Bộ Y tế đang hướng dẫn tỉnh Khánh Hòa hoàn thiện các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền công bố hết dịch. Trong 5 ngày nữa, nếu Thanh Hóa không xuất hiện thêm ca nhiễm mới thì bộ cũng sẽ hướng dẫn địa phương làm thủ tục công bố hết dịch.







Những bài học rút ra khi ứng phó với dịch Covid-19





Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, các chuyên gia khẳng định, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam là đất nước an toàn.



Những nỗ lực phòng, chống dịch của các cơ quan hữu trách, các địa phương và người dân, đến nay đã có hiệu quả. Việt Nam an toàn thì người Việt Nam phải tự tin để trở lại với cuộc sống, sinh hoạt, làm việc bình thường. Mình không tin mình thì ai tin, không cứu mình thì ai cứu. Dĩ nhiên, tự tin không đồng nghĩa với chủ quan lơ là “khinh dịch”!



Những người có điều kiện đi du lịch thì xách balô lên đường, một người đi, nhiều người đi thì mới thổi luồng sinh khí vào cho ngành Du lịch. Tất nhiên, từ mỗi công ty du lịch, các phương tiện vận chuyển cho đến từng cá nhân vẫn thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng dịch.



Dân mình đi du lịch vui vẻ thì du khách nước ngoài mới dám đến. Đặc biệt trong tình hình hiện nay, phải mời gọi, chào đón, chăm sóc tốt hơn trước, chất lượng dịch vụ cao hơn với giá cả hợp lý hơn. Các doanh nghiệp du lịch phải xông xáo để cứu mình, nhưng chính quyền địa phương, nhà nước cũng phải xắn tay áo vào giúp sức.



Một đề xuất được đặt ra từ lâu là miễn thị thực cho một số quốc gia để kích cầu du lịch, thì thời điểm này rất cần để ra quyết định này. Du lịch Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào nguồn khách từ Trung Quốc, muốn chủ động hơn thì phải kích cầu từ các thị trường khác như Châu Âu, Mỹ, Úc, một trong những cách mở cửa đầu tiên là miễn thị thực. Còn đối với việc cấp visa, cũng cải tiến, nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và giảm chi phí. Đừng lo mất ít tiền cho việc cấp visa, vì tiền không mất đi đâu cả, thêm một du khách đặt chân vào Việt Nam thì còn “lãi” hơn gấp nhiều lần so với thu phí cấp visa.



Khởi động du lịch ngay bây giờ để đón hè tới là mùa cao điểm, du lịch Việt Nam phải tăng tốc để bù đắp vào một mùa Tết bị đứng yên vì dịch. Muốn tăng trưởng mạnh dịp hè trước hết là thu hút nguồn khách nội địa, muốn có khách nội địa dồi dào, người Việt Nam phải sẵn sàng đi du lịch.



Du lịch bị suy thoái, mất vài tỉ USD dứt khoát nhiều ngành khác khó khăn theo. Người lao động bị mất việc hay giảm thu nhập thì lấy đâu ra tiền để mua ôtô, căn hộ. Cho nên, du lịch “hắt hơi” nhiều ngành “sổ mũi” là vậy.



https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/viet-nam-la-dat-nuoc-an-toan-785364.ldo

Theo Lê Thanh Phong (Báo Lao Động)