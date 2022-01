Những "bông hồng vàng" giữa đại dịch

(GLO)- Những “bông hồng vàng” của Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) không chỉ hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng-chống dịch, vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông mà còn tạo dấu ấn đặc biệt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Khi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành phía Nam đi về quê tránh dịch qua các chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh rất đông. Các công dân đến chốt thường vào thời điểm rạng sáng nên đòi hỏi lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vừa bố trí nơi nghỉ tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống cho họ trong khi chờ khai báo y tế.

Trong thời gian cao điểm ấy, nhiều nữ cán bộ, chiến sĩ của Phòng CSGT không quản ngại nắng mưa để cùng với lực lượng chức năng và đồng đội căng sức tham gia phòng-chống dịch Covid-19. Họ được nhiều người yêu mến, trân trọng gọi là những “bông hồng vàng” của lực lượng Công an tỉnh. Là nữ cán bộ CSGT tham gia nhiều chuyến dẫn đoàn nhất, Trung tá Vũ Thị Lệ-Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng CSGT-chia sẻ: “Để thực hiện những chuyến dẫn đoàn, tôi cùng đồng đội phải làm việc từ 7 giờ tối đến 3 giờ sáng hôm sau. Có những ngày, lượng phương tiện qua chốt rất đông, chúng tôi vừa dẫn đoàn về lại tiếp tục chuyến đi mới. Dù mệt mỏi nhưng tất cả đều cố gắng vì đây là việc nghĩa giúp bà con trong hoàn cảnh khó khăn. Niềm vui lớn nhất của chúng tôi trong thời gian ấy là tất cả người dân đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai đều được đảm bảo an toàn tuyệt đối”. Chúng tôi được tận mắt chứng kiến những hình ảnh đẹp khi giữa cái nắng gay gắt của buổi trưa hay những đêm mưa lạnh buốt nơi chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19, các nữ cán bộ, chiến sĩ CSGT đã chuyển cho bà con những suất cơm, chai nước, ổ bánh mì, hộp sữa... Do công việc đòi hỏi di chuyển liên tục, tiếp xúc nhiều người nên nữ cán bộ Phòng CSGT không ít lần phải thực hiện các biện pháp cách ly để bảo đảm an toàn cho đồng chí, đồng đội và người thân.

Nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) chuẩn bị các phần xôi hỗ trợ người dân từ phía Nam trở về qua địa bàn tỉnh. Ảnh: Lê Anh

Song song với thực hiện công tác chuyên môn, những “bông hồng vàng” của Phòng CSGT còn tăng cường các hoạt động giúp đỡ người dân từ vùng dịch trở về. Điển hình là trong thời gian số lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành phía Nam đi qua địa phận tỉnh Gia Lai rất đông, từ 3 giờ sáng, 11 nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT đã tập trung nấu xôi, gói bánh rồi trực tiếp đưa đến các chốt kiểm soát hỗ trợ người dân. Công việc ấy kéo dài hơn 3 tháng, giúp đỡ hàng chục ngàn người dân, tạo được sự lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân. Ngoài ra, để san sẻ khó khăn với người dân từ vùng dịch trở về quê, Hội Phụ nữ Phòng CSGT đã kêu gọi, vận động các Mạnh Thường Quân chung tay tài trợ quần áo bảo hộ, găng tay, nước sát khuẩn, kính chống giọt bắn; trang bị bàn ghế, lều bạt cho người dân nghỉ ngơi; hỗ trợ hơn 13.000 lít xăng; tổ chức hàng trăm chuyến xe nghĩa tình chở những người dân đi bộ, người già yếu, trẻ em, phụ nữ mang thai từ chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 cầu 110 (huyện Chư Pưh) lên chốt Sao Mai (tỉnh Kon Tum); hỗ trợ về lương thực, thực phẩm, nước uống, sữa và tiền mặt (300 ngàn đồng/xe máy). Tổng kinh phí cho các hoạt động này là hơn 10 tỷ đồng.

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng CSGT-cho biết: “Với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, các nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT luôn thấy được trách nhiệm trong công tác, hăng hái tham gia, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và xây dựng được hình ảnh người chiến sĩ CSGT thân thiện trong lòng dân”.