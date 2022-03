Tháng Thanh niên: Khởi động hào hứng, sôi nổi

(GLO)- Tháng Thanh niên năm 2022 đã được khởi động, hưởng ứng thi đua chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3) và đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Với sự chuẩn bị chu đáo, lễ phát động và thực hiện các công trình, phần việc đã và đang được các cấp bộ Đoàn triển khai sôi nổi, ấn tượng, hứa hẹn hiệu quả, tạo dấu ấn với cộng đồng.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Chọn Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Ia Trok, huyện Ia Pa) để tổ chức lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2022, Tỉnh Đoàn Gia Lai đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, đem đến niềm vui cho đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bằng nguồn kinh phí vận động từ Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh đã tặng 135 suất quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong và Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Ia Trok). Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh, Tập đoàn VSETGROUP, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tặng bảng tượng trưng 2 ngôi nhà “Khăn quàng đỏ”, 1 ngôi nhà nhân ái cho thanh thiếu nhi khó khăn xã Ia Trok và xã Chư Mố. Tỉnh Đoàn cũng đã trao tặng 3 mô hình phát triển kinh tế (mỗi mô hình trị giá 5 triệu đồng) cho 3 thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở xã Ia Trok.

Hội đồng Đội tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh khởi công xây dựng nhà “Khăn quàng đỏ” cho em Siu Pháo (thôn Ơi H’Trong, xã Chư Mố, huyện Ia Pa). Ảnh: Phan Lài

Tham gia lễ phát động, nhiều đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi vui mừng khi nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ. Một trong số đó là gia đình em Siu Pháo (SN 2007, thôn Ơi H’Trong, xã Chư Mố) khi được Hội đồng Đội tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà “Khăn quàng đỏ” trị giá 50 triệu đồng. Căn nhà được khởi công ngay sau lễ phát động, dự kiến hoàn thành trong 1 tháng. Bà Siu H’Chang (mẹ em Siu Pháo) bày tỏ: “Gia đình mình thuộc diện hộ nghèo, chồng mất vì tai nạn giao thông nên càng khó khăn hơn. 2 đứa con còn nhỏ nên mình chưa thể đi làm, cơm nước phải nhờ bà con trong làng hỗ trợ. Được các đơn vị hỗ trợ xây nhà, mình biết ơn nhiều lắm”.

Bên cạnh những phần quà trao tặng cho từng cá nhân, dịp này, Hội đồng Đội tỉnh, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Câu lạc bộ “Vòng tay yêu thương” đã tặng mô hình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” trị giá 50 triệu đồng cho Trường Tiểu học Lê Hồng Phong. Công trình được bài trí sáng tạo, thân thiện với học sinh, trang bị tới 2.000 đầu sách, truyện thiếu nhi. Chia sẻ tại lễ bàn giao công trình, cô Ngô Thị Bích Hiền-Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong-xúc động nói: “Đa số học sinh của trường là người dân tộc thiểu số, ít đọc sách tại thư viện. Không gian sáng tạo, trang bị đầy đủ thiết bị, sách truyện vừa được hỗ trợ rất có ý nghĩa, sẽ lôi cuốn các em đến thư viện nhiều hơn”.

Đoàn viên, thanh niên TP. Pleiku sơn vẽ trụ điện trên tuyến đường Hùng Vương. Ảnh: Phan Lài

Sau lễ khởi động cấp tỉnh, các tổ chức Đoàn trực thuộc đã đồng loạt ra quân thực hiện các công trình, phần việc. Ngày 27-2, Thành Đoàn Pleiku đã tặng 3 chiếc xe đạp cho 3 học sinh khó khăn; tặng 200 áo ấm và 9 suất học bổng cho các em học sinh nghèo của Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu và Trường Tiểu học Nay Der. Tổ chức Đoàn các đơn vị: Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố tặng 100 lá cờ Tổ quốc cho người dân xã Gào; sơn, vẽ trụ điện dọc tuyến đường Hùng Vương; trồng 300 cây đỗ mai tại khu vực Biển Hồ; thăm, tặng quà cho thiếu nhi Làng trẻ em SOS Pleiku và cô nhi Sao Mai… Anh Thái Giang Nam-Phó Bí thư Thành Đoàn Pleiku-chia sẻ: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lễ phát động Tháng Thanh niên được tổ chức ngắn gọn, chia nhỏ lực lượng để thực hiện các công trình, phần việc. Các công trình, phần việc do các tổ chức Đoàn cơ sở đăng ký được thực hiện trong suốt tháng 3.

Trên toàn tỉnh, đoàn viên, thanh niên đều rất phấn khởi, hăng hái tham gia các hoạt động Tháng Thanh niên. Các hoạt động được tổ chức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp tình hình thực tế ở địa phương. Điển hình, đoàn viên, thanh niên huyện Ia Pa đồng loạt ra quân “Ngày thứ bảy giải quyết thủ tục hành chính” cho người dân; khởi công xây dựng điểm vui chơi cho thiếu nhi Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Ia Trok). Chi Đoàn Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 100 người dân làng Plei Tăng B (xã Ia Ake)…

Khẳng định sức trẻ

Các công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên 2022 được thực hiện nhằm chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3). Đồng thời, đây cũng là đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Tháng Thanh niên năm nay được tuổi trẻ Gia Lai triển khai theo 4 nhóm nội dung lớn, gồm: các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các hoạt động phát huy tinh thần sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên; các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, hội nhập quốc tế; chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Song song với đó, công tác chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đoàn cấp cơ sở cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong Tháng Thanh niên.

Chị Hà Thị Giang Thảo (ở giữa)-Bí thư Tỉnh Đoàn cùng các em học sinh Trường Tiều học Lê Hồng Phong tham quan "Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội". Ảnh: Phan Lài

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã và đang chủ động, linh hoạt triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên đi vào chiều sâu, thiết thực, hướng về cộng đồng, phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương. Chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn-cho biết: Tháng Thanh niên là đợt thi đua cao điểm, phát huy trí tuệ, khả năng sáng tạo và nhiệt huyết cống hiến của tuổi trẻ, tạo động lực mạnh mẽ để triển khai thành công nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Qua các hoạt động, đoàn viên, thanh niên có cơ hội rèn luyện, cống hiến, trưởng thành hơn. Các hoạt động trong Tháng Thanh niên triển khai rộng khắp trong toàn tỉnh với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Với khí thế sôi nổi từ ngày đầu, tin tưởng rằng Tháng Thanh niên 2022 tiếp tục ghi dấu ấn với những công trình, phần việc thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.