Từ cây kim chênh lệch giá 700% đến con robot "bóp cổ" bệnh nhân

Bà Cao Thị Gái, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định là bệnh nhân phẫu thuật bằng robot ở Bệnh viện Bạch Mai. 140 triệu đồng chi phí. Số tiền lớn đến mức cả đời bà cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến.



Bà Gái nói với truyền thông lý do mổ robot: Bác sĩ bảo bệnh (u não) của tôi phải mổ bằng robot chứ không mổ bằng tay.



Và nữ bệnh nhân nghèo đang tính phải bán nốt căn nhà trước nguy cơ phải mổ lại.



Bà Gái là một trong 500 bệnh nhân từng phẫu thuật robot với cái giá cao gấp hơn 5 lần số tiền mà đáng ra người bệnh phải trả.



Nói đó là một con robot “bóp cổ” bệnh nhân không mảy may sai.



Nhớ lại năm 2017, cây kim cánh bướm giá 1.100 đồng ở Bệnh viện Việt Đức và 7.350 đồng ở Bệnh viện Chợ Rẫy được Kiểm toán Nhà nước đưa ra như một ví dụ về sự chênh lệch giá khủng khiếp trong mua sắm vật tư y tế.



Chưa kể những chiếc monitor, giá nhập chỉ 5,3 triệu đồng, nhưng giá bệnh viện mua lên tới 114 triệu đồng, cao hơn đến 20 lần.



Nhắc lại những con số cũ, để thấy rằng, con robot ở Bệnh viện Bạch Mai đội giá từ 7,4 lên 39 tỉ đồng, hay một thiết bị y tế 13 tỉ đồng nhưng trúng thầu vào bệnh viện lên tới 40 tỉ đồng... thật ra là chuyện cũ rích mà vụ “ăn dày ăn tất ăn cả đất xung quanh” ở Bệnh viện Bạch Mai - chỉ là chuyện “đồng chí bị lộ”.



Năm đó, Kiểm toán Nhà nước chỉ ra hàng loạt lỗ hổng: Từ việc không hề có cơ sở dữ liệu giá vật tư, hóa chất; đến việc phê duyệt thì dựa hoàn toàn vào “cấp dưới đưa lên bao nhiêu phê duyệt bấy nhiêu”.



Ngay cả những báo giá nữa “cũng không có cơ sở xác định so sánh giá... Ngay cả Thông tư 58 với những khoảng trống pháp lý mênh mông nữa, dẫn đến tình trạng giá tù mù, mỗi nơi một giá, do đơn vị sau không biết đơn vị trước mua bao nhiêu, mặt bằng thị trường thế nào... do thiếu công khai.



Năm đó, Bộ trưởng Y tế trả lời chất vấn rằng: “Kim Việt Đức mua thông thường có 1.100 đồng nhưng Chợ Rẫy đắt hơn 7 lần do có khoá, có van, đầu vát hơn để tránh đau cho bệnh nhân ghép tạng”.



Một tháng sau đó, đại diện Kiểm toán Nhà nước cho biết, không nhận được bất cứ văn bản phản hồi nào về kết luận kiểm toán và “Toàn bộ kết luận kiểm toán chúng tôi công bố đều có bằng chứng cụ thể”.



Và chấm hết. Cho một câu chuyện gây sốc dư luận đáng lẽ phải làm ra ngô ra khoai, đáng lẽ phải bị xử lý, đáng lẽ phải quy trách nhiệm.



Dấu chấm hết năm đó gần như sự đồng loã, gần như sự mặc kệ cho nên, chuyện đội giá từ 7,4 lên 39 tỉ đồng con robot hôm nay làm sao mà tránh được.



https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/tu-cay-kim-chenh-lech-gia-700-den-con-robot-bop-co-benh-nhan-840080.ldo

Theo Đào Tuấn (LĐO)