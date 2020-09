Còi xe đang uy hiếp tính mạng con người mỗi ngày

Bạn đã bao giờ giật mình hoảng sợ vì tiếng còi xe quá lớn chưa? Chắc chắn không phải một mà nhiều lần như thế.





Tiếng còi xe không chỉ làm người đi đường giật mình, mà từng gián tiếp giết người. Xin điểm qua vài vụ.



Ngày 15.8.2018, một chiếc xe tải chạy trên đường Lào Cai - Sa Pa, hướng Kim Tân đi Lào Cai, đến ngã 3 đường chéo đi Sa Pa, tài xế thấy đông người nên bấm còi xin đường. Tiếng còi quá lớn khiến bà N.T.T.đang đi xe đạp giật mình ngã ra đường. Cùng lúc đó, xe tải đi tới cán qua khiến bà T. tử vong.



Ngày 20.4.2017, tại nút giao thông Tân Vạn (đoạn giáp ranh giữa thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương và quận 9, TPHCM), một người phụ nữ khoảng 40 tuổi tử vong. Nguyên nhân là người này bị giật mình bởi tiếng còi hơi từ chiếc xe ben, sau đó loạng choạng tay lái rồi xảy ra va chạm.



Một vụ khác xảy ra vào tháng 10.2012, ông Hà Quốc Tuấn (1964) đi xe máy trên đường Nguyễn Cửu Phú, thuộc xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh, TPHCM), bị giật mình do tiếng còi xe ôtô phía sau quá lớn, ông lạc tay lái ngã ra đường, bị xe cán tử vong.



Còn rất nhiều vụ người đi đường giật mình té ngã vì tiếng còi xe dẫn đến tử vong do tai nạn giao thông như vụ tai nạn thương tâm xảy ra với bà P.T.T. (44 tuổi, ngụ xã An Hòa, TP.Biên Hòa) vào năm 2015. Vì nghe tiếng còi xe quá lớn phía sau nên bà T. giật mình té ngã, cùng lúc đó, chiếc xe ben lao tới, cán qua người.



Năm 2014, ông C.N đi xe đạp trên đường Đinh Quang Ân, TP. Biên Hòa (Đồng Nai). Do bị giật mình bởi tiếng còi quá to của một chiếc xe tải ben phía sau nên ông C.N. té ngã, bị xe lao đến tông thẳng vào khiến ông tử vong.



Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30.12.2019 quy định: Xe máy sử dụng còi không đúng quy chuẩn kỹ thuật cho từng loại xe, sẽ bị xử phạt từ 100.000 - 200.000 đồng. Ôtô: Điều khiển xe lắp đặt, sử dụng còi vượt quá âm lượng theo quy định, bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng.



Mức phạt còn quá nhẹ, không tương xứng với những mối nguy hiểm do tiếng còi xe lớn gây ra. Còn gì đáng cảnh báo hơn mối nguy hiểm chết người.



Ngoài những vụ còi xe gây chết người như đã nêu trên, tiếng còi xe còn có tác hại khác là tạo ra ô nhiễm âm thanh. Mỗi ngày đều bị tiếng còi xe "rừng rú" tra tấn, con người không thể không bị bệnh tật liên quan đến sức khỏe tâm lý, tinh thần.



Cho nên, ngoài cấm độ xe, bấm còi xe to, nên vận động không bấm còi xe như các nước văn minh.



Tỉnh Thừa Thiên - Huế từng triển khai chương trình "Không tiếng còi xe" để bảo vệ người dân khỏi ô nhiễm âm thanh, nhưng không biết chương trình đi đến đâu?

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/coi-xe-dang-uy-hiep-tinh-mang-con-nguoi-moi-ngay-840155.ldo

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)