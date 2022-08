Kông Chro: Sức bật phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

(GLO)- Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã tạo điều kiện cho hội viên nông dân huyện Kông Chro phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương.

Gia đình anh Lê Văn Thọ (thôn 9, xã Chơ Long) có 8 ha đất, trong đó có 5 ha trồng cây ăn quả và 3 ha rừng. Sau khi tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về nông nghiệp, năm 2015, anh đã vay 100 triệu đồng của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để đầu tư hệ thống tưới nước nhỏ giọt. Đồng thời, chuyển sang chăm sóc vườn cây theo hướng hữu cơ.

“Tận dụng vỏ đậu, bắp, nhánh thanh long, tôi trộn với phân chuồng rồi ủ hoai mục, bón cho cây và sử dụng chế phẩm sinh học để phòng ngừa sâu bệnh, giúp tăng sức đề kháng cho cây trồng. Từ khi lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước, gia đình đã giảm công lao động, chi phí nhiên liệu 5-10 triệu đồng/ha. Nhờ đó, thu nhập của gia đình tăng 50-70 triệu đồng/ha lên 100-150 triệu đồng/ha sau khi trừ chi phí”-anh Thọ so sánh.

Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và dịch vụ An Nhiên (xã An Trung) thành lập năm 2019 với 28 thành viên, trồng các loại cà, bí đao, bí đỏ, khổ qua, ớt, dưa leo, đậu cô ve… và cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP. Năm 2021, sản phẩm dưa leo được chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Vừa qua, sản phẩm này đạt giải ba tại Hội thi “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu” tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2022. Bà Trần Thị Tầm-Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc HTX-cho hay: Tất cả thành viên được tập huấn và nắm vững quy trình kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Từ đó, chất lượng, mẫu mã sản phẩm luôn đảm bảo, được người tiêu dùng đánh giá cao. “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng các loại sản phẩm, trong đó tập trung tăng sao cho sản phẩm dưa leo. Chúng tôi cũng đầu tư thêm trang-thiết bị để đa dạng hóa sản phẩm như sản xuất trà khổ qua, bí đao, chuối sấy dẻo, chuối sấy khô, nước uống từ chuối lên men tự nhiên… nhằm nâng cao thu nhập cho thành viên”-bà Tầm nói.

Các sản phẩm rau quả của HTX Nông nghiệp và dịch vụ An Nhiên (xã An Trung) được người tiêu dùng đánh giá cao. Ảnh: Ngọc Minh

Hưởng ứng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, nông dân xã An Trung đã ra sức lao động sản xuất và đạt nhiều kết quả. Đến nay, tổng diện tích gieo trồng đạt hơn 5.935 ha, tăng 310 ha so với năm 2017; tổng đàn gia súc, gia cầm hơn 5.597 con, đạt 103% nghị quyết. Toàn xã thành lập được 2 HTX, 1 nông hội. Bà Nguyễn Thị Phượng-Chủ tịch UBND xã-cho hay: “Với những kết quả đạt được, đời sống nông dân từng bước được cải thiện và nâng lên; kinh tế-xã hội ngày càng phát triển; bộ mặt nông thôn đổi thay từng ngày”.

Theo ông Ngô Hữu Luật-Chủ tịch Hội Nông dân huyện, 5 năm qua, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với các ban, ngành, chính quyền địa phương triển khai thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” mang lại nhiều kết quả nổi bật. Theo đó, giai đoạn 2017-2022, các cấp Hội đã phối hợp mở 112 lớp khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật với 5.680 lượt người tham gia. Nhằm giúp hội viên nông dân tiếp cận các nguồn vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi, Hội đã sử dụng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân hơn 1,4 tỷ đồng; nhận ủy thác từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với dư nợ hơn 104 tỷ đồng cho 3.514 hộ vay; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện cho 491 thành viên vay số tiền trên 54 tỷ đồng. Các nguồn vốn đã góp phần giúp hội viên đầu tư sản xuất, chăn nuôi, xây dựng được nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả. Đến nay, toàn huyện có 1.756 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, chiếm 65,3% số hộ đăng ký; 3.452 hộ có thu nhập 100-500 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí và 3 hộ kinh doanh sản xuất đạt lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng/năm. Cũng trong 5 năm qua, đã có 486 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo.

Cán bộ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kông Chro (bìa trái) hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả cho người dân. Ảnh: Ngọc Minh

Ngoài ra, phong trào cũng góp phần hình thành và phát triển mô hình kinh tế tập thể. Đến nay, đã thành lập được 12 HTX nông nghiệp và dịch vụ; ra mắt 14 nông hội ở 14 xã, thị trấn. 5 năm qua, Hội cũng đã vận động kết nạp được 347 hội viên sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh.

Trao đổi với P.V, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kông Chro Phan Văn Trung cho hay: Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong huyện cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, hội viên nông dân nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa của phong trào; cụ thể hóa các chỉ tiêu thi đua phù hợp với hoạt động của Hội; vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đặc biệt là đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi xã hội. Qua đó, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới.

NGỌC MINH