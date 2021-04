Bắn vào nhà dân để "dằn mặt", ném chất bẩn vào nhà dân để đòi nợ thuê

Để các băng nhóm xã hội đen hoành hành, đe dọa cuộc sống người dân có trách nhiệm lớn của chính quyền. Chỉ riêng các băng đòi nợ thuê, đang hoạt động khắp nơi, coi thường pháp luật, cũng đủ làm cho người dân lo lắng, bất an.



Hai đối tượng trong nhóm bị bắt giữ vì đã nổ súng vào một nhà dân. Ảnh: CATH



Công an TP.Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với 5 đối tượng về hành vi "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Các đối tượng này thực hiện lệnh của "đại ca", bắn súng vào nhà của anh V.X.Q (ngụ đường Lạc Long Quân, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá).



Nguyên nhân là khi tham gia đấu giá đất, anh V.X.Q "không biết điều", không nhường cho "đại ca", nên bị "đàn em" bắn vào nhà để "dằn mặt".



Từ vụ này, cho thấy chuyện các băng nhóm sử dụng vũ lực uy hiếp trong các vụ đấu giá đất không chỉ là lời đồn. Nhiều người tham gia đấu giá đất, bị tay chân của các "ông trùm" khống chế, không cho các cá nhân khác đấu giá, để các băng nhóm này thao túng, trúng được giá thấp.



Băng nhóm xã hội thao túng đấu giá đất và uy hiếp người khác chỉ có ở Thanh Hóa hay còn nhiều nơi khác?



Hiện công an Thanh Hóa đang điều tra, truy bắt đại ca sai đàn em bắn súng vào nhà anh V.X.Q. Cho nên, đối với vụ án này, không chỉ là hành vi "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", mà còn lộ ra nhiều hành vi vi phạm khác nguy hiểm hơn.



Một vụ khác có liên quan đến các băng nhóm xã hội đen. Ngày 12.4, Công an thành phố Nam Định cho biết, lực lượng chức năng vừa tiến hành bắt 7 đối tượng để điều tra về hành vi ném chất bẩn vào nhà người dân để uy hiếp, đòi nợ.



Đây không phải là vụ đầu tiên, các băng nhóm cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê hoạt động khắp nơi và rất công khai. Chúng tạt sơn, ném chất bẩn, đe dọa hành hung, thậm chí vào tận nhà tấn công người lương thiện, ngang nhiên bất chấp pháp luật.



Ở đâu có nhiều băng nhóm xã hội đen hoạt động, đe dọa sự bình yên của người dân, chứng tỏ chính quyền ở địa phương đó quản lý yếu kém hoặc buông lỏng.



Phải lấy việc dẹp các băng nhóm xã hội đen làm tiêu chí để đánh giá chất lượng quản lý của chính quyền, của công an các địa phương.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/ban-vao-nha-dan-de-dan-mat-nem-chat-ban-vao-nha-dan-de-doi-no-thue-898452.ldo

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)