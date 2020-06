Trung Quốc công bố Sách trắng COVID-19, tuyên bố 'tuyệt đối không bồi thường'

Trong sách trắng mới công bố, Bắc Kinh tìm cách giải thích về quá trình chống dịch của mình và nói rằng đã 'kịp thời thông báo' cho WHO và Mỹ về tình hình dịch COVID-19.

Sách trắng mang tên: "Chống dịch COVID-19: Trung Quốc hành động" được Quốc Vụ viện Trung Quốc công bố ngày 7-6 - Ảnh: Global Times

Tại cuộc họp báo sáng 7-6, Văn phòng thông tin Quốc Vụ viện (tức Chính phủ) Trung Quốc đã công bố Sách trắng về COVID-19 với tên gọi: "Chống dịch COVID-19: Trung Quốc hành động".

"COVID-19 là đại dịch toàn cầu có phạm vi ảnh hưởng rộng nhất mà nhân loại gặp phải trong 100 năm qua. Đối với thế giới, đây là một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng và là thử thách gay go. Sự an toàn và sức khỏe của nhân loại đang đối diện với mối đe dọa to lớn" - sách trắng nêu trong phần mở đầu.

Sách trắng được công bố giữa bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung tăng cao ở nhiều mặt trận, trong đó có cả COVID-19. Sách trắng gồm khoảng 37.000 từ, tính luôn cả phần giới thiệu và phần kết thúc. Tài liệu này được chia làm bốn phần.

Trong đó, đáng chú ý là phần 1 điểm lại các cột mốc kể từ cuối năm ngoái khi các ca bệnh COVID-19 bắt đầu được ghi nhận ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Hãng tin Tân Hoa xã cùng ngày đăng cả toàn văn sách trắng này bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Ở bản tiếng Trung Quốc, phần 1 có tiêu đề: "Lịch trình chống dịch gian khổ của Trung Quốc". Còn ở bản tiếng Anh, phần 1 có tiêu đề: "Cuộc chiến chống dịch COVID-19 của Trung Quốc: Một cuộc thử thách với lửa".

Phần 1 được chia ra làm 5 giai đoạn. Ở giai đoạn một từ ngày 27-12-2019 tới 19-1-2020, Trung Quốc nói rằng họ đã phản ứng "nhanh chóng" với dịch.

"Sau khi phát hiện các ca bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân tại thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã ngay lập tức tiến hành các cuộc điều tra về dịch tễ học và nguyên nhân bệnh để ngăn dịch lây lan.

Trung Quốc đã chủ động, kịp thời thông báo cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Mỹ và các quốc gia khác về tình hình dịch bệnh, đồng thời công bố trình tự bộ gen của virus corona chủng mới" - sách trắng viết.

Số ca nhiễm mới mỗi ngày ở Trung Quốc tính tới ngày 31-5. Trong đó, riêng ngày 12-2 ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục với 15.152 ca khi tỉnh Hồ Bắc thay đổi cách thống kê (đưa cả các ca được chẩn đoán lâm sàng nhiễm virus vào số liệu ca nhiễm mới) - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thời gian qua liên tục cáo buộc Trung Quốc đã báo động và phản ứng quá chậm trễ với dịch bệnh này.

Mỹ - nằm cách Vũ Hán nửa vòng trái đất - giờ đây đã trở thành vùng dịch lớn nhất thế giới. Trong khi đó, tính đến ngày 7-6, Trung Quốc - từ nước đứng đầu thế giới về số ca bệnh COVID-19 trong nhiều tuần - đã lùi xuống vị trí số 18, với hơn 83.000 ca nhiễm.

Đầu tháng 6, Hãng tin AP (Mỹ) còn công bố phát hiện từ một cuộc điều tra độc lập của họ cho thấy Trung Quốc đã trì hoãn cung cấp thông tin về dịch cho WHO khiến tổ chức này không kịp ứng phó. Theo AP, Trung Quốc đã trì hoãn công bố bản đồ gen của virus corona chủng mới trong hơn một tuần sau khi 3 phòng thí nghiệm chính phủ khác đã giải mã xong.

Ba phần còn lại của sách trắng trên gồm: "Phòng chống và điều trị - tác chiến phối hợp hai chiến trường", "Tập hợp lực lượng lớn mạnh chống dịch" và "Cùng xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh cho nhân loại".

Còn về nguồn gốc của COVID-19, sách trắng trên nói rằng nguồn gốc vẫn đang được nghiên cứu. Trước đó, Mỹ và Trung Quốc đã lời qua tiếng lại về nguồn gốc của dịch bệnh này.

"Xác định nguồn gốc của nó là một vấn đề khoa học cần được các nhà khoa học và bác sĩ nghiên cứu. Kết luận phải dựa trên sự thật và bằng chứng. Trung Quốc tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ đơn kiện ngớ ngẩn hoặc các yêu cầu bồi thường nào" - sách trắng viết.