Gia Lai tăng 9 bậc về chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Ngày 19-5, tại Hà Nội, đồng chí Trương Hòa Bình-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) nhà nước của Chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố chỉ số CCHC năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Gia Lai tập trung cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Quang cảnh hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019. Ảnh: P.L





Năm 2012, công tác CCHC tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh CCHC được các bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc, đồng bộ và có nhiều đổi mới, sáng tạo. Qua đánh giá, kết quả chỉ số CCHC năm 2019 các bộ tập trung vào 2 nhóm điểm. Nhóm A: đạt kết quả chỉ số CCHC trên 90% có 3 đơn vị: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp. Nhóm B: đạt kết quả chỉ số CCHC từ trên 80% đến dưới 90% có 14 đơn vị. Giá trị trung bình chỉ số CCHC của 17 bộ, cơ quan ngang bộ năm 2019 là 85,63%, tăng 2,95% so với năm 2018. Đối với các tỉnh, thành phố, kết quả chỉ số CCHC năm 2019 được phân theo 3 nhóm: Nhóm A: đạt kết quả chỉ số từ 90% trở lên có tỉnh Quảng Ninh. Nhóm B: đạt kết quả chỉ số từ 80% đến dưới 90% có 43 tỉnh, thành phố. Nhóm C đạt kết quả chỉ số từ 70% đến dưới 80% có 19 tỉnh, thành phố. Chỉ số CCHC năm 2019 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kết quả đạt giá trị trung bình là 81,15%, cao hơn 4,23% so với năm 2018 (đạt 76,92%). Đây là kết quả cao nhất trong 4 năm gần đây.



Theo báo cáo đánh giá chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, năm 2019, 10 tỉnh có chỉ số hài lòng chưa đạt yêu cầu, 20 tỉnh ở mức trung bình, 27 tỉnh khá và 6 tỉnh tốt. 41/63 tỉnh, thành có chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính tăng hơn so với năm 2018.

Năm 2019, chỉ số CCHC của Gia Lai tăng 9 bậc so với năm 2018, từ vị trí 50 lên vị trí 41/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đứng vị trí 38/63 tỉnh, thành với tỷ lệ đánh giá 84,45%, trong khi năm 2018 là 74,21%.



Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh: Thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tinh gọn, nâng cao hiệu lực hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước, phải cải cách từ bên trong. Công chức, viên chức nhà nước phải đề cao vai trò, ý thức phục vụ nhân dân, không quan liêu, sách nhiễu. Bộ, ngành, địa phương các cấp tăng cường cải cách công vụ hành chính, tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ số CCHC và chỉ số hài lòng của người dân.

