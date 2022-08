Tổ chức chương trình "Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Gia Lai" tại huyện Đức Cơ

(GLO)- Ngày 7-8, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Gia Lai” năm 2022 tại huyện Đức Cơ.





Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh tặng bảng tượng trưng đàn gà Khăn quàng đỏ cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phan Lài



Tại chương trình, Ban tổ chức đã tặng 25 đàn gà “khăn quàng đỏ” với tổng trị giá 50 triệu đồng; 20 thùng sữa; 30 bộ sách giáo khoa mới; 1.000 đầu sách giáo khoa và sách tham khảo cũ cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của huyện Đức Cơ. Dịp này, Ban tổ chức cũng trao 5 triệu đồng cho em Bùi Văn Thành (tổ 4, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) mồ côi bố mẹ do tai nạn giao thông. Kinh phí quà tặng tại chương trình do Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh huy động nguồn lực xã hội hóa.



Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng ngày chiến sĩ tình nguyện “Vì đàn em thân yêu” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động. Thông qua chương trình, nhằm tôn vinh những tấm gương thiếu nhi vượt khó học giỏi, đồng thời, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ, tạo niềm tin và đồng hành cùng thiếu nhi trên con đường biến ước mơ thành hiện thực.



PHAN LÀI