Tuổi trẻ Gia Lai chung tay vì sự phát triển

(GLO)- Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng và đại hội Đảng bộ các cấp, tuổi trẻ toàn tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai các hoạt động thi đua với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa

Ngày 7-3, Đoàn phường Hoa Lư (TP. Pleiku) đã bàn giao công trình thanh niên trị giá 50 triệu đồng cho người dân làng Ốp. Đây là làng dân tộc thiểu số duy nhất trên địa bàn phường, cũng là điểm đến thường xuyên của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) địa phương trong các hoạt động tình nguyện.

Đoàn viên, thanh niên phường Hoa Lư (TP. Pleiku) làm đường điện an toàn cho người dân làng Ốp. Ảnh: P.L

Trước đây, người dân làng Ốp thường dùng tre, gỗ làm trụ để kéo điện về khu vực sản xuất phục vụ bơm tưới cho cây trồng. Khi trụ điện mục nát, dây điện sà thấp xuống đường rất nguy hiểm, đặc biệt là trong mùa mưa. Qua tìm hiểu nguyện vọng của người dân và được Phòng Quản lý đô thị thành phố hỗ trợ 30 trụ bê tông, Đoàn phường Hoa Lư thực hiện công trình đường điện an toàn cho bà con. Trong cái nắng mùa khô gay gắt, gần 100 ĐVTN cùng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 30 (Cục Kỹ thuật, Quân đoàn 3) và cán bộ kỹ thuật của Công ty Điện lực Pleiku đã chung sức đào hố để chôn 30 trụ điện bê tông, phát quang bụi rậm dọc các tuyến đường. Dù khối lượng công việc khá lớn nhưng với sự đồng lòng của tất cả mọi người, chỉ trong vòng 2 ngày, công trình đường điện an toàn đã được bàn giao trong niềm vui mừng của người dân làng Ốp. Trưởng thôn Rơ Mah Hur cho biết: “Mùa mưa vừa rồi, dây điện rơi xuống làm chết một con bò, bà con sợ lắm, may là chưa có thiệt hại về người. Được ĐVTN hỗ trợ công trình ý nghĩa này, dân làng vui lắm và yên tâm hơn khi tham gia sản xuất”.

Lựa chọn những công trình, phần việc phù hợp nên khi được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa trích từ Quỹ “Vì người nghèo” 30 triệu đồng để hỗ trợ, Đoàn xã Ia Pết đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho anh Donh, là hộ thanh niên nghèo ở làng Al Roh. Anh Donh thần kinh không ổn định, có 2 con nhỏ, trong đó 1 cháu bị dị tật bẩm sinh thường xuyên phải nhập viện. Mọi chi tiêu trong gia đình đều trông vào người vợ nên rất khó khăn. Ngôi nhà của gia đình đã xuống cấp nhưng không có tiền sửa chữa, xây mới.

Anh Nguyễn Song Toàn-Bí thư Đoàn xã Ia Pết-cho hay: Ngôi nhà “Đại đoàn kết” xây tặng gia đình anh Donh có diện tích khoảng 32 m2. Ngoài kinh phí được hỗ trợ, ĐVTN của xã còn giúp đỡ về ngày công xây dựng. Hiện tại, công trình đang gấp rút để hoàn thiện những phần việc cuối cùng, dự kiến bàn giao trong tuần tới. “Đây là công trình chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp và giúp đỡ thanh niên khó khăn nên ĐVTN trong xã đều rất vui, nhiệt tình đóng góp xây dựng để nhanh chóng hoàn thành”-anh Toàn nói.

“Thanh niên Gia Lai hiến kế xây dựng địa phương”

Đó là tên diễn dàn được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hướng dẫn các tổ chức Đoàn từ cấp xã đến cấp tỉnh tổ chức. Diễn đàn là cơ hội để ĐVTN đóng góp ý kiến cho văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp; đề xuất, kiến nghị các giải pháp góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; tham gia hiến kế xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; kiến nghị, đề xuất các vấn đề liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.

Đoàn viên, thanh niên TP. Pleiku xây dựng tuyến đường hoa trước Trường Tiểu học Nay Der. Ảnh: P.L

Tại Pleiku, diễn đàn được Thành Đoàn tổ chức ngày 27-2 với nội dung góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về các vấn đề như: bổ sung giải pháp bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng trên địa bàn thành phố; cần có chính sách mang tính đột phá để giải quyết tình trạng thất nghiệp trong thanh niên và thu hút nhân tài xây dựng quê hương; quy hoạch chi tiết theo vùng và tăng cường đầu tư khoa học kỹ thuật giúp nông dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho hợp lý, hiệu quả… Bên cạnh đó, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp, ý tưởng, sáng kiến để xây dựng địa phương trong thời gian tới, tập trung vào công tác phòng-chống tội phạm, tệ nạn ma túy trong ĐVTN; lập trang Facebook lấy ý kiến xây dựng đô thị văn minh; định hướng, hướng dẫn thanh niên sử dụng hiệu quả các trang mạng xã hội, phản bác các quan điểm sai trái trước thềm đại hội Đảng bộ các cấp; bảo tồn, phát huy di sản văn hóa truyền thống dân tộc trên địa bàn, xây dựng chuỗi liên kết du lịch cộng đồng. Anh Phan Minh Đức-Bí thư Thành Đoàn Pleiku-chia sẻ: “Ngoài diễn đàn cấp thành phố, chúng tôi đã chỉ đạo các tổ chức Đoàn cơ sở tiến hành lấy ý kiến của ĐVTN. Những ý kiến, đề xuất của ĐVTN được Thành Đoàn tổng hợp, trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xem xét”.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai cuộc thi “Thanh niên Gia Lai sắt son niềm tin với Đảng” đến 100% tổ chức Đoàn. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm, bắt đầu từ ngày 1-3 và kết thúc ngày 25-7-2020 với những nội dung: tìm hiểu kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020); Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020)... Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ góp phần nâng cao nhận thức về Đảng cho ĐVTN.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng đã chỉ đạo các tổ chức Đoàn trong tỉnh triển khai các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử 90 năm của Đảng; tuyên truyền kết quả các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người Gia Lai, tiềm năng thế mạnh và những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương… Chị Hà Thị Giang Thảo-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn-cho biết: Tuyên truyền sâu rộng để ĐVTN nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Vì thế, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các tổ chức Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên, liên tục trước, trong và sau đại hội. Cùng với đó, các tổ chức Đoàn ra sức thi đua lập thành tích với phương châm “Mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc chào mừng đại hội Đảng các cấp”. Các hoạt động này góp phần khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ, tạo khí thế thi đua sôi nổi; phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.