"Make in Việt Nam", "Thung lũng Silicon" mà vẫn khư khư cuốn sổ hộ khẩu

Cuốn sổ hộ khẩu đã hoàn thành "xuất sắc" nhiệm vụ của nó, đặc biệt là thời bao cấp. Nhưng đã đến lúc phải khai tử cuốn số này, vì nó không còn phù hợp với đời sống của con người hiện đại.



Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng không thể kéo dài thêm việc bỏ hộ khẩu. Ảnh: Quochoi



“Không có căn cứ gì kéo dài giữ sổ hộ khẩu song hành cho tới năm 2025, nếu đối chiếu với các công việc đang triển khai", đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại phiên họp cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cư trú (sửa đổi) sáng 10.8.



Ông Tô Lâm nói dứt khoát như vậy vì cho đến nay, vẫn còn có ý kiến đề nghị bổ sung vào dự thảo luật quy định một thời kỳ chuyển tiếp, cho phép sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp song song với hệ thống điện tử cho tới hết 31.12.2025.



Chính Bộ trưởng Bộ Công an là người hiểu rõ hơn ai hết lực lượng công an từ cấp xã trở lên phải được trang bị đủ máy móc, thiết bị, hạ tầng mạng; và cán bộ, chiến sĩ trong ngành có đủ năng lực để thực hiện việc cập nhật, quản lý, xử lý thông tin hay không; một khi Bộ trưởng Bộ Công an đã báo cáo rằng "hoàn toàn có đủ điều kiện".



Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng không thể kéo dài thêm việc bỏ hộ khẩu: "Chúng tôi thấy bây giờ vẫn lưu lại sổ hộ khẩu cho tới năm 2025 là không phù hợp, không thực tế. Đây là sự thay đổi rất căn bản, là mong muốn của nhân dân, các công dân. Bây giờ lại kéo dài thêm 1 nhiệm kỳ, 5 năm nữa thì quyết tâm thực hiện cái này không cao”.



Đến bây giờ còn chưa bỏ sổ hộ khẩu mà đòi kéo dài thêm 5 năm là không thể chấp nhận, dân đã chịu đựng cuốn số hộ khẩu quá lâu rồi. Nói như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trong khi các nước trên thế giới đã bỏ sổ hộ khẩu mà ta vẫn giữ đến nay là quá lâu.



Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nêu ý kiến dứt khoát: "Thủ tục định ra mà lạc hậu rồi thì phải bỏ, phải cải cách, tại sao cứ bám những cái cũ? Giảm bớt thủ tục cho dân nhờ. Cái gì thuận tiện cho nhân dân, hiện đại thì ta làm. Đừng luyến tiếc thủ tục hành chính quá rườm rà. Tôi từng mất sổ hộ khẩu, làm lại vất vả, khai tới khai lui”.



Chúng ta đòi bắt kịp thế giới, đòi "Make in Việt Nam", đòi biến nhiều nơi trên đất nước này thành "thung lũng Silicon", đòi làm cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ 4.0 ngang bằng với các nước tiên tiến trên thế giới, nhưng vẫn khư khư muốn giữ cuốn sổ hộ khẩu.



Vẫn quản lý công dân bằng cuốn sổ hộ khẩu thì chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, thành phố thông minh ở đâu?



https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/make-in-viet-nam-thung-lung-silicon-ma-van-khu-khu-cuon-so-ho-khau-826663.ldo

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)