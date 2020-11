Điều gì sẽ xảy ra khi bạn ngồi cả ngày?

Chính xác thì điều gì có thể xảy ra với cơ thể bạn khi bạn ngồi trước máy tính hoặc thả mình trên ghế dài cả ngày?



Cơ thể bạn có thể gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe nếu bạn không rời khỏi ghế hoặc ngồi trước máy tính cả ngày - Ảnh minh họa: Shutterstock



Dưới đây là 10 điều mà cơ thể bạn có thể gặp phải nếu bạn không rời khỏi ghế hoặc ngồi trước máy tính cả ngày, theo Eat This, Not That!



1. Có thể tăng cân



Một phép toán đơn giản: Nếu bạn ngồi cả ngày, bạn sẽ không đốt cháy nhiều calo như khi bạn đang vận động. Nếu bạn không đốt cháy nhiều calo hơn những gì bạn tiêu thụ, bạn có thể tăng cân.

Do đó, nếu bạn ngồi cả ngày dài, bạn có thể nhận thấy các con số trên thang đo có xu hướng tăng dần, đặc biệt nếu bạn không thực hành thói quen ăn uống lành mạnh.



2. Có thể bị đau lưng hoặc vai





Ngồi quá nhiều dễ bị đau lưng - Ảnh: Shutterstock



Đặc biệt, nếu bạn có tư thế không tốt, ngồi cả ngày có thể bị đau lưng hoặc vai. Việc cúi xuống màn hình máy tính hoặc nghiêng người trong một tư thế sai cả ngày có thể khiến cơ thể bạn cảm nhận được những điều mà bạn đơn giản là không muốn.



3. Có thể cảm thấy tồi tệ hơn



Cảm thấy hụt hẫng? Nằm dài trên ghế dài và xem phim cả ngày nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng nó thực sự có thể khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn thay vì tốt hơn về lâu dài.



Lười vận động thường xuyên có liên quan đến sức khỏe tâm thần kém hơn. Tránh xa điều khiển từ xa có thể là một điều tốt cho sức khỏe của bạn, theo Eat This, Not That!



4. Khó ngủ



Một số người có thể gặp khó khăn khi ngủ nếu họ ngồi cả ngày. Mặc dù chất lượng giấc ngủ có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm việc sử dụng thiết bị điện tử, sự căng thẳng và sử dụng rượu, nhưng việc nằm dài cả ngày có thể không mang lại lợi ích gì cho bạn.



5. Có nguy cơ phát triển bệnh tim



Tập thể dục tim mạch giúp cơ tim của bạn khỏe mạnh. Vì vậy, ngồi hoặc nằm trong một khoảng thời gian dài hằng ngày không cho phép tim được tập luyện sức mạnh cần thiết.



Cũng giống như bạn sẽ có bắp tay yếu hơn nếu bạn bỏ tập các bài tập với trọng lượng tự do, bạn có thể bị yếu tim hơn nếu bạn không di chuyển cơ thể.



Những người có thời gian ít vận động nhiều nhất, so với những người có thời gian ít vận động ít nhất, có liên quan đến việc tăng 147% nguy cơ các biến cố tim mạch và tăng 90% nguy cơ tử vong do tim mạch, theo dữ liệu được công bố trên Diabetologica, theo Eat This, Not That!



6. Có thể gặp khó khăn khi thụ thai



Cả nam giới và phụ nữ đều có thể gặp phải những thách thức về khả năng sinh sản nếu họ ngồi cả ngày. Đặc biệt, đối với nam giới, việc ít vận động làm tăng gấp đôi nguy cơ tổn thương DNA của tinh trùng ở mức độ cao.



7. Có thể mắc bệnh trĩ



Dành quá nhiều thời gian cho tư thế ngồi có thể gây ra một số khó chịu lớn, và thậm chí dẫn đến sự phát triển của một số vết sưng không mong muốn ở trực tràng của bạn - còn được biết đến là bệnh trĩ.



Trong khi một số chuyên gia cho rằng lối sống ít vận động dường như trùng khớp với sự phát triển của bệnh trĩ, một số dữ liệu cho thấy rằng các hành vi ít vận động không phải là một yếu tố nguy cơ. Nhưng đối với nhiều người, việc có nguy cơ mắc bệnh trĩ có thể khiến họ từ bỏ việc ngồi cả ngày, theo Eat This, Not That!



8. Có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn





Đo đường huyết - Ảnh: Shutterstock



Ngồi nhiều trong ngày có thể khiến cơ thể bạn có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Cụ thể, thời gian ít vận động hơn có liên quan đến việc tăng 112% nguy cơ tương đối phát triển tình trạng này khi so sánh với những người hay vận động.



9. Nếu đang mang thai, bạn có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ cao hơn



Trong một nghiên cứu, thai phụ ngồi ở nhà hơn 2 giờ mỗi ngày có liên quan đến việc tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ.



Vận động cơ thể khi mang thai cũng có thể giúp bạn duy trì cân nặng hợp lý và có thể giúp bạn chống lại những cảm xúc tiêu cực.



10. Có thể tăng nguy cơ tử vong do ung thư



Chỉ cần thay thế thời gian ngồi bằng 30 phút hoạt động dường như có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong do ung thư, theo dữ liệu được công bố trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ. Trong trường hợp này, ngồi ít hơn và di chuyển nhiều hơn có thể là một vấn đề quan trọng, theo Eat This, Not That!

Theo KHUÊ NGUYỄN (TNO)