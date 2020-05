Đak Đoa: Xây dựng 19 tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự

(GLO)- Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các đoàn xã triển khai xây dựng mô hình tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự.

Đoàn xã Ia Pết dọn dẹp vệ sinh trên các tuyến đường trên địa bàn. Ảnh: Hà Phương

Theo đó, Đoàn xã sẽ tổ chức các hình thức đa dạng, thiết thực như: thành lập các đội hình đảm bảo an ninh trật tự, gắn biển đảm nhận các tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường...

Các bạn thành viên có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ chương trình, kế hoạch hoạt động đã đề ra, thường xuyên tổ chức tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự, ra quân vệ sinh đường làng, vận động nhân dân thực hiện an toàn giao thông đường bộ, xóa bỏ các tệ nạn xã hội.