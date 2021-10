Đak Pơ: "Tuyến đường thanh niên" góp phần xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Đến nay, Huyện Đoàn Đak Pơ triển khai xây dựng 6 “tuyến đường thanh niên” tại các thôn, làng của 4 xã: An Thành, Tân An, Ya Hội, Yang Bắc. Đây là những tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn nhằm hỗ trợ địa phương thực hiện tiêu chí về điện và môi trường trong xây dựng nông thôn mới.





Trong những ngày đầu tháng 10, người dân các làng: Jro Ktu Đak Yang, Klăh Môn (xã Yang Bắc) và Gro (xã Ya Hội) có chung niềm vui khi “tuyến đường thanh niên” sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Anh Đinh Văn Niên-người dân làng Jro Ktu Đak Yang-chia sẻ: “Trước đây, đường làng không có điện chiếu sáng nên khó khăn trong việc đi lại vào ban đêm. Nhờ Huyện Đoàn xây dựng đường điện chiếu sáng nên bà con đi lại thuận tiện và an toàn hơn. Đoàn Thanh niên còn trồng mít hai bên đường để vừa có bóng mát, vừa có quả để ăn”.

Huyện Đoàn Đak Pơ phối hợp với Agribank-Chi nhánh Đak Pơ Đông Gia Lai tổ chức nghiệm thu, khánh thành công trình điện chiếu sáng đường làng Groi (xã Ya Hội). Ảnh: Sơn Ca



Cũng với tâm thế phấn khởi, ông Đinh Loai-người dân làng Groi-cho biết: “Từ ngày đường làng có điện chiếu sáng, bà con rất phấn khởi vì đảm bảo an toàn giao thông và an ninh nông thôn. Cũng nhờ có điện đường mà thanh-thiếu niên có thể tập trung sinh hoạt, giao lưu”.



Công trình “tuyến đường thanh niên” sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn do Huyện Đoàn Đak Pơ thực hiện nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong phong trào “Tuổi trẻ Đak Pơ chung tay xây dựng nông thôn mới”. Tháng 8 và tháng 9-2021, Huyện Đoàn tiến hành xây dựng 3 tuyến đường thanh niên tự quản với tổng chiều dài hơn 3,3 km, kinh phí thực hiện 93 triệu đồng. Cùng với đó, trên 3 tuyến đường này, đơn vị còn trồng 300 cây xanh. Ông Dương Thái Thạch-Chủ tịch UBND xã Ya Hội-thông tin: “Đến nay, xã Ya Hội đã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới. Riêng làng Groi đã đăng ký xây dựng làng nông thôn mới nên xã ưu tiên tập trung các nguồn lực hỗ trợ”. Còn ông Đinh Hvư-Phó Chủ tịch UBND xã Yang Bắc thì nhìn nhận: “Hơn 80% dân số của xã là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện phát triển kinh tế-xã hội còn gặp không ít trở ngại do đặc thù hoạt động sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, xã cũng đang nỗ lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và đã đạt 17/19 tiêu chí. Hiện nay, xã còn 5/8 làng đặc biệt khó khăn, trong đó có làng Jro Ktu Đak Yang và làng Klăh Môn. Do vậy, việc Huyện Đoàn đầu tư đường điện và trồng cây xanh tại 2 làng này có ý nghĩa hết sức thiết thực, góp phần cùng với địa phương xây dựng làng nông thôn mới, xã nông thôn mới”.



Toàn huyện Đak Pơ có 8 xã, thị trấn với 49 thôn, làng, tổ dân phố (trong đó có 20 làng đồng bào dân tộc thiểu số). Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ Đak Pơ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Huyện Đoàn Đak Pơ đã lên kế hoạch xây dựng công trình thanh niên nhằm hỗ trợ các làng, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số phấn đấu đạt một số tiêu chí, nhất là tiêu chí về điện và môi trường. Anh Trần Vi Tình-Bí thư Huyện Đoàn Đak Pơ-nhấn mạnh: “Thông qua sự đóng góp nhân công, kinh phí của đoàn viên, thanh niên và nguồn tài trợ từ Agribank-Chi nhánh Đak Pơ Đông Gia Lai, đến nay, chúng tôi đã xây dựng được 6 tuyến đường tại làng Kuk Kôn (xã An Thành), thôn Tư Lương (xã Tân An), làng Groi (xã Ya Hội), làng Jun, làng Jro Ktu Đak Yang, làng Klăh Môn (xã Yang Bắc). Thời gian tới, Huyện Đoàn sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình “Tuyến đường thanh niên” tại các địa bàn khác nhằm chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới”.



SƠN CA