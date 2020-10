Ma túy và nỗi lo "trẻ hóa"

(GLO)- Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 9 tháng năm 2020, các chỉ số liên quan đến tệ nạn ma túy và tội phạm ma túy đều… tăng! Theo đó, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện 130 vụ/189 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy (tăng 33 vụ so với cùng kỳ năm 2019); thu giữ 98 gói heroin, 58 gói ma túy dạng khay, 840 viên ma túy tổng hợp và 253 gói ma túy đá; xử lý 114 vụ/692 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 23 vụ).

Tuyên truyền trong cộng đồng về phòng-chống ma túy. (Ảnh nguồn internet)

Theo một cán bộ phụ trách lĩnh vực phòng-chống ma túy thì đó là thực trạng rất đáng quan ngại. Thực tế cũng chứng minh rằng: Mặc dù công tác phòng-chống ma túy đã được chú trọng triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, song hoạt động mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy vẫn diễn biến rất phức tạp. Ma túy không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, cuộc sống của người nghiện mà còn tác động tiêu cực đến gia đình, cộng đồng và tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự xã hội.



Phát biểu tại buổi họp báo do UBND tỉnh tổ chức mới đây, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh-cho rằng: Nguyên nhân khách quan khiến tội phạm ma túy cũng như đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tăng trong thời gian qua là do tỷ lệ tái nghiện đang ở mức cao (70-80%); thông qua đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng Công an phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến ma túy; hoạt động của bọn tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, phức tạp. Về nguyên nhân chủ quan, theo Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, sở dĩ công tác phòng-chống ma túy đạt hiệu quả chưa cao là do cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa quyết liệt vào cuộc, công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng còn hạn chế về nhiều mặt…



Chia sẻ với báo chí, Phó Giám đốc Công an tỉnh tỏ ra lo lắng khi cả con nghiện lẫn tội phạm ma túy đang dần “trẻ hóa”. Theo báo cáo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), 70% người sử dụng ma túy lần đầu tiên dưới 30 tuổi, hơn 60% trong số đó là trẻ vị thành niên. Tại Gia Lai, tuy chưa có con số thống kê cụ thể, nhưng đa số đối tượng nghiện ma túy và tội phạm ma túy là thanh-thiếu niên. Trên địa bàn TP. Pleiku, từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an đã phát hiện hàng chục vụ “bay lắc” tập thể trong quán karaoke. Đối tượng nghiện ma túy chủ yếu là những nam nữ thanh niên hư hỏng, đua đòi, trác táng.



Rõ ràng, xu hướng “trẻ hóa” nhóm đối tượng liên quan đến ma túy là nỗi lo rất lớn đối với cộng đồng. Xu hướng này không chỉ trực tiếp ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội mà còn làm suy thoái nòi giống, nguy hại đến tương lai của đất nước. Lý giải về nguyên nhân gia tăng tình trạng nghiện ngập trong giới trẻ, Đại tá Vũ Văn Hậu-Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho rằng: “Việc tuyên truyền còn dàn trải và chưa có nhiều chương trình có tính chất chuyên đề, phù hợp với thị hiếu của giới trẻ và chưa tập trung mạnh mẽ vào đối tượng có nguy cơ cao, nhất là thanh-thiếu niên, học sinh, sinh viên. Nhiều thanh-thiếu niên khi bị bắt cho rằng ma túy tổng hợp không gây nghiện dẫn đến việc lạm dụng. Mặt khác, do ảnh hưởng của cuộc sống hiện tại với sự phát triển của internet, mạng xã hội dẫn đến một bộ phận giới trẻ liều lĩnh, có lối sống buông thả, dễ sa ngã vào tệ nạn xã hội”.



Để ngăn chặn tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy, đặc biệt là trong giới trẻ, theo chúng tôi, Chính phủ cần chỉ đạo xây dựng Chương trình phòng-chống ma túy phù hợp với điều kiện hiện nay. Đặc biệt, Chính phủ cần phải có quan điểm, thái độ thật quyết liệt, dứt khoát để tuyên chiến với ma túy. Trước mắt, công tác tuyên truyền cần hướng mạnh vào lứa tuổi thanh-thiếu niên, học sinh, sinh viên. Cùng với việc triển khai quyết liệt các biện pháp tấn công trấn áp tội phạm ma túy, lực lượng Công an chính quy cấp xã cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể ở cơ sở vận động các đối tượng cai nghiện tại cộng đồng và có biện pháp ngăn ngừa số đối tượng có nguy cơ nghiện ma túy. Mặt khác, chính quyền các địa phương cần làm tốt công tác cai nghiện tại cộng đồng để có thể triệt tiêu nguy cơ tái nghiện đang ở mức cao như hiện nay.

DUY LÊ