Fly To Sky chắp cánh ước mơ

(GLO)- Với mục đích trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tối 27-8, nhóm từ thiện Fly To Sky (thuộc Mạng lưới tình nguyện quốc gia) đã tổ chức đêm nhạc gây quỹ với chủ đề “Chắp cánh ước mơ”. Đây là hoạt động đánh dấu chặng đường 4 năm gắn bó với công tác thiện nguyện của nhóm.





Chắp cánh ước mơ



Đêm nhạc được nhóm từ thiện Fly To Sky tổ chức tại nhà hàng Trầu Cau (đường Thống Nhất, phường Ia Kring, TP. Pleiku). Tại đêm nhạc, khán giả đã hòa mình cùng những giọng hát ngọt ngào, sâu lắng của những khách mời đặc biệt như: Phi Vân, Thu Hồng, Khánh Huy, Nguyễn Hùng, Thu Uyên, ca sĩ-Á quân cuộc thi “Tuyệt đỉnh song ca nhí” năm 2019 Phạm Lê Quốc Hưng và ban nhạc Sol Band.

Phần biểu diễn của ca sĩ Cao Công Nghĩa mang đến nhiều cảm xúc cho đêm nhạc gây quỹ của nhóm từ thiện Fly To Sky. Ảnh: Minh Nhật



Đêm nhạc gây ấn tượng bởi sự dẫn dắt của Á quân cuộc thi Én Xuân 2021-MC Nguyễn Hoàng Nam và sự xuất hiện của ca sĩ Cao Công Nghĩa-cái tên không còn xa lạ với những ai yêu thích dòng nhạc Bolero. Dù khá bận rộn nhưng khi nhận lời mời của nhóm, ca sĩ Cao Công Nghĩa đã sắp xếp công việc để về quê hương Gia Lai tham gia biểu diễn. “Tôi nhận lời tham gia vì đây là một chương trình rất ý nghĩa. Các em còn rất trẻ nhưng lại có nhiều hoạt động vì cộng đồng. Mong rằng nhóm từ thiện Fly To Sky tiếp tục có nhiều dự án tình nguyện, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn. Tôi sẽ tiếp tục đồng hành nếu nhóm tổ chức các đêm nhạc gây quỹ trong thời gian đến”-ca sĩ Cao Công Nghĩa chia sẻ.



Đêm nhạc còn thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp, đội, nhóm tình nguyện và đông đảo người dân bởi tấm lòng nhiệt huyết của các bạn trẻ. Khi được mời tham gia đêm nhạc, bà Nguyễn Thị Lan-người sáng lập Trạm đọc sách miễn phí ở TP. Pleiku-bày tỏ: “Tôi đã theo dõi hoạt động của nhóm từ thiện trong những năm qua và rất khâm phục các em. Đêm nhạc chuẩn bị rất chỉn chu, mỗi tiết mục đều chất lượng và hấp dẫn. Chúng tôi rất vui khi được nghe nhạc và gây quỹ thiện nguyện của nhóm”.



Để đêm nhạc được diễn ra suôn sẻ, nhóm từ thiện Fly To Sky đã bắt đầu lên ý tưởng từ đầu tháng 7. Các thành viên tất bật chuẩn bị địa điểm, lên danh sách khách mời, tập luyện với ban nhạc… Anh Lê Văn Phúc-Chủ nhiệm nhóm từ thiện Fly To Sky-cho hay: Đêm nhạc được tổ chức với mong muốn tạo cầu nối gắn kết các nhà hảo tâm với các em học sinh khó khăn trên địa bàn. Fly To Sky đã phát triển quỹ học bổng Cánh Chim Xanh để hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em mồ côi do đại dịch Covid-19.



Cũng theo anh Phúc, đêm nhạc thành công bởi sự chung sức của mọi người. Kết thúc đêm nhạc, các doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân đã ủng hộ trực tiếp và thông qua số tài khoản của nhóm với tổng số tiền hơn 42,5 triệu đồng. Nhóm Fly To Sky sẽ tiến hành trao học bổng cho các em học sinh khó khăn trong tháng 9-2022.



Tình nguyện vì cộng đồng



Ngoài mục đích gây quỹ, đêm nhạc còn đánh dấu chặng đường 4 năm hoạt động từ thiện của nhóm. Theo đó, nhóm từ thiện Fly To Sky được thành lập ngày 2-9-2018 với 40 thành viên là các em học sinh, do anh Lê Văn Phúc làm chủ nhiệm.

Chị Phạm Hồng Điệp-đại diện Mạnh Thường Quân trao bảng tượng trưng số tiền gây quỹ được từ đêm nhạc “Chắp cánh ước mơ” cho anh Lê Văn Phúc-Chủ nhiệm nhóm từ thiện Fly To Sky. Ảnh: Minh Nhật



Thời gian đầu, nhóm tổ chức một số hoạt động nhỏ lẻ, trao tặng những món quà giá trị không lớn. Nhưng với sự tận tâm, trách nhiệm và đoàn kết của các thành viên, nhóm đã ngày càng khẳng định dấu ấn của mình bằng những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Cụ thể, nhóm đã triển khai thực hiện 15 dự án, chiến dịch, 60 chương trình từ thiện vì cộng đồng tại 20 tỉnh, thành phố trong cả nước; trao tặng 22 tủ sách-thư viện và 40.000 cuốn sách cho các trường học, mái ấm vùng cao, vùng bão lũ; hơn 5.000 trẻ em được sử dụng nước sạch khi đến trường; hơn 25.000 suất quà được trao tặng cho người khó khăn, yếu thế… với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng. Nhóm nhận được sự đồng hành của hơn 300 đối tác, đơn vị; tạo môi trường cho hơn 4.500 tình nguyện viên tham gia hoạt động ý nghĩa. Những con số ấn tượng kể trên đã minh chứng cho sự lớn mạnh của nhóm từ thiện sau 4 năm thành lập.



Trước tấm lòng thiện nguyện của các bạn trẻ, MC Nguyễn Hoàng Nam bày tỏ: Các em là học sinh, sinh viên nhưng những chương trình của nhóm thực hiện đều rất thiết thực, ý nghĩa. Hoạt động từ thiện giúp các em rời xa thế giới ảo. Tôi đã theo dõi và đồng hành với các em trong một số hoạt động, các em có sự đoàn kết và tinh thần trách nhiệm, kế hoạch chương trình chi tiết, bài bản.



Với những thành viên của nhóm, ngoài thời gian dành cho học tập, các em luôn gắn bó và nỗ lực trong mỗi hoạt động, chương trình. Em Nguyễn Lê Gia Hân-chia sẻ: “Làm công tác tình nguyện cần phải có sự đam mê và chịu khó. Những kỹ năng học được giúp chúng em ngày càng tự tin, bản lĩnh hơn, vui hơn là chúng em có thể đóng góp sức trẻ vì cộng đồng”.



Nói về dự định trong thời gian tới, anh Lê Văn Phúc cho biết: Nhóm sẽ tiếp tục duy trì những dự án, hoạt động và nghiên cứu những chương trình thiện nguyện mới, với mục đích đáp ứng nhu cầu của đối tượng được trao tặng. Mỗi hoạt động của nhóm lên kế hoạch chi tiết, tùy theo thế mạnh của từng thành viên để giao nhiệm vụ phù hợp nhưng cũng có sự luân chuyển để thử thách, trau dồi kỹ năng, bổ sung kiến thức. Nhóm từ thiện Fly To Sky trân trọng và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân trong thời gian đến.



MINH NHẬT