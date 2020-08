Công an huyện Phú Thiện đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật qua mạng xã hội

(GLO)- Công an huyện Phú Thiện khá thành công trong việc dùng mạng xã hội để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đây là mô hình tiêu biểu đã được Công an tỉnh Gia Lai biểu dương trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an huyện Phú Thiện đang quản lý 31 trang (fanpage) trên mạng xã hội Facebook. Trong đó, trang “Công an huyện Phú Thiện” ghi nhận số lượng người kết nối nhiều nhất (gần 16.000 người) so với trang Facebook của Công an các địa phương. Bên cạnh đó, các trang Facebook của Công an các xã, thị trấn cũng thu hút đông đảo lượng người tương tác như: Công an xã Ayun Hạ hơn 3.500 người, Công an thị trấn Phú Thiện hơn 2.300 người, Công an xã Ia Peng hơn 2.000 người...

Từ khi chính thức triển khai mô hình vào tháng 8-2019 đến nay, các trang Facebook này đã đăng tải hơn 9.000 bài viết, hình ảnh, video với nội dung được đảm bảo dẫn nguồn chính xác, có giá trị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đặc biệt đã có 231 bài viết liên quan đến vấn đề an ninh chính trị có tính giáo dục cao; cụ thể là các bài viết về một số đối tượng từng vượt biên nói về cuộc sống vất vả, khổ sở khi trốn sang Thái Lan; hình ảnh các đối tượng xin từ bỏ “Tin lành Đê ga” chuyển sang sinh hoạt tại các điểm nhóm Tin lành Việt Nam-miền Nam…

Cùng với đó, các trang Facebook của Công an huyện Phú Thiện quản lý đã đăng tải 637 bài viết nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng; cảnh báo về những thông tin giả, thông tin xấu độc xuất hiện trên không gian mạng; thông báo các trường hợp vi phạm bị cơ quan chức năng xử lý, các hành vi đăng tải, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung xuyên tạc, vu khống, sai sự thật về tình hình Biển Đông, dịch Covid-19.

Nhiều đơn vị Công an xã, thị trấn ở huyện Phú Thiện đã đưa vào hoạt động hiệu quả trang (fanpage) trên mạng xã hội Facebook. Ảnh: Văn Ngọc

Các trang Facebook cũng đã đăng tải 623 bài viết cảnh báo các phương thức, thủ đoạn trộm cắp tài sản để người dân biết, phòng ngừa; 250 bài về thủ đoạn lừa đảo qua internet, viễn thông; 398 bài viết về trường hợp bị pháp luật xử lý trên lĩnh vực trật tự xã hội; 107 bài viết về hành vi xâm hại trẻ em, hiếp dâm; 124 bài viết về vi phạm trên lĩnh vực lâm sản, khoáng sản… Phổ biến nhất là 1.024 bài viết liên quan đến lĩnh vực trật tự an toàn giao thông với nội dung tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành Luật Giao thông Đường bộ, các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông và các bài viết liên quan việc vận động thu gom vũ khí, vật liệu nổ, các thủ tục liên quan đến lĩnh vực cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh: “Trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mô hình sử dụng trang mạng xã hội Facebook để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Công an huyện Phú Thiện là một trong những điển hình tiêu biểu. Sự lan tỏa của mô hình đã giúp quần chúng nhân dân tiếp cận, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây là mô hình có thể nhân rộng trong lực lượng Công an toàn tỉnh thời gian đến”.

Trung tá Đỗ Xuân Hưng-Phó Trưởng Công an huyện Phú Thiện-cho hay: Thông qua trang Facebook của mình, lực lượng Công an còn nhận được sự tương tác cao của người dân với hàng trăm tin báo phản ánh về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, thông tin về công tác chống dịch Covid-19, hoạt động của một số đối tượng tha tù trên địa bàn… Bên cạnh đó, người dân cũng cung cấp, góp ý nhiều nội dung đa dạng, phong phú, có chất lượng về những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc dư luận.

“Nhờ các tin báo đó, lực lượng Công an đã vận động giao nộp 25 khẩu súng tự chế, xử phạt hành chính 1 vụ với 2 đối tượng về hành vi sử dụng súng tự chế không có giấy phép; giáo dục, răn đe 14 đối tượng trộm cắp vặt; yêu cầu ký cam kết với 160 thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm Luật Giao thông Đường bộ, gọi hỏi răn đe 6 trường hợp tuyên truyền sai sự thật về dịch Covid-19”-Trung tá Hưng bày tỏ.

Với hoạt động có tương tác cao của các trang Facebook do Công an huyện Phú Thiện quản lý, nhiều người dân đã bày tỏ sự tin tưởng, sẵn sàng hợp tác. Anh N.V.N. (thị trấn Phú Thiện) chia sẻ: “Mỗi khi trang Facebook của Công an huyện đăng tải nội dung mới đều lập tức hiển thị lên bản tin nên người dân được cập nhật những tin tức kịp thời, chính xác. Vừa qua, tôi đã quay video về tình trạng thanh-thiếu niên tụ tập quấy rối, lạng lách, đánh võng gửi lên trang Facebook Công an huyện, lập tức lực lượng Công an triển khai xử lý các thanh niên này”.

LÊ VĂN NGỌC