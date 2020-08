Lợi dụng COVID-19 để lừa đảo phải bị nghiêm trị

Công an Việt Nam đã bắt 3 bị can người Việt gồm Phan Đình Thư, Trần Quốc Khánh và Nguyễn Duy Toản, bị cáo buộc điều hành hơn 300 trang web lừa đảo bán các sản phẩm khan hiếm trong đại dịch COVID-19.



Hơn 7.000 nạn nhân đến từ 50 bang của Mỹ đã đặt mua và trả tiền những sản phẩm từ các trang web của 3 bị can, nhưng chưa bao giờ nhận được các sản phẩm đã đặt hàng.



Các điều tra viên của Cục Điều tra an ninh nội địa Mỹ đã phát hiện gần 40.000 giao dịch lừa đảo trị giá khoảng 975.000 USD.



Khi đại dịch COVID-19 xảy ra, người Việt Nam đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, từ cây ATM gạo đến ATM khẩu trang. Đối với bạn bè quốc tế, Việt Nam tổ chức nhiều chuyến bay chở khách du lịch nước ngoài về nước khi còn trong điều kiện cho phép về kiểm soát dịch tễ.



Nhiều người nước ngoài bị nhiễm virus SARS-CoV-2 phải ở lại Việt Nam điều trị, Việt Nam dốc hết sức lực để cứu chữa, y bác sĩ tận tâm tận lực, chính quyền các địa phương chăm sóc chu đáo cho đến khi bệnh nhân khỏi bệnh về nước.



Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam phối hợp tặng khẩu trang y tế, găng tay y tế cho nhiều nước. Những lúc dịch bệnh nguy cấp, Việt Nam hỗ trợ hết sức có thể, qua đó thể hiện tình cảm với bạn bè quốc tế.



Cho nên, nhóm bán hàng lừa đảo 7.000 nạn nhân đến từ 50 bang của Mỹ là những kẻ làm xấu xí hình ảnh người Việt. Nạn nhân từ Mỹ đã đặt mua những sản phẩm này từ các trang web ở Việt Nam và không bao giờ nhận được hàng.



Những kẻ này tham tiền và độc ác, trong đại dịch COVID-19, những sản phẩm phòng dịch bệnh cần cung cấp kịp thời, vì nó liên quan đến mạng sống của con người. Riêng vụ lừa đảo này là 7.000 người. Những kẻ làm ác này không thể không đền tội.



Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Daniel J. Kritenbrink thông tin: "Việc Bộ Công an Việt Nam bắt giữ các nghi phạm này đã chứng minh rõ ràng rằng Chính phủ Việt Nam rất nghiêm túc đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến COVID-19".



Việc cần làm ngay lúc này là phải truy tìm cho ra tất cả bọn lừa đảo, thu hồi tiền trả lại cho các nạn nhân. Sau đó là xét xử và nghiêm trị theo pháp luật.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/loi-dung-covid-19-de-lua-dao-phai-bi-nghiem-tri-828984.ldo

Theo LÊ THANH PHONG (LĐO)