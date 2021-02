Chư Sê vững tin ở tương lai

(GLO)- Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện cùng sự nỗ lực của các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu về kinh tế-xã hội của năm 2020. Đây là tiền đề quan trọng để Chư Sê tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021 và những năm tiếp theo.



Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch



Ông Lê Đình Huấn.

Năm 2020, tổng giá trị sản xuất của huyện ước đạt 11.433 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch, tăng 8,27% so với năm trước. Trong đó, công nghiệp-xây dựng đạt 3.942 tỷ đồng (chiếm 34,48%), thương mại-dịch vụ đạt 3.601 tỷ đồng (chiếm 31,67%), nông-lâm-thủy sản đạt 3.890 tỷ đồng (chiếm 33,85%). Tính đến cuối năm 2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 163 tỷ đồng, đạt 100,17% kế hoạch tỉnh giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 56,7 triệu đồng/năm, tăng 1,03% so với năm 2019; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,03%.



Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Tính đến nay, huyện có 11/14 xã đạt chuẩn NTM, trung bình mỗi xã đạt 18,29 tiêu chí. Các xã: Ia Blang, Ia Hlốp và Ia Pal đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nâng cao và đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, công nhận.



Các lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng có bước phát triển vượt bậc. Giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội cũng như các chính sách an sinh xã hội… luôn được quan tâm giải quyết đầy đủ, kịp thời.

Công tác giáo dục-đào tạo tiếp tục được quan tâm thực hiện; chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên, duy trì sĩ số học sinh đạt trên 99,2%. Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố và hoàn thiện; cơ sở vật chất, trang-thiết bị y tế được đầu tư nâng cấp, nhiều kỹ thuật tiên tiến và hiện đại được áp dụng, đạt hiệu quả cao trong chẩn đoán và điều trị. Chất lượng đội ngũ y-bác sĩ được nâng cao, đáp ứng tốt nhu cầu khám-chữa bệnh của người dân.



Bên cạnh đó, hoạt động của các cơ quan, đơn vị được quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đảm bảo không chồng chéo. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục triển khai thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến cơ quan hành chính giải quyết công việc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.



Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong năm mới



Với quyết tâm đưa Chư Sê phát triển xứng tầm là vùng kinh tế động lực phía Nam của tỉnh, năm 2021, huyện sẽ nỗ lực phấn đấu duy trì tốc độ phát triển kinh tế bền vững; tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của từng ngành, từng sản phẩm. Đặc biệt, huyện sẽ nỗ lực hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021.

Theo đó, phấn đấu tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2021 đạt 12.458 tỷ đồng, tăng 8,96% so với năm 2020. Trong đó, ngành nông-lâm-thủy sản chiếm 32,9%, công nghiệp-xây dựng chiếm 35,2%, thương mại-dịch vụ chiếm 31,9%. Phấn đấu đạt chỉ tiêu tổng sản lượng lương thực trên 37.890 tấn; thu ngân sách nhà nước theo phân cấp 129,1 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 61,46 triệu đồng/năm; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,4%, xuống còn 2,63% vào cuối năm; có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM và 11 làng đạt chuẩn NTM…

Một góc thị trấn Chư Sê. Ảnh: Quang Tấn



Trên cơ sở những mục tiêu đã đề ra, huyện sẽ quyết liệt triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ ngay từ đầu năm. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi diện tích đất trồng lúa, mía, cao su kém hiệu quả sang trồng rau, cây ăn quả, cây dược liệu để đảm bảo nguồn nguyên liệu cung ứng cho các nhà máy, cơ sở thu mua, bảo quản, chế biến trên địa bàn.

Tổ chức tốt công tác phòng trừ sâu bệnh trên các loại cây trồng và các loại dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Phát triển chăn nuôi theo hướng hiệu quả, an toàn dịch bệnh, tạo sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, trong đó tập trung thực hiện hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã điểm của huyện có điều kiện hoàn thành trong năm 2021 theo kế hoạch.



Cùng với đó, huyện tập trung thực hiện đồng bộ và quyết liệt các biện pháp quản lý thu, tăng cường chống thất thu thuế ngay từ đầu năm. Tập trung xử lý các khoản nợ thuế, kiên quyết cưỡng chế thu hồi các khoản nợ thuế theo đúng quy định. Tăng cường thực hiện các giải pháp để đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng công tác giáo dục-đào tạo, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Duy trì và phát huy kết quả phổ cập giáo dục, nhất là giáo dục tiểu học, THCS. Thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho lao động nông thôn; nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo.

Huyện Chư Sê đã triển khai xây dựng nhiều mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, từng bước đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Quang Tấn



Đồng thời, nâng cao năng lực điều hành, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động của hệ thống hành chính các cấp. Tăng cường công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, lãng phí, nhất là trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước.

Ngoài ra, huyện tiếp tục kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến lâm sản, trồng và chế biến dược liệu, sản xuất vật liệu xây dựng. Đặc biệt, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách để kêu gọi các nhà đầu tư có kinh nghiệm, tiềm lực tham gia phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ có tiềm năng, lợi thế nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng phát triển.



LÊ ĐÌNH HUẤN

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện