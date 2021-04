Dancer Mạc Quang Cường: "Tiếp lửa" đam mê hip-hop

(GLO)- Sau 14 năm bén duyên với những vũ điệu của môn nghệ thuật đường phố hip-hop, dancer Mạc Quang Cường (SN 1990, phường Hội Thương, TP. Pleiku) đã quyết định chọn hướng đi "truyền lửa" cho những người có cùng đam mê tại Trung tâm Tom Max Dance Studio (150 Hùng Vương, phường Hội Thương).

Từ cậu học trò "siêu quậy" trở thành dancer chuyên nghiệp

Năm 2007, từ một cậu học trò nghịch ngợm có tiếng của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (TP. Pleiku) khiến thầy cô và bố mẹ đau đầu, Cường bất ngờ trở nên ngoan hiền. Anh bật cười thổ lộ lý do: “Tôi trở nên ngoan hơn khi đã tìm thấy niềm đam mê của mình. Tôi không còn thời gian để quậy phá nữa. Niềm đam mê ấy của tôi chính là hip-hop, một bộ môn nghệ thuật gắn liền với tuổi trẻ”.

Theo anh Cường, thời điểm đó có thể được coi là thời kỳ đỉnh cao của những bộ môn nghệ thuật đường phố, trong đó có hip-hop. Hầu hết những đĩa nhạc của các ca sĩ trẻ… đều gắn với những điệu nhảy hip-hop. Tuy nhiên, trong mắt nhiều người, nghệ thuật đường phố vẫn bị gắn với sự bốc đồng, nổi loạn. Cường cũng vấp phải sự phản đối của gia đình nhưng vì đi tập nhảy sẽ khiến anh không còn thời gian để “quậy” nên bố mẹ chấp nhận.

Nhóm nhảy của Cường ngày đó là nhóm nhảy đầu tiên ở Gia Lai theo đuổi môn hip-hop với khoảng 20 thành viên. Cuối năm 2007, nhóm nhảy này lần đầu tiên tổ chức chương trình “Bước nhảy sôi động” tại Trung tâm Hoạt động thanh niên tỉnh thu hút hàng ngàn học sinh, sinh viên tham gia.

Dancer Mạc Quang Cường hướng dẫn các em nhỏ tập nhảy hip-hop. Ảnh: Nguyễn Giang

Sự luyện tập nghiêm túc, say mê của tất cả các thành viên đã giúp nhóm đạt giải nhất thể loại nhảy tại cuộc thi Be U with Honda năm 2010 được tổ chức tại Gia Lai. Đây là cuộc thi ca hát, nhảy múa dành cho giới trẻ lớn nhất Việt Nam lúc bấy giờ do Honda Việt Nam tổ chức.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Cường không thi đại học, cao đẳng hay học nghề mà quyết định trở thành một dancer chuyên nghiệp. “Đó là lúc tôi vấp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình. Bố mẹ tôi cho rằng, việc nhảy múa, xoay đầu chỉ để vui chơi chứ sao có thể kiếm sống. Nhưng có lẽ, chính sự say mê của tôi đã thuyết phục được họ”-anh Cường chia sẻ.

Để trau dồi từng bước nhảy, ngoài việc tự luyện tập, sáng tạo thêm nhiều động tác, anh Cường thường xuyên tham gia cuộc thi “Thử thách cùng bước nhảy” và nhiều cuộc thi khác tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Là người say mê học hỏi, anh không bao giờ bỏ qua cơ hội được giao lưu, trò chuyện cùng những nghệ sĩ nhảy nổi tiếng như John Huy Trần-một trong những bậc thầy vũ đạo của Việt Nam.

Anh Cường chia sẻ: “Hip-hop là bộ môn không có trường lớp chuyên nghiệp nào dạy và cấp bằng. Do đó, muốn trưởng thành trong nghề không còn cách nào khác là tự bản thân phải nỗ lực học hỏi, sáng tạo và luyện tập. Tôi tham gia nhiều cuộc thi nhảy vì đó là nơi hội tụ tất cả những người có chung niềm đam mê trong nước, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để cùng tiến bộ”.

“Tiếp lửa” đam mê

Để theo đuổi môn hip-hop, anh Cường đã vượt qua nhiều khó khăn khi nghề không đủ nuôi sống đam mê. Anh tâm sự: “Tôi luôn nỗ lực rèn luyện và tham gia tất cả những chương trình, sự kiện văn hóa-văn nghệ ở Gia Lai nhưng cát-sê thường không đủ trang trải cuộc sống. Tuy vậy, tôi vẫn chưa bao giờ có ý nghĩ từ bỏ hip-hop”.

Năm 2018, anh quyết định mở trung tâm dạy nhảy hip-hop của riêng mình để một lần nữa khẳng định rằng: nhảy nhót, xoay đầu không phải chỉ để vui chơi mà nó là một bộ môn nghệ thuật nghiêm túc, có chỗ đứng hẳn hoi và hoàn toàn sống được bằng nghề nếu có đủ năng lực chuyên môn, không ngừng học hỏi, sáng tạo. “Từ năm 2015, tôi đã đi dạy nhảy hip-hop cho một số trung tâm. Nhiều học trò của tôi đến nay đã ra nghề và được đánh giá tốt về chuyên môn. Tôi quyết định mở trung tâm dạy nhảy hip-hop dù biết sức cạnh tranh đối với nghề này ở thị trường Gia Lai là rất lớn”-anh Cường bày tỏ.

Anh Cường luôn uốn nắn từng động tác cho học trò. Ảnh: Nguyễn Giang

Trung tâm Tom Max Dance Studio ra đời với quyết tâm ấy của dancer Mạc Quang Cường. Trong nghề nghiệp, anh có những nguyên tắc của riêng mình. Dù học trò ở lứa tuổi nào, anh đều không dạy nhảy theo hot trend (những bài nhạc, bài nhảy nổi lên trong một thời gian ngắn) mà hướng các em tới sự căn bản, chắc chắn trong từng bước nhảy. Nhờ đó, hầu hết học trò của anh đều nhảy được solo và tự mình sáng tạo ra điệu nhảy theo nhạc.

Phát hiện 2 cô con gái song sinh có năng khiếu và đam mê hip-hop từ khi lên 6 tuổi, anh Phạm Hồng Định (xã Diên Phú, TP. Pleiku) đã quyết định cho các con tới một số lớp dạy nhảy. Tuy nhiên, đến khi theo học thầy Cường tại Tom Max Dance Studio, các con anh mới có những tiến bộ rõ rệt.

Anh Định cho biết: “Các con tôi năm nay mới 9 tuổi nhưng đã được tham gia nhiều sự kiện, show diễn, cuộc thi nhảy trong và ngoài tỉnh. Tất cả những thành tích ấy là nhờ thầy Cường dìu dắt. Ngay từ ngày đầu tiên các con theo học, tôi đã nhận ra sự tậm tâm của cậu ấy. Và sau nhiều năm, tôi thấy sự tận tâm, nhiệt tình ấy ngày một lớn lên. Cường không giấu nghề, không giấu sự sáng tạo, cũng không nóng lòng đốt cháy giai đoạn mà hướng dẫn học trò từng chút từ những bước đi, nhịp điệu cơ bản nhất. Do đó, tôi thấy các con tiến bộ nhanh và có sức sáng tạo rất lớn”. Anh Định cũng chia sẻ thêm sẽ cho các con đi theo con đường nhảy chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp THPT.

Còn chị Mai Thị Thu Hà (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) thì rất vui mừng vì chính anh Cường đã phát hiện ra năng khiếu và đào tạo con trai chị-bé Trần Gia Huy (9 tuổi). Dưới sự dìu dắt của thầy Cường, Huy đã giành được rất nhiều thành tích nổi trội. Năm 2019, Huy xuất sắc giành giải nhất cuộc thi Tìm kiếm tài năng nhí do Trung tâm Giáo dục Smart kids Gia Lai tổ chức, giải nhì cuộc thi Tìm kiếm tài năng nhí do Kim Center Gia Lai tổ chức, giải nhì cuộc thi nhảy solo do các nhóm nhảy tại Gia Lai tổ chức. Năm 2020, Huy lọt top 50 toàn quốc tại cuộc thi Tìm kiếm tài năng nhí do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức với gần 700 thí sinh tham gia.

Hiện nay, Huy cùng 2 cô học trò khác của anh Cường đã trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều sự kiện văn hóa-văn nghệ tại Gia Lai. Huy nói: “Cháu rất thích học nhảy với thầy Cường. Thầy khắt khe nhưng giúp cháu tiến bộ, giúp cháu tự sáng tạo ra nhiều điệu nhảy phù hợp với nền nhạc khác nhau”.

Dancer Nguyễn Tuấn Anh (phường Phù Đổng, TP. Pleiku): “Mạc Quang Cường là một trong những dancer đời đầu đặt nền móng cho nghệ thuật đường phố nói chung và hip-hop nói riêng ở Gia Lai. Anh Cường có chuyên môn giỏi, có đam mê và rất nhiệt huyết với nghề. Nói về nghệ thuật hip-hop biểu diễn thì anh ấy là số 1 tại đây”.

NGUYỄN GIANG