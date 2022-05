Lời nhắc mạng sống quý hơn vàng từ vụ cha ôm con gái nhảy sông tự tử

Tối 18.5, lãnh đạo UBND TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam xác nhận lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể bé gái 6 tuổi bị người cha ôm nhảy sông Thu Bồn tự tử.





Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể bé gái 6 tuổi bị cha ôm nhảy cầu Cửa Đại tự tử. Ảnh: Hoàn Nhân



Trước đó, khoảng 11h ngày 17.5, anh M.X.B. (29 tuổi, quê Quảng Bình, tạm trú thành phố Đà Nẵng) chạy xe máy chở theo con gái M.N.D.L, khi đến giữa cầu Cửa Đại, anh B. bồng con trèo qua lan can cầu và nhảy xuống sông tự tử.



Gần đây, có nhiều vụ tự tử, vì nguyên nhân này, lý do khác, người thì bế tắc cuộc sống, người buồn chuyện gia đình, người trầm cảm hậu COVID-19, người thua lỗ chứng khoán...



Đó là phán đoán của dư luận, nhưng cho dù nguyên nhân gì, tự tử là hành động tiêu cực, cần phải lên án.



Xin không dám động chạm đến chuyện riêng của những người có hoàn cảnh không may, có những bi kịch, cay đắng khó vượt qua, chỉ đưa ra phân tích, nhận định liên quan đến những vấn đề chung nhất của cộng đồng, đó là hãy quý trọng mạng sống của chính mình, sinh mạng của con người là vô giá.



Trở lại vụ anh M.X.B., chỉ vì buồn chuyện gia đình mà nhảy sông tự tử. Anh mới 29 tuổi, còn rất nhiều thời gian để thay đổi cuộc sống, số phận của mình nếu có quyết tâm, chăm chỉ làm việc, có tinh thần lạc quan, yêu cuộc sống, yêu con người. Nhưng không, anh đã chọn lựa hành động tiêu cực, đó là tự tử.



Đau đơn hơn, anh bồng con gái 6 tuổi nhảy sông cùng. Anh không có quyền tước đoạt mạng sống của người khác, dù đó là con của anh. Anh đã dùng quyền của người cha để quyết định sinh mệnh của một đứa bé vô tội, một cuộc đời, một số phận. Đó là tội ác.



Đứa bé còn mẹ, còn ông bà, chú bác, bao nhiêu con người đau khổ vì mất đi người thân.



Trong cuộc sống có rất nhiều người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng họ không tuyệt vọng, họ vẫn sống vui vẻ, yêu đời, thậm chí còn giúp đỡ, ủi an người khác.



Có nhiều người khuyết tật nhưng vượt qua số phận, truyền cảm hứng cho cuộc đời. Cậu bé Vi Văn Đại sử dụng vi tính bằng chân, Lê Minh Châu vẽ bằng miệng, Nguyễn Thế Vinh tự hòa tấu bằng thổi harmonica và chơi guitar một tay...



Có nhiều người bị tai nạn trở thành thương tật, bị bệnh nan y, nhưng vẫn tự tin, giành lại số phận mình từ tay tử thần và nghịch cảnh.



Mới đây, trên các cung đường phượt xuất hiện chàng trai khuyết tật Phan Vũ Minh (31 tuổi, ngụ Vũng Liêm, Vĩnh Long). Minh mắc bệnh giãn mạch máu tủy sống, năm 20 tuổi, anh bị liệt đôi chân. Không đổ gục vì số phận nghiệt ngã, anh vượt qua, tìm đường kinh doanh để kiếm tiền và thực hiện mơ ước đi phượt bằng chiếc xe tự chế.



Hãy quý trọng mạng sống của mình, đó cũng là giữ chữ "Hiếu" đối với cha mẹ. Những người trẻ càng cần phải hiểu sâu sắc về điều này.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/loi-nhac-mang-song-quy-hon-vang-tu-vu-cha-om-con-gai-nhay-song-tu-tu-1046665.ldo

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)