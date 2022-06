Đak Pơ: Đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật cho thanh niên

(GLO)- Nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, Huyện Đoàn Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Anh Trần Vi Tình-Bí thư Huyện Đoàn Đak Pơ-cho biết: Để công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đạt kết quả cao, hàng năm, đơn vị thường xuyên nghiên cứu đổi mới hình thức, đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền. Công tác tuyên truyền tập trung vào một số văn bản pháp luật có nội dung liên quan đến thanh niên như: Luật Giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Lâm nghiệp, Bộ luật Hình sự… Bên cạnh đó, Huyện Đoàn thường xuyên tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn cung cấp thông tin, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ Đoàn. Nhờ đó, trình độ, kỹ năng viết tin, bài của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ Đoàn để phát trên sóng truyền thanh huyện, đăng tải trên mạng xã hội Facebook, Zalo được nâng lên.

Ngoài ra, để định hướng và điều chỉnh các hành vi theo chuẩn mực xã hội cho ĐVTN, Huyện Đoàn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hội thi, buổi tuyên truyền pháp luật, phiên tòa giả định với các nội dung về an ninh trật tự, phòng-chống cháy nổ, trật tự an toàn giao thông, tác hại của rượu bia, chất kích thích, tìm hiểu về sức khỏe sinh sản vị thành niên, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng-chống ma túy và các tệ nạn xã hội; tổ chức tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho ĐVTN; tuyên truyền, vận động ĐVTN thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. “Từ năm 2019 đến nay, Huyện Đoàn đã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành chức năng tổ chức được 2 phiên tòa giả định xét xử về các tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” và “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự”-anh Tình nhấn mạnh.

Huyện Đoàn Đak Pơ thường xuyên tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật cho ĐVTN. Ảnh: R’Ô HOK

Nhằm giúp đỡ thanh-thiếu niên chậm tiến, mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng, Huyện Đoàn chỉ đạo Đoàn cơ sở các xã, thị trấn chủ động xây dựng các câu lạc bộ, mô hình, cách làm hay, hiệu quả như: thành lập Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”; tổ chức tư vấn pháp luật, hỗ trợ vay vốn; thành lập các mô hình chăn nuôi phát triển kinh tế; tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao. Nhờ đó, thời gian qua, các đơn vị đã giáo dục và giúp 40 thanh-thiếu niên chậm tiến, mãn hạn tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, có cuộc sống ổn định, không tái phạm pháp luật.

Chị Đinh Thị Duyên-Bí thư Chi Đoàn làng Brang Đak Kliết (xã Ya Hội) chia sẻ: Làng có 50 ĐVTN. Với đặc thù phần lớn là người dân tộc thiểu số, trong đó, một bộ phận chưa nhận thức đầy đủ về pháp luật nên tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, sử dụng vũ khí tự chế săn bắt thú rừng, tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, nẹt pô, lạng lách, đánh võng... vẫn xảy ra, gây mất an ninh trật tự. Trước tình hình đó, Chi Đoàn đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, lực lượng Công an xã tập trung tuyên truyền pháp luật, tổ chức lồng ghép các hoạt động thể dục thể thao, giao lưu gặp gỡ, nhắc nhở những thanh-thiếu niên cá biệt và yêu cầu ký cam kết không tái phạm. Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật của ĐVTN trong làng được nâng lên, an ninh trật tự dần ổn định.

Còn anh Trần Quốc Dũng-Bí thư Chi Đoàn thôn An Phú (xã Phú An) thì cho biết: Nhận thức rõ việc hỗ trợ ĐVTN phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập là góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội nên tháng 2-2022, Chi Đoàn đã thành lập Câu lạc bộ “Thanh niên chăn nuôi gà” gồm 9 thành viên nuôi khoảng 4.000 con gà. Mô hình này đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho thanh niên.

Trao đổi với P.V, Bí thư Huyện Đoàn Đak Pơ thông tin: Thời gian tới, Huyện Đoàn tiếp tục phối hợp tổ chức các phiên tòa giả định, các hội thi tìm hiểu về kiến thức pháp luật; xây dựng tủ sách thanh niên; duy trì và phát triển các mô hình, câu lạc bộ để các thanh-thiếu niên tham gia. Qua đó góp phần nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.