Thành công kép từ chuyến công du của Thủ tướng

Chuyến công du của Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao đặc biệt Hoa Kỳ - ASEAN và thăm, làm việc tại Hoa Kỳ, Liên hiệp quốc (LHQ) đánh dấu thành công mới trong cả ngoại giao đa phương và song phương của Việt Nam.

Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ diễn ra vào dịp hai bên kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ, khi ASEAN ngày càng có ý nghĩa quan trọng về địa chính trị cũng như về kinh tế với Hoa Kỳ, trong khi Hoa Kỳ là một trong 10 đối tác hàng đầu của ASEAN. Lần này, hai bên đã nhất trí cam kết thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Hoa Kỳ thực chất, hiệu quả, toàn diện tại hội nghị cấp cao vào tháng 11 tới. Bước tiến này của ASEAN - Hoa Kỳ có đóng góp quan trọng của Việt Nam suốt nhiều thập niên qua.

Việt Nam đã luôn kiên trì quan điểm và đóng góp tích cực để giữ vững đoàn kết, thống nhất ASEAN, phát huy vai trò trung tâm, đề cao lập trường nguyên tắc và tiếng nói chung của ASEAN, duy trì cách tiếp cận cân bằng của ASEAN trong quan hệ với các đối tác, nhất là các nước lớn, thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai bên.

ASEAN có Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Hoa Kỳ có Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó nhấn mạnh lợi ích song trùng của hai bên. Tại hội nghị cấp cao đặc biệt lần này, một loạt chương trình hợp tác đã được Hoa Kỳ công bố, đáng chú ý là chương trình hỗ trợ phát triển năng lượng sạch; chương trình hợp tác hàng hải, kinh tế biển, phát triển nghề cá, đảm bảo an ninh an toàn trên biển; hợp tác về an ninh mạng, kinh tế số, phòng chống Covid-19, phát triển hạ tầng giao thông, phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu… Đó cũng là những định hướng lớn của Việt Nam trong thời gian tới, cho thấy Việt Nam là thành tố không thể thiếu trong quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ và khả năng của Việt Nam, với tư cách là một quốc gia, một nền kinh tế hàng đầu ASEAN, có thể tiếp tục đóng góp để làm quan hệ đa phương đó sâu sắc, bền vững hơn.

Với LHQ, Việt Nam ngày càng có nhiều nỗ lực với cộng đồng quốc tế, từ việc ủng hộ cải tổ LHQ, tham gia gìn giữ hòa bình, 2 lần đảm nhiệm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ cùng nhiều đóng góp chủ động, tích cực, thực chất khác, đề cao vai trò của LHQ và chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy tôn trọng Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế, quan hệ bình đẳng phát triển giữa các quốc gia, quyền tự quyết của các dân tộc… Sự tham gia của Việt Nam, như Thủ tướng nhấn mạnh, đã không ngừng khẳng định phẩm chất, năng lực, trí tuệ Việt Nam trong giải quyết các vấn đề song phương và đa phương, với phương châm “chân thành, tin cậy, trách nhiệm”.

Trong chuyến công du Hoa Kỳ lần này Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có những hoạt động phong phú đa dạng, từ gặp gỡ Tổng thống Joe Biden, gặp các lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện, các bộ trưởng nội các, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn, có các bài phát biểu chính sách tại các viện nghiên cứu, trường đại học của Hoa Kỳ, đến việc chứng kiến ký kết các thỏa thuận hợp tác song phương. Qua chuyến thăm, một lần nữa cam kết của Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng được nhấn mạnh. Hoa Kỳ tiếp tục đánh giá cao vị thế và coi trọng quan hệ với Việt Nam, thể hiện mong muốn hai bên tiếp tục có các bước đi tăng cường quan hệ, trong đó ưu tiên hợp tác kinh tế thương mại, an ninh quốc phòng, y tế, năng lượng. Trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Việt Nam có vai trò quan trọng cả về địa chính trị và kinh tế... Bên cạnh đó, trong một thế giới đầy xung đột và phức tạp hiện nay, Việt Nam và Hoa Kỳ đều nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh, luật pháp quốc tế ở khu vực lại càng thêm ý nghĩa. Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ vốn đã có đà mạnh mẽ suốt gần 3 thập niên qua giờ lại càng có cơ hội để nâng tầm quan hệ. Trong tiếp xúc với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng thống Joe Biden đã bày tỏ, cá nhân ông luôn dành nhiều tình cảm tốt đẹp cho đất nước, người dân Việt Nam - đó cũng là xu hướng chung của mối quan hệ giữa hai nước.

Một chuyến đi mang thông điệp và kết quả về thành công kép. Sự hợp tác sâu rộng của Việt Nam với Hoa Kỳ đóng góp rất lớn cho hòa bình, ổn định và hợp tác của khu vực. Thêm nữa, những nỗ lực của Việt Nam để xây dựng lòng tin, xây dựng cộng đồng ASEAN cũng thúc đẩy để ASEAN trở thành đối tác ngày càng đáng tin cậy của Hoa Kỳ.