong cuộc họp báo ngày 8-6, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại châu Âu đang được cải thiện nhưng diễn biến trên toàn cầu lại xấu đi. WHO khuyến cáo các quốc gia không được lơ là trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch.



Theo Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, phần lớn các quốc gia châu Phi đang đối mặt với số ca bệnh Covid-19 gia tăng, dù mức tăng là dưới 1.000 ca/ngày. Các ca bệnh Covid-19 cũng tăng tại một số khu vực ở Đông Âu và Trung Á.



Trong khi đó, WHO nhận thấy dấu hiệu tích cực tại một số quốc gia trên thế giới. WHO cho rằng, mối đe dọa lớn nhất hiện nay tại những nước này là sự tự mãn. Kết quả của nhiều nghiên cứu về số lượng người đã phơi nhiễm virus SARS-CoV-2 cho thấy phần lớn người dân trên toàn cầu vẫn dễ bị lây nhiễm chủng virus nguy hiểm này. Do đó, WHO tiếp tục hối thúc các quốc gia chủ động giám sát để bảo đảm virus SARS-CoV-2 không bùng phát trở lại, đặc biệt là trong bối cảnh các cuộc tụ tập đông người chuẩn bị được nối lại tại một số nước.



Bày tỏ hoàn toàn ủng hộ bình đẳng và phong trào toàn cầu chống phân biệt chủng tộc, song WHO kêu gọi các cuộc biểu tình trên thế giới liên quan vấn đề này nên diễn ra một cách an toàn. Ông Ghebreyesus khuyến cáo mọi người nên giữ khoảng cách với nhau ít nhất 1 m, rửa sạch tay, che miệng khi ho và đeo khẩu trang khi tham gia biểu tình. Ngoài ra, những người bị ốm nên ở nhà và liên hệ với đơn vị chăm sóc sức khỏe.



WHO một lần nữa hối thúc các quốc gia đẩy mạnh biện pháp y tế cộng đồng cơ bản để duy trì nền tảng của nỗ lực ứng phó dịch Covid-19, đó là: tìm kiếm, cách ly, xét nghiệm, chăm sóc mọi ca bệnh, và truy vết, cách ly tất cả những người tiếp xúc với người bệnh. Truy vết người bệnh Covid-19 vẫn là một yếu tố thiết yếu trong nỗ lực ứng phó đại dịch hiện nay.



Tính đến thời điểm hiện tại, WHO đã chuyển hơn năm triệu thiết bị y tế cá nhân tới 110 quốc gia và đang trong quá trình chuyển thêm hơn 129 triệu thiết bị này tới 126 quốc gia.



Kết thúc bài phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng Giám đốc WHO nhấn mạnh, thế giới đã trải qua hơn sáu tháng ứng phó với đại dịch và bây giờ không phải là lúc để bất cứ quốc gia nào lơ là. Đây là lúc để các nước tiếp tục làm việc chăm chỉ dựa trên cơ sở khoa học, các giải pháp và tinh thần đoàn kết.



Theo thống kê của Worldometers, tính đến ngày 9-6, thế giới đã ghi nhận gần 7.189.000 ca bệnh và hơn 408 nghìn ca tử vong do Covid-19.



