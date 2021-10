Trân trọng và ghi nhớ

TP.HCM đang bắt đầu nói về những ngày “bình thường mới” phía trước. Cũng là thời điểm thành phố chia tay nhiều thành viên trong lực lượng tình nguyện gần 29.000 người từ mọi miền đất nước đã sát cánh cùng thành phố hơn 3 tháng ròng rã.



Lực lượng tình nguyện này đến từ đội ngũ y tế của nhiều bệnh viện bộ, ngành, các sở y tế, trường y khoa... trên cả nước đã sát cánh cùng đội ngũ y tế TP.HCM hết lòng cứu chữa cho đồng bào nhiễm Covid-19 trong một đợt dịch chưa từng có. Áp lực khủng khiếp ở tâm dịch những ngày quá tải cấp cứu. Nguy cơ phơi nhiễm rình rập căng thẳng. Cảm xúc đau đớn khi phải chứng kiến cảnh nhiều đồng bào bị Covid-19 cướp đi mạng sống. Nỗi đau mất người thân ở quê nhà nhưng chỉ có thể hướng lòng về tưởng niệm. Nỗi nhớ gia đình, nhớ con thơ suốt mấy tháng ròng...



Có thể những gì mà lực lượng tình nguyện chi viện cho tuyến đầu chống dịch kể lại chỉ là một phần rất nhỏ của những trải nghiệm thực tế mà họ đối mặt. Sẽ không có thước đo nào đủ để đo đếm cho những trải nghiệm ấy. Mà chắc cũng chẳng có ngôn từ nào đủ để nói về đóng góp của lực lượng tình nguyện đã tham gia hỗ trợ TP.HCM chống dịch. Thước đo của giá trị đời người không phải là thời gian mà là sự cống hiến.



Thời khắc chia tay, chỉ biết gửi đến tất cả các anh chị tình nguyện viên lời chúc lên đường bình an. Chúc các anh chị luôn dồi dào sức khỏe và luôn được sống an vui. Người dân thành phố xin được trân trọng tri ân sự dấn thân quả cảm của các anh chị cho đồng bào thành phố. Nhiều anh chị chia sẻ tâm sự trước khi trở về: những ngày tham gia chi viện cho TP.HCM chống dịch là những ngày khó quên trong hành trình nghề nghiệp. Người dân thành phố cũng sẽ nhớ mãi ân tình các anh chị tình nguyện viên đã dành cho vùng đất này.



Nhìn vào những hy sinh và cống hiến của đội ngũ y tế tuyến đầu chống dịch, trong đó có sự dấn thân của lực lượng tình nguyện viên chi viện, người dân thành phố cũng sẽ phải biết tự nhắc nhở mình. Rằng đừng vì quá mong mỏi những ngày “bình thường mới” phía trước mà lại sớm quên những mất mát đau đớn khủng khiếp mà thành phố vừa phải chịu đựng mấy tháng qua. Những nỗi đau còn chưa kịp bước qua, những phận người bỗng dưng biến mất đến vô lý, những giọt nước mắt chưa kịp khô trong ánh nhìn ngơ ngác của nhiều đứa trẻ mồ côi vì Covid-19...



Xin đừng chỉ nói lời ghi nhớ sự giúp đỡ của lực lượng y tế chống dịch, mà cần phải ghi nhớ những dặn dò y tế phòng dịch quan trọng để có thể giữ an toàn cho cộng đồng trong bối cảnh dịch bệnh vẫn luôn đe dọa sẽ trở lại.



TP.HCM những ngày này, phố phường như đã được đánh thức sau giấc ngủ “phong tỏa” kéo dài. Sinh khí trở về đâu đó trong những thanh âm ồn ã trên đường phố. Nhưng xin đừng chủ quan, khinh suất mà không nhắc nhau thực hành 5K thật nghiêm túc. Xin hãy vì lòng biết ơn sự cống hiến và hy sinh của đội ngũ “thiên thần áo trắng” mà làm điều có ý nghĩa nhất cho họ và cho chính mình: cùng nhau giữ gìn cẩn thận an toàn cho thành phố.



