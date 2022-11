Không lò độ chế, làm sao có xe độ?  

Công an TP.Đà Nẵng vừa vận động các chủ tiệm sửa xe máy cam kết không độ chế xe máy tiếp tay đua xe trái phép. Tuy nhiên nỗ lực kiềm chế thanh thiếu niên phạm pháp cần tiến xa hơn để giải quyết tận gốc rễ “quái xế”.



Bởi hầu hết các tiệm đều khẳng định nghiêm túc chấp hành, ngay cả những tiệm có dấu hiệu độ chế cũng mạnh miệng kể từng từ chối nhiều “quái xế”, đổ cho các tiệm khác tiếp tay.



Lực lượng Trạm CSGT Hòa Hiệp cho chủ tiệm sửa xe ký cam kết không độ chế, tiếp tay “quái xế”. Ảnh: Nguyễn Tú





Cam kết là vậy, nhưng lợi nhuận là cám dỗ, khó cam kết nào ngăn được, nên vẫn cần giám sát. Có thời điểm hàng trăm thanh thiếu niên phóng xe máy lên đèo Hải Vân “biểu diễn”, đua tốc độ. Trạm CSGT Hòa Hiệp liên tục xử phạt, chốt chặn đẩy đuổi ngay chân đèo, nhưng chỉ là biện pháp cắt ngọn. CSGT không thể 24/7 chỉ làm mỗi công việc ngăn “quái xế”.



Để triệt gốc, cần địa phương giám sát chặt chẽ, bởi không có lò độ chế, thì làm sao có xe độ.



Tôi nhớ hơn 10 năm trước, tại cuộc họp an ninh trật tự, một lãnh đạo phụ trách hình sự khẳng định lực lượng nắm rõ đang theo dõi bao nhiêu đối tượng hình sự, nắm cụ thể cả những ai có đặc điểm ra sao.



Qua đó để thấy các đơn vị, địa phương không thiếu nghiệp vụ, trình độ để kiểm soát. Do đó, cần “đòn bẩy trách nhiệm” để lực lượng cơ sở chủ động giám sát, phòng ngừa các lò độ chế.



Bên cạnh đó, tấn công nguồn gốc phụ tùng cũng là cách triệt gốc.



Đơn cử, tôi nhớ năm 2019, nhiều địa phương khó dẹp nạn game bắn cá trá hình cờ bạc vì thủ đoạn đánh bạc tinh vi. Trong chiến dịch truy quét tệ nạn trên, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, chỉ đạo lực lượng cảnh sát kinh tế “đánh” vào nguồn gốc máy bắn cá bởi hầu hết nhập lậu.



Lập tức hàng trăm máy game bắn cá bị thu giữ vì không xuất xứ, chứng từ hợp lệ. Tương tự với xe độ, nếu không có linh kiện, phụ tùng độ chế, thì lấy gì lắp vào xe độ? Cung là gốc, cầu là ngọn, có cắt được nguồn cung mới dẹp được tận gốc vấn đề.

Theo Nguyễn Tú (TNO)