Hiệu quả kép từ chuyến đi của Thủ tướng

Sau gần 2 năm dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu, chuyến công du đến châu Âu lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính mang ý nghĩa hết sức quan trọng với cả trong nước và thế giới.



Đặc biệt, hiệu quả của chuyến đi đã và đang mang lại niềm lạc quan tích cực cho VN trong giai đoạn phục hồi kinh tế hiện nay và mục tiêu tăng trưởng trong thời gian tới.



Việc Thủ tướng tham dự Hội nghị thượng đỉnh COP26 cho thấy quyết tâm và nỗ lực của Chính phủ VN trong việc thúc đẩy và thực thi các cam kết quốc tế đang được cộng đồng toàn cầu đặc biệt quan tâm về biến đổi khí hậu. Bài phát biểu của Thủ tướng thể hiện mạnh mẽ thông điệp về một VN chủ động, là một thành viên tích cực và đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế để cùng chung tay giải quyết thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu.



Ngoài các hoạt động tại COP26, làm việc tại Anh và thăm chính thức Pháp (từ ngày 3 - 5.11) là lịch làm việc dày đặc của Thủ tướng Phạm Minh Chính với các nhà lãnh đạo, các tổ chức, doanh nghiệp của hai quốc gia đều là đối tác chiến lược của VN. Tại Anh, cuối buổi làm việc đầu tiên, Thủ tướng đã chứng kiến ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỉ USD giữa Việt và Anh. Hiện Anh là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ 3 của VN; Pháp là bạn hàng lớn thứ 4, nhà đầu tư lớn thứ 2 và nhà tài trợ ODA hàng đầu cho VN trong EU. Thế nên, kết quả chuyến đi của



Thủ tướng không chỉ là các thỏa thuận trị giá hàng chục tỉ USD được ký kết giữa các doanh nghiệp 2 bên mà quan trọng hơn, những nỗ lực của VN trong việc kiểm soát sự bùng phát gần đây của biến thể Delta, một thách thức với cả thế giới đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Các nhà đầu tư của Anh, Pháp nói riêng và nhà đầu tư nước ngoài nói chung vẫn tin tưởng vào môi trường đầu tư kinh doanh tại VN; tin tưởng vào sự chia sẻ của Chính phủ với những khó khăn vừa qua của họ do tác động của dịch bệnh cũng như tin tưởng vào những cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để họ đầu tư, kinh doanh hiệu quả và thành công, bền vững tại VN.



Việc Thủ tướng dành nhiều thời gian làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn nước ngoài cho thấy khát vọng của người đứng đầu Chính phủ về việc tạo ra một môi trường đầu tư minh bạch, luôn đồng hành và chia sẻ với họ trong khó khăn. Thế nên, không chỉ thu hút các nhà đầu tư mới, mà cả các tập đoàn đang có mặt tại VN cũng cảm nhận được sự chia sẻ của người đứng đầu Chính phủ VN. Ngay trong buổi gặp gỡ với Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Anh, ông Nobel Kinder, Giám đốc phát triển bền vững Tập đoàn Nike, chính thức thông báo toàn bộ gần 200 nhà máy của Nike ở các địa phương bị đứt gãy do Covid-19 đã quay lại sản xuất và cam kết sẽ tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất tại VN.



Động thái này của Nike sẽ củng cố thêm động lực cho các nhà đầu tư nước ngoài đang làm ăn tại VN cũng như cho chính cộng đồng doanh nghiệp VN về một môi trường ổn định, nhiều cơ hội, để họ an tâm đầu tư, mạnh dạn rót vốn, mở rộng kinh doanh. Trước Nike, rất nhiều tập đoàn nước ngoài cũng khẳng định tiếp tục tăng vốn tại VN...



Đằng sau những hợp đồng tỉ USD, sự lạc quan, niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài và cả cộng đồng doanh nghiệp trong nước đã được tạo dựng. Đó chính là hiệu quả kép của chuyến đi đầy ý nghĩa và giá trị của Thủ tướng Phạm Minh Chính lần này.

Theo NGUYÊN KHANH (TNO)