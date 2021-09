Fly To Sky thắp sáng tinh thần thiện nguyện

(GLO)- Fly To Sky là cái tên khá quen thuộc với cộng đồng thông qua những dự án ý nghĩa hướng về học sinh, bảo vệ môi trường… Thời gian qua, nhóm từ thiện này còn tích cực chung tay hỗ trợ công tác phòng-chống dịch, chia sẻ khó khăn với người dân thông qua chiến dịch “Anh hùng diệt khuẩn”, chương trình “Triệu bữa cơm cùng Fly To Sky hướng về thành phố mang tên Bác”.

Sau hơn 3 năm thành lập, nhóm từ thiện Fly To Sky hiện có 150 thành viên chính thức; trong đó khoảng 100 thành viên ở Chi nhánh Gia Lai, còn lại thuộc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Với uy tín của một tổ chức từ thiện thuộc mạng lưới Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, nhóm đã nhận được sự tin tưởng, đồng hành của nhiều doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân trong và ngoài tỉnh.

Những ngày TP. Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhiều người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Để hỗ trợ người dân nơi đây, nhóm đã quyết định thực hiện chương trình “Triệu bữa cơm cùng Fly To Sky hướng về thành phố mang tên Bác”. Anh Lê Văn Phúc-Tổng Chủ nhiệm nhóm từ thiện Fly To Sky-chia sẻ: “Với thông điệp “Trao yêu thương-gửi niềm tin”, nhóm mong muốn làm cầu nối hỗ trợ bữa ăn cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Cả nhóm tham gia kêu gọi, vận động nguồn lực, còn việc tặng quà giao cho các thành viên Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thực hiện”.

Các thành viên nhóm từ thiện Fly To Sky-Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tặng quà cho người dân quận Bình Tân. Ảnh: Thi Minh

Thành viên trong nhóm đã tích cực kết nối với các Mạnh Thường Quân, doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh để tìm nguồn lực thực hiện chương trình dẫu biết gặp nhiều khó khăn. Nhóm cũng đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp ở TP. Hồ Chí Minh để triển khai chương trình một cách hiệu quả, thiết thực và an toàn nhất. Mỗi “bữa cơm” giá chừng 15.000 đồng, mỗi người dân được tặng 15 “bữa cơm” và được trao bằng hình thức gói thực phẩm gồm: gạo, nước mắm, nước tương, ngũ cốc… Thực đơn có thể thay thế tùy theo đơn vị cung ứng. Ngoài ra, nhóm còn trao thêm rau củ, trái cây hoặc các loại thực phẩm khác do các đơn vị đồng hành hỗ trợ. Chị Nguyễn Hoàng Minh Thi-Phó Chủ nhiệm nhóm từ thiện Fly To Sky-Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh-chia sẻ: “Do thành phố áp dụng lệnh giãn cách xã hội nên nhóm gặp khó khăn trong di chuyển và thực hiện chương trình. Khi nhận được sự tài trợ của các doanh nghiệp, nhóm đã liên hệ với các Quận Đoàn để lên danh sách người dân cần hỗ trợ; sau đó chuyển hàng trực tiếp đến từng đơn vị và xin giấy đi đường. Mặc dù khá vất vả nhưng chúng tôi thấy vui vì giúp đỡ được nhiều người lúc khó khăn, hoạn nạn”.

Triển khai từ tháng 8 đến nay, chương trình đã nhận được 2.000 túi thực phẩm tương đương 30.000 “bữa cơm” để trao tặng các đối tượng là người nghèo, lao động tự do, công nhân bị mất việc, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, Quận 7, Quận 8, huyện Hóc Môn, Quận 10. Trao đổi qua điện thoại, ông Hồ Đắc Thành (62 tuổi, huyện Bình Chánh) bày tỏ: “Do dịch bệnh, chúng tôi hạn chế đi lại nên lương thực, thực phẩm thiếu thốn. Nhờ quà của nhóm từ thiện, chúng tôi vơi bớt khó khăn trong mùa dịch”.

Ngoài chương trình “Triệu bữa cơm cùng Fly To Sky hướng về thành phố mang tên Bác”, từ đầu năm 2021 đến nay, nhóm từ thiện còn duy trì hiệu quả chiến dịch “Anh hùng diệt khuẩn”. Chiến dịch nhằm kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ trang-thiết bị y tế, dụng cụ bảo hộ hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch, khu cách ly, bệnh viện, trường học, điểm dân cư khó khăn. Để có được nguồn hỗ trợ, anh Phúc cùng các thành viên trong nhóm đã trực tiếp vận động hoặc gửi thư ngỏ đến các doanh nghiệp kêu gọi tham gia. Với uy tín của nhóm và hoạt động ý nghĩa, chiến dịch đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của các doanh nghiệp ở Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh. Thời gian qua, nhóm đã trao tặng hơn 176 ngàn chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn, 142 ngàn chiếc khẩu trang y tế, hơn 22 ngàn chai rửa tay sát khuẩn, 12.500 đôi găng tay y tế, 5.000 chiếc kính chắn giọt bắn… với tổng giá trị hơn 3,3 tỷ đồng cho các khu cách ly, bệnh viện, đơn vị quân đội, người dân khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nhóm cũng trao tặng vật dụng y tế cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 như Hải Dương, Bắc Giang, Quảng Ngãi…

Nhóm từ thiện Fly To Sky phối hợp Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã thực hiện chương trình “San sẻ yêu thương-Gia Lai chung tay đánh bay Covid-19" tại huyện Krông Pa. Ảnh: Phan Lài

Anh Lê Văn Phúc chia sẻ: “Ngoài những chiến dịch, chương trình kể trên, nhóm từ thiện còn phối hợp với Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương-Gia Lai chung tay đánh bay Covid-19”. Chúng tôi cố gắng duy trì các hoạt động ý nghĩa này với quyết tâm là “những chiến sĩ không mỏi cùng cộng đồng phòng-chống dịch Covid-19”.

Anh Nguyễn Chí Cẩn-Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh-đánh giá: “Không chỉ nổi bật ở dự án hướng về thiếu nhi khó khăn, bảo vệ môi trường, nhóm từ thiện Fly To Sky còn sôi nổi với những hoạt động hỗ trợ công tác phòng-chống dịch Covid-19. Nhờ những cách làm hiệu quả, tặng tận tay người dân nên nhóm từ thiện đã nhận được sự tin tưởng, gửi gắm của các doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân. Nhóm đã đồng hành cùng Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa, phù hợp với tình hình dịch bệnh. Đa phần thành viên của nhóm là học sinh, sinh viên và đều nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm, sức trẻ vì cộng đồng, rất xứng đáng để nêu gương”.