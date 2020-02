Dịch COVID-19 lan khắp các châu lục

Với bệnh nhân mới nhất ở Châu Mỹ Latinh, COVID-19 đã lan khắp các châu lục, trừ Nam Cực, với hơn 81.000 ca nhiễm và gần 2.800 ca tử vong.





Tính đến ngày 27.2, dịch COVID-19 đã lan tới hơn 42 quốc gia và vùng lãnh thổ, đặc biệt leo thang ở Italia và từ đó lây lan ra khắp Châu Âu, cùng diễn biến đáng kể ở Iran, Hàn Quốc.



Số người chết vì COVID-19 ở Italia đã tăng lên 12 và nhiễm bệnh lên 374, đây là số người nhiễm COVID-19 lớn nhất ở Châu Âu. Tất cả những người đã tử vong ở Italia đều là người già hoặc có bệnh nền từ trước.



Nhiều nước Châu Âu đã xác nhận các ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, tất cả đều có vẻ liên quan đến dịch đang bùng phát tại Italia.



Áo xác nhận 2 trường hợp đầu tiên là một cặp đôi trẻ người Italia sống ở Innsbruck.



Giới chức Thụy Sỹ cho biết một người đàn ông trong độ tuổi 70 sống ở Ticino, biên giới Italia, đã bị nhiễm virus ở Milan vào 15.2 và hiện đang bị cách ly.



Hy Lạp cũng xác nhận trường hợp đầu tiên ngày 26.2, một phụ nữ đã ở miền bắc Italia. Phần Lan báo cáo trường hợp thứ 2, một phụ nữ gần đây đã đến thăm Milan và Thụy Điển xác nhận trường hợp thứ 2, một người đàn ông ở độ tuổi 30 đã trở về từ miền bắc Italia vài ngày trước đó.



Tây Ban Nha, Croatia, Áo, Bắc Macedonia Anh và Algeria ở Châu Phi đều có các trường hợp được báo cáo liên quan đến Italia.



Ở Châu Mỹ Latinh, Brazil xác nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên.



Hàn Quốc hôm 26.2 ghi nhận thêm 115 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 1.261, trong đó có 12 ca tử vong. Hàn Quốc bắt đầu siết chặt xuất khẩu khẩu trang do nhu cầu trong nước đang tăng cao, nhiều cửa hàng bán online đã tăng giá mạnh và huỷ các đơn hàng đặt trước.



Ở Iran, gần 100 người chính thức được xác định nhiễm COVID-19 nhưng dự đoán số người nhiễm thực tế còn cao hơn nhiều. Việc Thứ trưởng Y tế Iran bị nhiễm COVID-19 làm trầm trọng thêm các lo ngại rằng virus này sẽ lây lan rộng.



Có suy đoán rằng nhiều tín đồ Hồi giáo người Shia hành hương và lao động di cư - những người di chuyển giữa Iran và các khu vực khác trong vùng trong những tuần gần đây - có thể đã làm lây lan virus.



Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói sự tăng đột ngột các ca nhiễm mới ở các nước bên ngoài Trung Quốc "vô cùng lo ngại".



Cùng lúc, một chuyên gia hàng đầu của WHO kêu gọi các nước tăng cường chuẩn bị.



“Hãy nghĩ rằng virus sẽ xuất hiện vào ngày mai. Nếu bạn không nghĩ như vậy, bạn sẽ không sẵn sàng” - Reuters dẫn lời ông Bruce Aylward, người đứng đầu nhóm chuyên gia WHO đến Trung Quốc khảo sát dịch COVID-19 nói với phóng viên trên đường trở về Geneva.



