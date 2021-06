Thử lên chốt kiểm dịch COVID-19 vài giờ rồi hãy đòi kỷ luật cán bộ

Sau hơn 1 tháng bình yên, không có ca COVID-19 mới nào trong cộng đồng, Đà Nẵng đã tái bùng phát dịch với 41 ca dương tính với SAR-CoV2. Lý do, 1 tài xế xe tải là bệnh nhân "đột nhập" vào nội đô Đà Nẵng lúc nửa đêm 18.6, gây ra chuỗi lây lan bệnh. Nhiều người ở Đà Nẵng lên mạng xã hội, gay gắt kêu gọi chính quyền xử lý kỷ luật cán bộ trực chốt kiểm dịch...





Nắng như nung ở chốt kiểm dịch COVID-19 tại 1 cửa ô phía nam TP.Đà Nẵng. Ảnh: CT



Từ ca bệnh là tài xế xe tải của Công ty CP Nhựa Duy Tân chở hàng ở TP.Hồ Chí Minh, "đột nhập" vào nội đô Đà Nẵng để nhập hàng tại tổng kho - 145 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê đêm 18.6, đến nay, COVID-19 đã lây lan ra 3 quận trên toàn TP.Đà Nẵng với 41 ca dương tính với SAR-CoV-2.



Vì cho rằng lực lượng ở chốt kiểm dịch tại cửa ô tây nam thành phố lơi lỏng, thiếu trách nhiệm để xảy ra hậu quả, nên rất nhiều người dân lên tiếng đòi kỷ luật cán bộ ở chốt dịch rất gay gắt.



Hơn 2 năm, trải qua 4 đợt dịch COVID-19 bùng phát, người dân Đà Nẵng gần như kiệt quệ bởi mọi hoạt động kinh tế xã hội gần như bị ngưng trệ, khó khăn chồng chất. Khoanh vùng, dập dịch, giữ được bình yên trở lại, Đà Nẵng phải tốn rất nhiều công sức, kể cả những hy sinh lớn lao của lực lượng tuyến đầu chống dịch. Với người dân, đó là sự ngóng trông, chờ đợi, nâng niu đếm ngược từng ngày để được buôn bán, làm ăn, sinh hoạt lại bình thường.



Hơn 31 ngày bình yên trôi qua, thành phố sạch bóng COVID-19 trong đợt dịch thứ 4 năm 2021, Đà Nẵng vừa nới lỏng cho các hoạt động buôn bán kinh doanh thiết yếu trở lại. Nhưng chưa được bao lâu thì ca COVID-19 là tài xế này đã "chọc thủng lưới" gây ra một chuỗi lây lan rộng khắp đến 3 quận, 41 ca bệnh trong cộng đồng. Tất cả hoạt động lại bị cấm, toàn thành phố thực hiện giãn cách trở lại...



Buồn, bức xúc, phản ứng của người dân là điều tất nhiên, dễ hiểu và dễ thông cảm. Nhưng ngược lại, cũng cần có sự chia sẻ đối với lực lượng tuyến đầu chống dịch.



Tại 12 trạm kiểm soát dịch khắp các cửa ô ra vào Đà Nẵng, lực lượng liên ngành đã ròng rã trực xuyên ngày đêm, xuyên lễ tết, qua suốt 4 đợt dịch dã trong 2 năm nay. Những hy sinh của họ để góp phần mang lại sự bình yên của người dân, đâu phải ai cũng biết. Ngoài 1 vài cán bộ y tế cơ sở, sinh viên trường y, mỗi trạm chốt kiểm soát dịch trên các tuyến đường ra vào thành phố còn có thêm vài cảnh sát giao thông, công an khu vực, thanh niên tình nguyện... Trong khi đó, chỉ trên Quốc lộ 1A - đoạn qua Đà Nẵng, trung bình mỗi ngày-đêm có 10.000-15.000 lượt ôtô qua lại. Ngoài ra, còn hàng vạn lượt môtô, xe máy của người dân địa phương qua trạm. Nếu không nhờ sự tự giác khai báo, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng của từng cá nhân, việc để "lọt lưới" 1 ca bệnh như vậy là khó tránh khỏi.



Chưa kể, giữa tháng 6, Đà Nẵng đã trải qua cả tháng bình yên, các biện pháp phòng chống dịch đã nới lỏng. Vì vậy, việc tài xế cố tình vượt trạm kiểm dịch lúc 0 giờ 45 để "đột nhập" vào nội đô thì khó "đổ tội" hết cho lực lượng liên ngành ở chốt kiểm dịch.



Chứng kiến lực lượng trực ở các chốt kiểm dịch dưới nắng gắt như nung với nhiệt độ từ 35-42 độ C những ngày này mới thấy hết nỗi vất vả của họ. Chỉ sắp hàng chờ khai báo kiểm dịch để được qua trạm, nhiều người đã không chịu nổi, than phiền... Nhưng chỉ một chút sơ suất của lực lượng ở chốt kiểm dịch lúc nửa đêm, cả cộng đồng đã nổi nóng, kêu gọi, tạo sức ép để đòi xử lý họ.



Các vị thử tình nguyện lên tham gia công tác kiểm dịch với lực lượng liên ngành này 1 vài giờ rồi hãy đưa ra những phát quyết, đòi hỏi xử lý, kỷ luật đối với họ.





https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/thu-len-chot-kiem-dich-covid-19-vai-gio-roi-hay-doi-ky-luat-can-bo-923112.ldo

Theo Thanh Hải (LĐO)