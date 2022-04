Đấu giá biển số xe trục trặc 3 thập kỷ: Lẽ ra đã thu được hàng chục ngàn tỉ

Một chiếc KIA Sonet biển số 37A-999.99 vừa tháng trước đã được bán với giá 1,6 tỉ đồng. Có nghĩa rằng, người dân sẵn sàng trả trên dưới cả tỉ đồng cho một biển số đẹp.





Khoảng 1 tỉ đồng được trả cho chiếc biển số đẹp này. Ảnh: CP



Một series số, chẳng hạn từ 30A 000.01 đến 30A 999.99 có 12.186 số đẹp, chưa kể có khoảng 61.500 chủ phương tiện yêu cầu số theo ngày sinh, ngày cưới, số có ý nghĩa với cá nhân họ... Đây là tính toán của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh.



Trong một phiên thảo luận về Luật Quản lý tài sản công năm 2017, ông Cảnh cũng tính toán số tiền có thể thu được cho mỗi series 99.999 số là khoảng 1.639 tỉ đồng. Với việc đấu giá, chẳng hạn năm 2016 sẽ thu khoảng 5.000 tỉ, và “chưa kể đấu giá biển số xe máy”.



Cần phải mở ngoặc, giả định cho tính toán cho con số hàng ngàn tỉ này chỉ là “ví dụ 20 triệu đồng cho 1 (biển) số theo yêu cầu”.



Năm 2018, tính toán của ông Cảnh đã dự báo khoản thu tăng hơn gấp đôi: 12.000 tỉ đồng.



Giữa 5.000 tỉ và 12.000 tỉ là một khoảng cách. Và giữa giả định 20 triệu đồng “một biển số đẹp” năm đó và số tiền ngót tỉ đồng cho biển ngũ quý 9 thì vẫn là một khoảng trống: Khoảng trống quản lý, để những số đẹp cứ toàn “ngẫu nhiên” rơi vào siêu xe, với những đồn đoán tiêu cực.



Một khoảng trống tồn tại suốt 29 năm kể từ khi việc “cấp biển số tự chọn” được khởi xướng.



Tại sao lại suốt 29 năm việc đấu giá một “tài nguyên” vẫn trắc trở.



Có rất nhiều lý do, nhiều xung đột pháp lý, nhưng cái lý do “to” nhất là các dự thảo quy định về đấu giá biển số không cho người dân sở hữu biển số mà họ đã “mua”, đã “đấu giá” như một tài sản đáng lẽ phải có.



Có vẻ, cái nút thắt sở hữu này hôm qua đã được giải quyết khi trong dự thảo về đấu giá biển số, Bộ Công an đã đề xuất quy định ngay cả khi chuyển nhượng xe, người trúng đấu giá vẫn được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu (biển số đi theo người).



Ai cũng thấy cái lợi từ việc đấu giá biển số: nhu cầu của dân được đáp ứng - bằng tiền; ngân sách sẽ thu được tiền, không hề nhỏ, và đấu giá biển số, cấp biển số có thu phí theo yêu cầu cũng chính là cách thức hữu hiệu nhất để phòng ngừa tiêu cực.



Năm 2008, trong phiên đấu giá đầu tiên ở Nghệ An, 10 biển số xe môtô và xe máy đã được đấu giá để thu về gần 2,4 tỉ đồng.



Còn năm nay, ngót tỉ đồng biển “ngũ quý chín” cho một chiếc ôtô được coi như một thứ “lộc lá” cho chủ xe.



Có lẽ 29 năm trì trệ cho một chính sách đúng, được ủng hộ... là quá đủ rồi.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/dau-gia-bien-so-xe-truc-trac-3-thap-ky-le-ra-da-thu-duoc-hang-chuc-ngan-ti-1037661.ldo



Theo Anh Đào (LĐO)