Chàng sinh viên năm nhất và chiến dịch 'Anh hùng diệt khuẩn'

Lê Văn Phúc, sinh viên Khoa Địa lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh là điển hình trong việc kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ công tác chống dịch tại Gia Lai.



Lê Văn Phúc (áo trắng) trao hàng cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: TTXVN phát)



12 ngày qua, Gia Lai không có ca mắc mới COVID-19. Việc quyên góp, hỗ trợ chống dịch của các sinh viên, học sinh đã góp một phần nhỏ trong thắng lợi bước đầu của tỉnh trong "cuộc chiến" này.



Lê Văn Phúc, sinh năm 2002, Chủ nhiệm nhóm từ thiện Fly To Sky, thuộc Trung tâm tình nguyện quốc gia, sinh viên năm thứ nhất, Khoa Địa lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh là điển hình trong việc kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ công tác chống dịch tại Gia Lai.



Đồng hành cùng nhiều địa phương phòng, chống dịch



Từ đầu năm 2021 đến nay, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của các nhà hảo tâm, nhóm từ thiện của Phúc đã trao cho gần 70 đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai gần 120.00 khẩu trang vải, gần 20.000 khẩu trang y tế, hơn 11.000 chai nước rửa tay sát khuẩn, gần 500 kính ngăn giọt bắn, đồ bảo hộ, găng tay, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.



Lê Văn Phúc chia sẻ dịch COVID-19 xảy ra tại Gia Lai đúng thời điểm Tết Nguyên đán, các tình nguyện viên đã trở về gia đình tại nhiều địa phương, cách xa thành phố Pleiku - nơi đặt văn phòng của nhóm. Do vậy, để có nguồn lực phân loại, bốc xếp hàng hóa, Phúc phải nhờ đến gia đình, hàng xóm. Bản thân Phúc đã thức nhiều đêm, một mình xoay sở với hàng trăm thùng hàng từ thiện từ khắp cả nước gửi về hỗ trợ Gia Lai.



Không phụ tình cảm của các nhà hảo tâm, Phúc miệt mài làm việc để hoàn thành việc phân phối hàng, liên hệ địa điểm hỗ trợ, kết nối xe vận chuyển về từng đầu mối. Từ đầu năm 2021 đến nay, nhóm của Phúc đã trao hơn 1,7 tỷ đồng tiền hàng hóa cho các điểm chốt, khu cách ly, bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai.



Sau khi tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát, Phúc đồng hành cùng Đoàn thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao 30.000 khẩu trang, 1.000 chai nước rửa tay sát khuẩn, trị giá 345 triệu đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch của tỉnh Hải Dương vào ngày 22/2.



Trước đó, nhóm từ thiện Fly To Sky cũng đã thực hiện chiến dịch "Anh hùng diệt khuẩn" do Phúc phát động từ ngày 5/2/2020 và đã hỗ trợ hàng chục nghìn chai nước rửa tay sát khuẩn, hàng nghìn lít nước sát khuẩn, hàng chục nghìn khẩu trang các loại với kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại trường học, bệnh viện, khu cách ly tập trung, chốt biên phòng, xã biên giới, người yếu thế, lao động mất việc làm trên địa bàn tỉnh Gia Lai và 8 địa phương lân cận, trong đó có Đà Nẵng, Quảng Nam.



Theo chân các thành viên trong nhóm từ những ngày đầu thực hiện chiến dịch "Anh hùng diệt khuẩn" mới cảm nhận hết lòng nhiệt huyết tuổi trẻ với những hoạt động thiện nguyện tưởng chừng rất nhỏ nhưng ít ai làm được. Nhóm chia nhau thành từng tốp 2-3 bạn, tìm đến những người vô gia cư, các lao công để trao từng chai nước rửa tay sát khuẩn, chiếc khẩu trang.



Những công việc tuy nhỏ nhưng hơn 300 tình nguyện viên là học sinh, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Phúc, đã tạo nên hình ảnh đẹp trong cuộc chiến chống lại dịch COVID-19 tại Gia Lai.



Đóng góp nhiều dự án, chương trình thiện nguyện



Năm 2018, khi là học lớp 11 (Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hùng Vương, thành phố Pleiku), Lê Văn Phúc đã sáng lập và làm Chủ nhiệm nhóm từ thiện Fly To Sky (Trực thuộc Trung tâm Tình nguyện quốc gia). Đây là môi trường rèn luyện của hơn 300 đoàn viên-thanh niên, phần lớn là học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.



Nhóm của Phúc đã thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người dân nghèo vùng khó khăn, xã biên giới; tổ chức nhiều dự án hỗ trợ bổ sung kiến thức cho trẻ em yếu thế; chăm lo cho trẻ mồ côi, khuyết tật trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng như khu vực miền Trung-Tây Nguyên.



Từ khi thành lập nhóm đến nay, Phúc duy trì thực hiện hơn 15 dự án, tổ chức nhiều chương trình, chiến dịch tình nguyện vì cộng đồng như chiến dịch "Anh hùng diệt khuẩn," Dự án Sân chơi Xanh, Chương trình Đổi sách lấy cây, Dự án Lớp học miễn phí Smile Class, Dự án Tủ sách Bồ câu trắng, Dự án Chiến sĩ lọc nước kết nối hơn 200 doanh nghiệp, công ty trên cả nước cùng đồng hành và chia sẻ với kinh phí hàng trăm triệu đồng.



Sinh năm 2002, với thành tích 2 năm liền (lớp 11-12) là học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý, năm học 2020-2021, Lê Văn Phúc được tuyển thẳng vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.



Hoạt động hiệu quả, năm 2020, nhóm từ thiện Fly to Sky vinh dự là 1 trong 100 câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện tiêu biểu toàn quốc được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên năm 2020.



Lê Văn Phúc (áo trắng) đã trao hàng nghìn chai nước rửa tay, hàng chục nghìn chiếc khẩu trang dành để hỗ trợ cho tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Gia Lai. (Ảnh: TTXVN phát)



Nói về những dự án sắp tới, Phúc cho hay, nhóm tiếp tục duy trì chiến dịch "Anh hùng diệt khuẩn" cho đến khi Việt Nam công bố hết dịch COVID-19. Khi tình hình dịch trên địa bàn ổn định, nhóm sẽ hướng đến làm các công trình lọc nước sạch tại khu vực nước bị ô nhiễm để người dân vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa có nước sạch sử dụng.



Với những đóng góp của mình, Lê Văn Phúc là một trong 10 công dân tiêu biểu của tỉnh Gia Lai năm 2019, một trong 10 cá nhân đạt giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2019.



Ngoài ra, Phúc còn được nhận nhiều Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai vì có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương và hoạt động tình nguyện của cộng đồng...



Mới đây, Phúc vinh dự là đại biểu trẻ tuổi nhất đoàn Đại biểu tỉnh Gia Lai tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc năm 2020.

