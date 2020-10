Đặt hàng lãnh đạo TPHCM "sản phẩm bình yên"

Thanh niên mặc áo trùm đầu, bịt khẩu trang, đeo găng tay trái, dùng dao khống chế 2 nhân viên cửa hàng tiện lợi ở quận Tân Phú, buộc mở tủ lấy tiền. Vụ cướp xảy ra ngày 12.10. Số tiền bị cướp không nhiều, chỉ 2,5 triệu đồng, nhưng cho thấy bọn cướp ngày càng manh động, cướp tiền ở các cửa hàng.



Camera an ninh cửa hàng tiện lợi tại quận Tân Phú ghi hình vụ cướp.



Cũng ngày 12.10, nam thanh niên chạy xe tay ga hiệu Novou vào tiệm vàng NH. (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) nói với người phụ nữ bán hàng tại cửa tiệm muốn mua nhẫn. Người bán hàng đưa cho thanh niên xem một số nhẫn với mẫu mã mới. Người này vờ xem hai nhẫn vàng 24K nặng 2,5 lượng trị giá hơn 120 triệu đồng, làm như ướm thử rồi phóng ra lấy xe lao đi.



Công an đang truy bắt 2 tên cướp của hai vụ này.



Trộm cắp, cướp giật như rươi, gần nhất là ngày 10.10, một phụ nữ vào Chi nhánh ngân hàng Techcombank tại quận Tân Phú, TPHCM cướp đi 2 tỉ đồng và tẩu thoát bằng taxi. Chỉ sau vài giờ, người phụ nữ này đã bị công an bắt giữ.



Đưa ra 3 vụ cướp ngân hàng, tiệm vàng và cửa hàng trong 3 ngày để thấy rằng, bọn cướp nhắm đến các “địa chỉ” này để tấn công. Những chủ tiệm vàng, quản lý cửa hàng, chi nhánh ngân hàng phải chủ động các biện pháp phòng ngừa bọn cướp.



Ngoài nạn cướp giật, còn thêm một loại tội phạm rất nguy hiểm, đó là bọn cho vay nặng lãi và đòi nợ theo kiểu khủng bố. Công an xã Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn, TPHCM) vừa tiếp nhận trình báo của người dân về sự việc một căn nhà bị tạt sơn đòi nợ vào tối 12.10 dù người nợ đã chết.



Các vụ tương tự rất nhiều, người bị đòi nợ sống không bằng chết vì bị khủng bố, bị đe dọa giết cả nhà. Các lực lượng công an của TPHCM nhanh chóng bắt giữ những kẻ gây án, người dân ghi nhận những thành tích phá án đó. Tuy nhiên, điều mà người dân mong chờ hơn chính là ngăn chặn được những vụ án này.



Không ai biết được cướp xuất hiện ở điểm nào để ngăn chặn, cho nên để không có những vụ cướp đó, thì cách ngăn chặn từ xa là triệt phá các băng nhóm tội phạm trên địa bàn. Công an điều tra, triệt phá tận gốc những băng nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, thì sẽ hạn chế được những vụ khủng bố nhà dân, hành hung người lương thiện.



Một cuộc sống bình yên là giá trị cao hơn nhiều giá trị khác. Nếu có cái ăn, cái mặc nhưng lo sợ bọn cướp giật, bọn côn đồ ức hiếp, cuộc sống bị đe dọa mất an toàn, thì ăn không ngon, ngủ không yên.



Người dân có quyền đòi hỏi được sống trong một môi trường an toàn, bình yên. Dân đặt hàng cho lãnh đạo thành phố, trong nhiệm kỳ tới, hãy tạo ra “sản phẩm bình yên”.



https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/dat-hang-lanh-dao-tphcm-san-pham-binh-yen-845121.ldo

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)