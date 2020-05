Chư Pưh: Quyết liệt bảo vệ rừng vùng giáp ranh

(GLO)- Thời gian qua, huyện Chư Pưh quyết liệt triển khai nhiều biện pháp quản lý, bảo vệ rừng ở vùng giáp ranh. Nhờ đó, số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn huyện đã được kéo giảm đáng kể.

Huyện Chư Pưh có gần 12.000 ha rừng tự nhiên, trong đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn quản lý hơn 8.000 ha, còn lại do 6 xã quản lý. Do diện tích rừng không tập trung, địa hình phức tạp, lại giáp ranh với nhiều địa phương trong tỉnh và tỉnh Đak Lak, có nhiều tuyến giao thông đi qua nên công tác quản lý, bảo vệ gặp nhiều khó khăn. Anh Nguyễn Quang Trung-cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn-cho biết: “Khu vực rừng chúng tôi được giao bảo vệ là tiểu khu 1144, giáp ranh với nhiều công ty cao su và địa phận huyện Ea Súp (tỉnh Đak Lak). Khu vực rừng giáp ranh có nhiều con đường do các công ty cao su mở để phục vụ sản xuất, xe lớn có thể đi lại. Vì vậy, công tác quản lý, bảo vệ rừng gặp rất nhiều khó khăn”. Để bảo vệ diện tích rừng được giao, đơn vị phải thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát.

Cùng với Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn, chính quyền các xã cũng đẩy mạnh công tác phối hợp với lực lượng chức năng của huyện để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ông Phan Văn Linh-Chủ tịch UBND xã Ia Blứ-thông tin: “Chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền bằng pa nô, áp phích hay thông qua các buổi họp làng. Trên địa bàn xã có nhiều doanh nghiệp trồng cao su, do đó, khi có công nhân từ nơi khác đến, xã phối hợp với doanh nghiệp để nắm thông tin, khuyến cáo người dân không được xâm hại rừng”.

Lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát khu vực rừng giáp ranh. Ảnh: H.N

Để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại các khu vực giáp ranh, hàng năm, huyện Chư Pưh đều ký kết quy chế phối hợp với các địa phương lân cận. Các lực lượng chức năng đã xây dựng quy chế, quy ước phối hợp quản lý vùng rừng giáp ranh như: quản lý địa giới hành chính, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ rừng, xây dựng khối đại đoàn kết và hỗ trợ nhau trong công tác quản lý rừng; thường xuyên phối hợp kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Ông Lê Anh Dục-Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện-cho biết: “Hàng năm, Hạt Kiểm lâm đã chủ động tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng: Kiểm lâm, Công an và Quân sự. Đặc biệt, thường xuyên giữ liên lạc với các huyện giáp ranh để chủ động cung cấp thông tin cho nhau trong quá trình tuần tra, truy quét lâm tặc”.

Nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nên huyện Chư Pưh đã ngăn chặn hiệu quả tình trạng khai thác, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái phép. Năm 2019, cơ quan chức năng của huyện phát hiện 30 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp (giảm 18 vụ so với năm 2018), trong đó có 26 vụ vận chuyển lâm sản trái phép. Riêng từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, ngăn chặn 6 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, chủ yếu là vận chuyển lâm sản trái phép từ tỉnh Đak Lak qua.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Minh Tứ-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh-cho hay: Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng luôn được triển khai một cách chặt chẽ, quyết liệt. Đồng thời, huyện đẩy mạnh thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để triển khai trồng rừng. Đặc biệt, trong năm 2020, huyện đã thành lập 2 tổ liên ngành gồm các lực lượng: Kiểm lâm, Công an, Quản lý Thị trường để chốt chặn tại 2 điểm thường xuyên xảy ra việc vận chuyển gỗ rừng trái phép từ các huyện lân cận về. Ngoài ra, UBND huyện đã chỉ đạo các xã triển khai giao khoán rừng để người dân vừa quản lý, vừa chăn nuôi dưới tán rừng nhằm tăng thu nhập, đảm bảo cho cuộc sống và nâng cao ý thức quản lý, bảo vệ rừng.