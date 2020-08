Những thí sinh đặc biệt

'Mọi thứ tiêu cực, áp lực, thử thách đều là cơ hội để tôi vươn lên'.



Kobe Bryant (1978-2020) - một trong những tượng đài của làng bóng rổ thế giới từng nói: "Mọi thứ tiêu cực, áp lực, thử thách đều là cơ hội để tôi vươn lên".



Thật vậy, trên hành trình chinh phục và thành công luôn có dấu ấn của những trở ngại, khó khăn, tai ương; nói cách khác, những điều tiêu cực luôn mang lại cho con người và nhân loại những cơ hội để thay đổi, vượt ra khỏi những ranh giới và hạn chế do chính mình tạo ra.



Đại dịch COVID-19 đã gây những biến động đối với toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Tai ương này buộc chúng ta phải tiếp cận, đối diện và thích nghi với trạng thái 'bình thường mới' để biến những điều tưởng chừng bất thường thành bình thường, biến những điều không thể thành có thể.



Hôm nay, các em học sinh trên khắp cả nước - trừ những tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của đợt dịch thứ hai - bước vào một kỳ thi đặc biệt, chưa có tiền lệ trong lịch sử khoa cử Việt Nam.



Với những chàng trai, cô gái đang ở độ tuổi 18, đây quả thực là một thử thách khi các em mang trong mình hai nỗi lo:



Thứ nhất, đây là kỳ thi có tính chất quyết định đến tương lai, đánh dấu một quá trình nỗ lực, trưởng thành để bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời.



Thứ hai, tình hình dịch bệnh ở Việt Nam đang diễn ra theo chiều hướng ngày một phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro.



Nhưng hãy yên tâm và vững lòng, các em không bao giờ và chưa bao giờ đơn độc trên bất kỳ cuộc hành trình nào, và cả lần này cũng vậy. Đằng sau các em là cả xã hội, gia đình, nhà trường luôn sát cánh, đồng hành, luôn luôn dang rộng vòng tay để chia sẻ, động viên, khích lệ và ủng hộ các em.



Mọi phương án, biện pháp tối ưu nhất nhằm đảm bảo an toàn cho các em đã được các cấp, các ngành triển khai bằng tất cả tình thương và sự tin tưởng. Sự chung tay, vào cuộc của toàn xã hội, gia đình, nhà trường trong kỳ thi năm nay đã chứng tỏ: 'Các em sinh ra để làm những điều đặc biệt, trong một hoàn cảnh đặc biệt'.



Do vậy, đại dịch COVID-19 và mọi thứ trước mắt suy cho cùng cũng chỉ là thử thách, và thử thách thì cần phải được chinh phục, người chinh phục thử thách đó không ai khác là các em. Làm được điều đó, các em là những thí sinh đặc biệt.



Các em hãy luôn tâm niệm rằng: 'Khi chúng ta khao khát cuộc sống không nghịch cảnh, hãy luôn nhớ rằng cây sồi phát triển mạnh mẽ trong gió ngược và kim cương được tạo ra dưới áp lực' (Peter Marshall, 1902-1949).



Hai ngày thi rồi sẽ qua nhanh nhưng những dấu ấn về một kỳ thi đặc biệt nhất trong lịch sử sẽ luôn còn mãi với các em. Nó là minh chứng cho một thời điểm các em đã dũng cảm, vượt lên chính bản thân mình để khẳng định, làm chủ bản thân.



Tự tin và làm hết khả năng của mình, mọi cố gắng, nỗ lực của các em sẽ được đền đáp xứng đáng. Chúc các em đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.



Giáo viên VŨ NAM THÁI (Trường Phổ thông năng khiếu ĐHQG TP.HCM)

(Dẫn nguồn TTO)