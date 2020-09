Ia Grai tuyên truyền pháp luật cho hơn 600 học sinh

(GLO)- Sáng 24-9, Công an huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và Đoàn Trường THPT Phạm Văn Đồng tổ chức chương trình ngoại khóa về giáo dục pháp luật an toàn giao thông, an ninh học đường, xây dựng tình bạn đẹp cho hơn 600 học sinh của nhà trường.

Học sinh Trường THPT Phạm Văn Đồng tham gia chương trình ngoại khóa. Ảnh: Văn Ngọc

Tại chương trình, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông (Công an huyện Ia Grai) đã truyền đạt đến các em học sinh về những nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông như: chạy quá tốc độ; vượt xe, chuyển hướng không đảm bảo an toàn, không quan sát; không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển, ngồi trên xe mô tô, xe máy điện, xe đạp điện... Ngoài việc tuyên truyền lý thuyết, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông còn hướng dẫn các em học sinh về kỹ năng lái xe an toàn.

Bên cạnh đó, chương trình còn tuyên truyền về vấn đề kiểm soát mất cân bằng giới tính thông qua các tiểu phẩm.

VĂN NGỌC