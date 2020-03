Tháng Thanh niên người trẻ chia sẻ yêu thương mùa dịch

Tháng Thanh niên rơi vào thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự sáng tạo và tinh thần dấn thân, nhiều bạn trẻ đã có nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng.

Các thanh niên tình nguyện vào chợ dân sinh tuyên truyền về dịch Covid-19 và tặng khẩu trang miễn phí cho người dân/ Ảnh: Nhật Nam

Vào chợ chống dịch

Trong những ngày đầu của Tháng Thanh niên, khắp phố phường Hà Nội luôn xuất hiện những màu áo xanh tình nguyện. Họ làm nhiều việc ý nghĩa để hỗ trợ người dân, đặc biệt là các hoạt động phòng chống dịch Covid-19.

Tại Q.Bắc Từ Liêm và Q.Long Biên, bạn trẻ đã có sáng kiến vào chợ dân sinh tuyên truyền về dịch Covid-19 và phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí cho dân. Hình ảnh những đoàn viên, thanh niên tự tay đeo khẩu trang y tế cho những người già, em nhỏ còn “thờ ơ” với dịch bệnh trong những khu chợ dân sinh đã gây ấn tượng với người dân.

Tại khu chợ đường Đức Diễn (Q.Bắc Từ Liêm), một cụ già ngồi bán hoa quả ven đường, không khẩu trang, không găng tay, khi hỏi cụ cũng chỉ biết “nghe nói có dịch gì đó” và không nghĩ rằng nó có thể về làng. Vì vậy, các tình nguyện viên đã tuyên truyền và tự tay đeo khẩu trang tặng cụ.

Một số tiểu thương kinh doanh tại chợ Phúc Đồng (Q.Long Biên) cũng “phơi mặt” ra trong không gian đông đúc kẻ mua, người bán. Chị Nguyễn Thị H., tiểu thương bán rau tại chợ, cho biết chị cũng nghe nói dịch nguy hiểm nhưng tìm mua khẩu trang y tế không có và nghĩ đeo khẩu trang vải không có tác dụng, nên ngại không đeo nữa. Sau khi được các đoàn viên, thanh niên tuyên truyền và tặng khẩu trang, chị H. vui vẻ nói: “Tôi sẽ thực hiện hướng dẫn và sẽ về nhắc nhở gia đình cùng làm”.

Chia sẻ về hoạt động này, chị Chu Thị Hà Phương, Bí thư Đoàn P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, cho biết địa bàn phường có nhiều chợ dân sinh nhưng ở đây còn không ít người dân chủ quan với dịch Covid-19. “Nhiều người bán hàng ở chợ cả ngày, tiếp xúc với nhiều người nhưng không đeo khẩu trang và không vệ sinh tay thường xuyên. Đó là nguy cơ cao lây nhiễm các dịch bệnh, không chỉ dịch Covid-19. Vì vậy, chúng tôi đã nhiều lần ra quân làm vệ sinh môi trường, tuyên truyền cho bà con và tặng miễn phí các sản phẩm phòng dịch, như khẩu trang y tế, nước rửa tay…”, chị Hà Phương nói.

Đặc biệt, chị Hà Phương cho biết những khẩu trang y tế này do các đoàn viên, thanh niên của P.Phúc Diễn tự ủng hộ từ số khẩu trang của bản thân và gia đình. Bạn Đặng Thị Lan, Bí thư Chi đoàn 7, đã dành hầu hết số khẩu trang ở cửa hàng thuốc của gia đình để phát miễn phí cho dân; bạn Lê Thu Phương, Bí thư Chi đoàn 3, đã lấy số khẩu trang mua dùng của bản thân để tặng người dân… Chia sẻ về việc làm ý nghĩa này, Lê Thu Phương cho biết: “Mình vẫn thường sử dụng khẩu trang y tế hằng ngày nên trong nhà luôn có một ít. Khi dịch bùng phát, thấy mọi người không có, mình mang ra tặng để chia sẻ với cộng đồng, vì mọi người được an toàn thì mình cũng được an toàn”.

“Mỗi tháng trôi qua đều là Tháng Thanh niên”

Không chỉ tập trung chống dịch Covid-19, tuổi trẻ thủ đô còn làm nhiều việc ý nghĩa trong Tháng Thanh niên như tổ chức hiến máu tình nguyện tại Q.Hoàng Mai và Q.Hà Đông; ra quân trồng cây xanh, tặng sân chơi và phòng học thân thiện tại Trường THCS Bích Hòa, xã Bích Hòa, H.Thanh Oai; hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Q.Nam Từ Liêm, Q.Hà Đông; trao tặng quà cho đại diện các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại P.Phúc Đồng, Q.Long Biên…

Thanh niên Q.Hà Đông (Hà Nội) hiến máu cứu người

Chia sẻ về các hoạt động trong Tháng Thanh niên, anh Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, cho biết Thành đoàn tổ chức 8 đội hình tình nguyện để thực hiện hiệu quả các nội dung đã đề ra. Nhiều hoạt động ra quân với các đội hình tình nguyện cấp cơ sở, được tuổi trẻ thủ đô triển khai đồng loạt, sâu rộng trong toàn TP.

“Với tinh thần đoàn kết - xung kích - sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ, dám dấn thân vào việc mới, việc khó, chúng tôi đã kêu gọi các bạn đoàn viên thanh niên hãy phát huy truyền thống, cống hiến sức trẻ, tình nguyện trên tất cả lĩnh vực của đời sống, xã hội; một lòng đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn thực hiện phong trào sáng tạo, phong trào tình nguyện gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Hãy để mỗi tháng trôi qua đều là Tháng Thanh niên, mỗi ngày trôi qua đều là ngày ý nghĩa nhất của tuổi trẻ”, anh Việt nói.