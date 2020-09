Quan chức sai phạm và những nghìn tỉ đồng thất thoát

Vào 15h ngày 31.12.2019, Bắc Kạn công bố con số thu ngân sách nhà nước 700 tỉ đồng. Nhưng số tiền mà 319.000 người dân trong tỉnh nỗ lực trong 365 ngày ấy bằng chỉ một phần ba số tiền thất thoát 2.000 tỉ đồng gây ra từ một cá nhân.



Và cá nhân ấy là nguyên Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Tài.



Bị tác động bởi “quan hệ tình cảm cá nhân” từ Lê Thị Thanh Thuý, nguyên Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Tài đã ký hàng loạt văn bản sai quy định, biến khu đất 8-12 Lê Duẩn từ sở hữu Nhà nước thành sở hữu tư nhân một cách trái pháp luật. Và thiệt hại bởi những chữ ký ấy gây ra thất thoát đến 2.000 tỉ đồng.



Cáo buộc của cơ quan tư pháp đối với ông Tài, người ngày mai 16.9 sẽ lại phải đứng trước vành móng ngựa.



Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung, cựu Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Trương Vĩnh Tuyến là những cái tên “nóng” nhất được nêu trong báo cáo Phòng chống tham nhũng của Chính phủ hôm qua để nhắc về những trường hợp cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã bị đình chỉ kịp thời để phục vụ công tác điều tra các vụ án.



2.000 tỉ đồng thiệt hại, trong một vụ án, con số ấy lớn lắm. Nó gần bằng số thu ngân sách của tỉnh Tuyên Quang, nó lớn gần gấp 3 lần nỗ lực của 319.000 người dân tỉnh Bắc Kạn.



Và trong tương quan so sánh này, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu và cảm thông được sự căm giận của người dân đối với tội phạm tham nhũng. Chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được niềm tin của nhân dân đối với “công cuộc đốt lò”.



Nhưng những con số trong báo cáo Phòng chống tham nhũng của Chính phủ vẫn là những con số day dứt: Vi phạm về kinh tế 64.551 tỉ đồng, 7.077ha đất; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 124 vụ, 118 đối tượng...



Ngay trong việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn thôi cũng đã phát hiện tới 335 vụ việc, 467 cán bộ vi phạm (tăng 37,7% số vụ và 74,7% số người vi phạm so với năm 2019).



Lợi dụng của công, biến đất công thành “đất ông” dưới danh nghĩa liên doanh liên kết… những vi phạm ấy như một việc lặp đi lặp lại, sờ đâu sai đó, đâu cũng thấy sai, một mặt vừa thể hiện sự quyết liệt của cuộc chiến phòng chống tham nhũng, nhưng mặt khác cũng thể hiện những kẽ hở chúng ta đã nhìn thấy, nhưng chưa thật sự ngăn chặn được.



Cũng phải công bằng rằng, việc những cái tên lừng lẫy một thời như Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Vĩnh Tuyến… được đưa vào báo cáo Chính phủ đang cho thấy, đúng là việc xử lý không có vùng cấm, không có gì nhạy cảm.



Bởi, như trong tương quan so sánh con số 2.000 tỉ đồng kia, chẳng có gì là vùng cấm hay nhạy cảm cả, với mồ hôi, công sức của người dân.



