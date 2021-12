Tuổi trẻ Gia Lai tích cực làm theo Bác

(GLO)- Các tổ chức Đoàn toàn tỉnh đã có nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, phù hợp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia và tạo sức lan tỏa sâu rộng đến cộng đồng.





Đa dạng hình thức tuyên truyền



Thành Đoàn Pleiku là đơn vị được Tỉnh Đoàn đánh giá cao vì có nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Cuối tháng 10-2021, 5 thí sinh đại diện cho 5 cụm thi đua trên địa bàn TP. Pleiku tham gia Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong thời gian 10 phút, các thí sinh kể một câu chuyện về Bác, liên hệ việc học tập tại đơn vị đang công tác hoặc ở địa phương. Với sự đầu tư kỹ lưỡng, các thí sinh đã đem tới hội thi những câu chuyện cảm động về Bác như: “Thanh niên phải chịu khó học”, “Bài thơ nổi tiếng của Bác Hồ căn dặn thanh niên được ra đời như thế nào”, “Từ đôi dép đến chiếc xe ô tô”, “Chủ tịch nước cũng không có đặc quyền”, “Chú ngã có đau không”... Chị Vũ Thị Ngọc Diệu-đại diện cụm thi đua số 2 đã dành được giải nhất của hội thi với câu chuyện “Chú ngã có đau không”. “Qua câu chuyện về Bác, tôi rút ra bài học: Mỗi người phải có tình yêu thương, gần gũi, giúp đỡ lẫn nhau. Là người giáo viên, tôi luôn lồng ghép việc học Bác trong công việc, dạy dỗ, yêu thương học sinh như con trẻ”.

Em Nguyễn Mai Anh (bìa phải; lớp 12A3, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Chư Sê) đạt giải khuyến khích cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021. Ảnh: Phan Lài



Anh Phan Minh Đức-Bí thư Thành Đoàn Pleiku-cho biết: Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên việc tuyên truyền, định hướng ĐVTN học và làm theo Bác cũng được tổ chức linh hoạt. Thông qua các hội thi, mỗi ĐVTN rút ra những bài học cho riêng mình, học Bác từ nhận thức đến thực tiễn, thêm cố gắng trong học tập, lao động, cống hiến đối với sự phát triển của quê hương.



Bên cạnh các cuộc thi do các tổ chức Đoàn trong tỉnh tổ chức, ĐVTN còn tích cực tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức. Cuộc thi này được tổ chức trực tuyến từ vòng loại đến vòng chung kết. Ở mỗi vòng thi, trong 10 phút, các thí sinh trả lời 30 câu hỏi liên quan đến các nội dung: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục Việt Nam; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Em Nguyễn Mai Anh (lớp 12A3, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Chư Sê) là thí sinh duy nhất của tỉnh lọt vào vòng chung kết và đã giành giải khuyến khích.



Chuyển biến trong hành động



Đoàn xã Glar (huyện Đak Đoa) là một trong những đơn vị tiêu biểu với phong trào thanh niên có nhiều đổi mới, đặc biệt là sự đoàn kết, đồng lòng vì nhiệm vụ chung. Trong buổi sinh hoạt, ĐVTN mạnh dạn bày tỏ ý kiến, đề xuất những hoạt động hướng về cơ sở. Việc học và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đoàn xã triển khai cụ thể, thiết thực đến từng ĐVTN.

Đoàn viên, thanh niên xã Glar (huyện Đak Đoa) gặt lúa giúp người dân bị cách ly. Ảnh: Phan Lài



Khi một số hộ dân trên địa bàn xã bị cách ly vì liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, Đoàn xã đã huy động ĐVTN tham gia túc trực 24/24 giờ hỗ trợ nhiệm vụ các điểm chốt phòng-chống dịch. 30 ĐVTN cũng đã kịp thời gặt hơn 5 sào lúa giúp bà con. Các bạn cũng tham gia thu hoạch cà phê cho các gia đình có con em nhập ngũ. Qua các hoạt động này, ĐVTN trong xã thêm đoàn kết, tích cực tham gia phong trào Đoàn-Hội. Anh Hỡm-Bí thư Đoàn xã Glar-chia sẻ: “Đâu cần thanh niên có, việc gì có khó thanh niên”, lời dạy của Bác đã được ĐVTN trong toàn xã học tập và làm theo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Với sức trẻ, ĐVTN đã góp công, góp sức đảm nhận những việc khó, giúp bà con yên tâm cách ly, cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh.



Cùng với đó, tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh đã triển khai, nâng cao chất lượng các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” với những nội dung, hoạt động phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt, tổ chức Đoàn-Hội đã thực hiện hiệu quả các hoạt động, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”, “Tình nguyện mùa đông-Xuân tình nguyện”… Qua 5 năm, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã thực hiện hơn 5.500 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá trên 73,2 tỷ đồng; khám, phát thuốc miễn phí cho hơn 28 ngàn lượt thanh thiếu nhi và người dân; trao tặng trên 14 ngàn suất quà với tổng giá trị hơn 6,5 tỷ đồng.



Chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn-cho hay: Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nhận thức của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên. Học và làm theo Bác dần trở thành việc làm thường xuyên, tuổi trẻ Gia Lai nêu cao ý chí khắc phục khó khăn, vươn lên lập thân, lập nghiệp; sống nhân ái, sẻ chia và có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Nhiều việc làm của tuổi trẻ tỉnh nhà trong học tập và làm theo lời Bác đã đạt kết quả tích cực, tạo được sự lan tỏa lớn trong cộng đồng.



THỦY BÌNH